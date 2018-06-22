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Приглашаем вступить в комитет «Промышленников и предпринимателей»

15:42. 22 июня 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Дорогие друзья!

Нам выпало жить и трудиться во времена, когда происходят тектонические сдвиги во всех областях жизни. В том числе – в экономике. Фактически мы с вами наблюдаем крах цивилизации потребления, которая строилась на протяжении последних десятилетий. Этот процесс сегодня сопровождается беспрецедентным экономическим и политическим давлением на Россию. И назвать это давление безрезультатным, к сожалению, не получается.

На фоне «бравурных» докладов правительства РФ о «слабом» росте экономики, практически во всех областях бизнеса нам приходиться сталкиваться с колоссальным снижением платёжеспособного спроса, отсутствием устойчивости национальной валюты, непродуманной налоговой политикой. Зачастую эти и другие, не зависящие от предпринимателей причины, делают любой бизнес неэффективным и неконкурентоспособным. Решить эти задачи в одиночку, в рамках своего, предприятия, невозможно.

Призываем всех к объединению на платформе КОМИТЕТА «ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» общероссийского общественного движения «Патриоты Великого Отечества». Именно здесь мы сможем принять реальное участие в выработке стратегии, необходимой для возвращения подлинного экономического суверенитета России. И самое главное добиваться реального воплощения разработанных рецептов и принятых решений в жизнь!!!

Вступить в комитет «ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» можно здесь: prompred@pvo.center

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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