Победы России во внешней политике .

У нас в России сложилось мнение, что за время правления нынешнего президента внешнеполитические позиции России существенно укрепились. Поэтому я решил дать краткий обзор результатов внешней политики , чтобы ни у кого не было иллюзий. Впрочем, выводы пусть каждый делает сам.

ПОДДЕРЖКА АМЕРИКАНСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В АФГАНИСТАН

Итог: США продолжают присутствовать в Афганистане на законном основании, не неся существенных потерь. Создали там марионеточный режим. Открыли дорогу наркоторговле на постсоветском пространстве. Создали там плацдарм для боевиков ИГИЛ, которые скоро начнут рейды на территорию государств ОДКБ.

Что можно было сделать: Занять нейтральную позицию, американцам физически в операции не помогать, резолюцию в ООН не поддерживать, со временем установить связи с движением Талибан, устроить американцам «Афган 2.0».

ПОДДЕРЖКА ПЕРЕВОРОТА СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ И СДАЧА АДЖАРИИ

Итог: Грузия стала полностью проамериканской (за исключением Абхазии и Южной Осетии). Там возникло американское военное присутствие, а российские базы из Батуми и Ахалкалаки были изгнаны, разорван логистический коридор с нашим союзником Арменией. Наоборот, возник логистический коридор Турция-Грузия-Азербайджан, который может быть использован для переброски войск НАТО к Каспию.

Что можно было сделать: осудить незаконный переворот Саакашвили, с опопрой на наши военные базы поддержать лидера Аджарии Абашидзе и джавахских армян. В этом случае наши военные базы в Грузии остались бы, военного присутствия США в Грузии не было бы и коридора от Турции к Каспию тоже. Не было бы и войны 2008 года, не погибли бы наши миротворцы, не был бы разрушен Цхинвал.

ОСУЖДЕНИЕ ВТОРЖЕНИЯ США В ИРАК

Итог: правильное решение, которое усилило моральный авторитет России в мире. Это также позволило создать тактический союз с Францией и Германией. Однако, лидеров двух стран Шредера и Ширака быстренько отстранили от власти и тандем распался. Франция и Германия вернулась к оппозиции России. США все равно победили в Ираке, установили там марионеточный режим и продолжают оказывать существенное влияние на позицию Багдада.

ВСТУПЛЕНИЕ ПРИБАЛТИКИ В НАТО

Итог: В странах Прибалтики развернуты войска НАТО, Калининградская область в окружении, русское население Прибалтики превращено в изгоев, не имеющих гражданских и политических прав, подвергающихся экономической дискриминации.

Что можно было сделать: Предотвратить вступление стран Прибалтики было в НАТО уже нельзя, но можно было существенно осложнить жизнь прибалтам и их западным покровителям, заставив Евросоюз платить гораздо большие деньги на содержание своих сателлитов. Для этого против стран Прибалтики следовало ввести жесткие экономические санкции еще в 2004 году, на основании того, что в Прибалтике нарушаются права русского меньшинства. Такие санкции и то не полные были введены только в 2014 году в ответ на санкции Евросоюза и они уже привели к заметным негативным последствиям для Прибалтики. А если бы они были введены 10 лет до этого? К нынешнему моменту Эстония, Латвия и Литва уже находились бы в ситуации близкой к экономическому коллапсу.

СОЗДАНИЕ ШОС

Итог: мы являемся участником политического объединения, в который входят ведущие государства Евразии. К сожалению, деятельность ШОС носит в основном виртуальный характер, который, конечно, тоже важен для игры против Запада. Но на одном виртуале далеко не уедешь. К тому же, ШОС в угоду Западу затянул с принятием в свой состав Ирана, что является ошибкой.

СОЗДАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Итог: Мы имеем действующий региональный экономический блок в составе 5 стран, что не плохо. Но в этом блоке нет важной страны — Украины.

ПРОВАЛ НА УКРАИНЕ

Итог: Принципиальный отказ Кремля от создания, культивации и поддержки самостоятельных пророссийских сил на Украине и надежда на партнерские отношения с украинской олигархией привели к стратегическому поражению в украинском вопросе. (Опасные параллели сейчас наблюдаются в политике Кремля по отношению к Белоруссии, независимые пророссийские силы там не имеют никакой поддержки официальной Москвы). Украина ушла в сферу влияния Запада. Пытаясь спасти ситуацию от тотального стратегического коллапса, Путин поддержал присоединение Крыма и восстание на Донбассе. Крым наш и это хорошо.

Однако последующие действия Путина отличались непоследовательностью и нерешительностью. Испугавшись западных санкций, он заморозил ситуацию на Донбассе. Пошел на Минские соглашения, которые оказались западной обманкой, направленной на то, чтобы не допустить дальнейшего развала Украины. В итог мы имеем огрызок Донбасса в составе урезанных бывших Донецкой и Луганской областей, где идет непрекращающаяся война и который прозападные круги в Москве постоянно предлагают отдать назад Киеву. То есть стратегическая ситуация вокруг РФ намного хуже, чем она могла бы быть.

Что можно было сделать: Оказание всесторонней военной помощи ДНР и ЛНР в деле разгрома украинских ВС и наступления вглубь украинской территории для освобождения всего юго-востока Украины и реализации проекта Новороссия. Это привело бы к значительным санкциям со стороны Запада, но существенно улучшило бы стратегическое положение России. Мы бы санкции пережили, но Россия стала бы намного сильнее. Однако желание торговать с Западом оказалось сильнее желания воссоединить разделенную русскую нацию (если оно вообще было).

ОТКАЗ ОТ СМЕЩЕНИЯ РЕЖИМА СААКАШВИЛИ ПО ИТОГАМ ВОЙНЫ 2008 ГОДА

Итог: российские войска хорошо справились с задачей по отражению грузинской агрессии и разгрому грузинских вооруженных сил. Но было принято решение не продолжать наступление, не арестовывать Саакашвили и не предавать его суду. Грузия осталась в сфере влияния Запада, хотя была признана независимость Абхазии и Южной Осетии, что несколько улучшило наши стратегические позиции в регионе. Но они могли бы улучшится на порядок, если бы Кремль (Путин? Медведев?) не отказались от дальнейшего наступления.

Что можно было сделать: продолжить наступление, свергнуть режим Саакашвили, создать временную администрацию из пророссийских Грузин, осуществить федерализацию Грузии, вернуть в Аджарию Абашидзе, вернуть наши военные базы в Батуми и Ахалкалаки, восстановить логистический коридор с нашим союзником Арменией, создать торговый коридор север-юг с выходом в Персидский залив через территорию Армении и Грузии.

ПОДДЕРЖКА САНКЦИЙ ПРОТИВ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

Итог: Северная Корея, несмотря на санкции, создала ракетно-ядерные силы, способные достать до территории США. Это произошло благодаря воле и упорству руководства КНДР. Однако благодаря санкциям, экономическое положение этого дружественного нам государства существенно подорвано. Это не только затрудняет наше экономическое сотрудничество, которое могло бы и дальше развиваться, но и не дает КНДР возможности противостоять США в различных точках мира, как они это делали раньше. А это в условиях американского давления на Россию было бы для нас очень кстати. Никаких внешнеполитических дивидендов от поддержки американских санкций против КНДР мы не получили.

Что можно было сделать: не голосовать в ООН за американские санкции, накладывать на них вето, увязывать принятие санкций против КНДР с принятием санкций против киевского режима, нарушающего резолюцию СБ ООН по Минским соглашениям.

ОПЕРАЦИЯ В СИРИИ

Итог: Российские вооруженные силы совместно с Сирийской арабской армией и иранскими добровольцами разгромили основные силы ИГИЛ и части прозападных оппозиционных группировок. Значительная часть Сирии освобождена от террористов. Мы получили две военные базы в Средиземноморье, удалось создать тактический союз с Турцией, что значительно улучшило наши стратегические позиции на южном фланге НАТО.

Однако наше положение в Сирии продолжает оставаться неустойчивым. Американцы не собираются уходить из подконтрольных им районов Сирии, продолжают поддерживать прозападных террористов, война будет затягиваться. Проявление Москвой нерешительности и колебаний, как это было на Донбассе, может привести к потере всех достижений, которых мы добились в Сирии к настоящему моменту.

СТАВКА НА ДРУЖБУ С ТРАМПОМ

Итог: отношения между Россией и США такие же, как в последние годы Обамы, а может быть даже и хуже. Однако Трамп проводит более напористую и силовую внешнюю политику, увеличил оборонные расходы, проводит форсированную модернизацию американских ВС, чего Обама не делал. Но в кремле продолжают питать надежды на улучшение отношений с Трампом, несмотря на объективные свидетельства того, что это уловка.

Что можно было сделать: воспользоваться кризисом в Вашингтоне для решительных шагов во внешней политике, например, для полного освобождения Донецкой и Луганской областей. Жестко отвечать на недружественные шаги и санкции США, а не ограничиваться вербальными заявлениями протеста.

Прочитав все это, каждый может сам посчитать, кому внешняя политика Путина принесла больше пользы — России или США

Автор Михаил Владимирович Александров — доктор политических наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО.