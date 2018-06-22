От устаревшей делегированной формы демократии к прямому народовластию

I. Власть принадлежит тем – кому она нужна...

Человеческая цивилизация за прошедший период, доступный к обозрению и изучению, невзирая на все расшатывания лодок, остановилась всё-таки на тоталитарно-элитарной модели устройства социума. Эта модель с одной стороны, не даёт свободно работать социальным лифтам, но с другой работает на стабильность, а конкурентная борьба продолжается, но внутри узких сегментов, что защищает общество от «великих потрясений».

Технологии заморозки и несменяемости элит у разных народов и в разные времена различны в деталях, но едины по сути: общество должно добровольно принять социальные правила, закрепляющие несменяемость элит и правила распределения национального дохода с серьёзным перевесом в сторону кармана элиты. Если вы не готовы принять такие правила, где 100 фамилий управляют 80% мирового богатства, то для вас будет выделена отдельная колея на запасном пути, и вы можете раскачивать там лодку сколько угодно, но весь процесс будет протекать под присмотром, а точнее под скрытым и одновременно прямым управлением элиты.

Политическая модель, выстроенная в России, более устойчива с точки зрения защиты интересов элиты, чем трон английской королевы или индийского махараджи. Там благодаря очень узкому списку преемников верховной власти, закулисной элите приходится быть зависимой в некотором смысле от данных персонажей, в России же список «команды Путина» не имеет границ. Любой может заменить любого – для этого и закручена карусель ротаций. А «человек похожий на Путина» может завтра скончаться от инсульта, а может, благодаря современным технологиям, просидеть на троне совершенно неограниченное количество лет. Какая собственно разница – двойник или тройник на троне, если и первого не мы для себя выбирали... В театре есть режиссёр. Но народная инициатива и самодеятельность им всегда приветствуется! Она его бодрит.

Был ли шанс на победу у Грудинина? Конечно, нет!!! Телевидение и газеты в руках элиты, в интернет сети – армия интернет-воинов. Аlaguerre comme à laguerre! – «На войне, как на войне!" Нужно ли было принимать участие в этом шоу? Конечно, да!!! Чтобы получить хоть какой-то доступ к СМИ и раскрыть махинации фокусника! Констатировать факт, что в нашем театре неважно, как голосуют – важно КАК считают. Утверждать, что выборов НЕ существует. Констатировать, что в 90-е и начало 2000-х была массовая подмена одних протоколов на другие, а с введением ГАС выборов и КОИБов, подключенных к интернету, даже не нужно менять протоколы. Чтобы не одна реально опасная для власти фигура не могла получить доступ к СМИ введён муниципальный фильтр!

Публично обвинить не только лично Зюганова в предательстве 1996 года, но и всю КПРФ в ежечасном предательстве интересов народа – стоило ли ради этого принять участие в выборах? Если приватизация проводилась в интересах более эффективного управления общенародной собственностью в интересах народа, то почему бы сегодня или уже вчера КПРФ не организовать референдум, по оценке результатов этой приватизации. А если вдруг народ сочтёт приватизацию, как и оптимизацию здравоохранения, как и монетизацию льгот и поднятие пенсионного возраста, как и отмену ГОСТов и СНИПов – инструментами геноцида, то какие альтернативные решения данных вопросов он сможет принять на референдуме? Хоть раз КПРФ ставила ли пред народом задачу проведения референдума? В состоянии ли партия его подготовить и провести? Ведь референдум – это не революция – законодательно разрешён... и затрат меньше и результат мгновенный...

Сказала ли наша «оппозиционная элита» об отсутствии выборов в РФ? Нет!!! Сказала ли наша «оппозиционная элита» о подготовке референдума? Нет!!! Предлагает ли наша «оппозиционная элита» иную модель социума, где реально будут защищены интересы и народа целиком и каждого индивидуума в частности? Нет!!!

Всё что требуется от лидера оппозиции, это вскрыть метод перехвата управления «элитой», а точнее ОПГ – организованной преступной группировкой и дать решение этой проблемы.

II. Забальзамированные элиты против живого народовластия.

Какая разница, какого цвета кожа у рабов? Совершенно неважно сколько тысяч лет на планете правит забальзамированная элита. Важно, что вчера народ устраивали правила игры, а завтра он захочет их изменить. Сегодня отец-основатель «Единой России» Е.А. Фёдоров стонет, что Россия оккупированное государство и чтобы его спасти нужно дать чрезвычайные полномочия Президенту. Оккупировал нас «вашингтонский обком», а у Путина у бедного, ни рычагов, ни прав, ни возможностей... https://youtu.be/x3aUwu2Yb8Y Но тут же в ютубе плавает речь Трампа, который стонет, что Америка – оккупированное государство!!! И оккупировали его транснациональные корпорации! https://youtu.be/TgRMleKy_5I А транснациональные корпорации могут быть оккупированы нибируанскими рептилиями, которые в свою очередь могут быть в плену своих подростковых комплексов... В этой безвыходной ситуации важно понимать, что переход власти от «элиты» к народу реален и может произойти в любой день. Социальная модель, в отличие от застывших в льду скрытой оккупации элит, вещь по природе гибкая. Куда сдвинулся вектор силы – туда и перестроился социум. На украинском майдане в 2014-ом пролилась кровь, а на армянском в 2018-ом патриоты – жарили шашлыки... А какой путь готовы предложить народу патриоты России?

Народ, вышедший на площадь, – это форма прямого и открытого народовластия. Только при такой форме невозможно «украсть» голос. Свобода волеизъявления, неограниченная религиозными догмами, системой законодательства, идеологическими надстройками; свобода, ограниченная только собственной совестью и собственными идеалами, является одной из высших человеческих ценностей.

В 21 веке для того чтобы прямо и открыто высказать свою волю мы можем даже не выходить на площадь. Запуск государственного сайта, где голос каждого защищён как счёт в банке, где вы можете голосовать открыто, а если чего-то боитесь, можете голосовать и закрыть для всеобщего просмотра своё решение. Результаты открытого и тайного голосования по вопросу разрешения однополых браков могут различаться, но согласитесь, нас будет радовать, что в нашей стране общество ещё настолько здорово, что кое-кто, имя кого называть нельзя, открыто позиционировать свои болезни НЕ будет. И если допустить, что на президентских выборах действительно 76% за Путина, то интересно голосование на таком сайте за повышение пенсионного возраста на 5 лет, вводимое командой Путина, тоже соберёт 76% – ЗА? ...

Есть только два вида демократии – прямая и представительная. В нашей стране, раз в шесть лет каждый гражданин реализуя своё право на прямую демократию, делегирует своё право принятия решений иному физическому лицу, а именно президенту. И с этого момента он отстранён от принятия решений и действует только модель представительной демократии. Президент назначает правительство, которое поднимает налоги, цены на бензин и возраст выхода на пенсию, а так же в трудную для вексельбергов и дерипасков минуту оказывает им безвозмездное материальное вспомоществование с девятью нулями, а народ вымирает, деградирует и всё туже затягивает пояса. И можно было бы воспротивиться такой политике (не соответствующей волеизъявлению народа), но СМИ ежедневно объяснят народу, что это и есть выбор народа. А для людей, не поддающихся зомбированию, есть 33 различных слоя более высоко уровня выпуска пара. Например, НОД вам расскажет, что правительство конечно плохое, но царь – хороший! Просто мы оккупированное государство и Путин в плену у вашингтонского обкома. Он вынужден «назначить» на работу в правительство команду агентов госдепа. И эта команда Путина разворовывает Россию и вывозит деньги за рубеж. Путин об оккупации не заикается, не ставит ни перед кем задачу выхода из оккупации. Но очевидно каждый день в своей голове разрабатывает план выхода из неё, и именно этот план называется «хитрым планом Путина»! Как паук старательно плетёт свою паутину... 18 лет план в разработке, но не может быть запущен, потому что ещё не отточена пара последних победных штрихов...

III. Всемирная паутина – против паутины Путина.

ХХI век. Жизнь стремительно меняется, мы родились при телевизорах и стационарных телефонах, а сейчас у каждого в кармане своя почта, библиотека, камера и собственный карманный телевизор. И очень скоро ваш личный поток информации перейдёт из двухмерного в 3D, 4D и даже 7D. Научные открытия приводят к созданию новых орудий труда, и, в конечном счёте, к смене форм социальных отношений в человеческом обществе. Сегодняшний прорыв в цифровых информационных технологиях предоставляет невероятные возможности для развития социальных форм нашей жизни.

Группа интеллектуалов хочет пригласить вас в будущее, где каждый человек будет цениться, сможет выразить свои надежды, мечты и желания, и от его решений будет зависеть не только его собственная жизнь, но и жизнь общества в целом. Ведь нам только кажется, что мы из себя ничего не представляем, а на самом деле каждый человек, как та бабочка в фильме «И грянул гром», может изменить будущее на 180 градусов.

Коррупция, войны, экономический кризис. Мировая политическая модель зашла в тупик. Но из любого тупика есть выход! Мы готовы запустить проект новой социальной модели, который обеспечит переход от устаревшей делегированной формы демократии к прямому народовластию, где будет обеспечена возможность путём открытого поименного голосования с помощью новых технологий учесть мнение каждого гражданина России. Увеличение ли пенсионного возраста, повышение ли цен на бензин, закрытие ли больниц или школ, выборы в органы законодательной, судебной и исполнительной власти и т.д. будут вынесены на обсуждение и голосование всего народа на сайте прямого голосования. Появится возможность решать вопросы и проблемы, как в рамках всей страны, так и одного города, посёлка и даже проводить ремонт многоквартирного дома.

Разработанные технологии шифрования и блокчейна исключают фальсификацию и подтасовку результатов обсуждения или голосования, позволяя при этом учесть мнение каждого, а самое главное каждый гражданин получает возможность ОТКРЫТО выразить свою волю. Лучше всяких блокчейнов, торрентов и телеграммов наше волеизъявление защищает его ОТКРЫТОСТЬ. Когда наша позиция видна коллегам, друзьям и близким – её невозможно фальсифицировать. На сайте будет предусмотрена техническая возможность для тех, кто сегодня ещё не готов к открытому волеизъявлению, голосовать, закрыв своё решение. Оно будет отражаться в итоговом голосовании, и всегда можно будет посмотреть отдельно график проголосовавших за вопрос ОТКРЫТО и график закрытых голосов.

Ваш голос будет подвижен – если ваше мнение по какому-то вопросу изменилось, вы можете переголосовать за другой вариант или совсем отозвать свой голос. Если количество отозванных у должностного лица голосов превысит оговоренный процент, например 65%, наступает автоимпичмент. Вы можете делегировать свой голос, уважаемому вами другому участнику голосования или в разных областях – нескольким разным авторитетам. Чтобы избежать «покупки голосов», голосующий всегда может проголосовать «поверх» делеганта, а также отменить своё делегирование.

Вы хотите провести защищённое онлайн голосование конкурса «Мисс Вселенная», или «Евровидение», или «Голос дети» – добро пожаловать на нашу площадку!!! Голосовать можно с домашнего компьютера или с телефона по дороге на работу!

Любой гражданин может вынести любой закон или проект на всеобщее рассмотрение, продвигать свой проект, видеть его обсуждение, ход голосования. Наша социальная сеть Держава – это сеть не идентичная сети ВК, или Фейсбук, или Одноклассники – это уникальный модуль, объединяющий любые социальные сети. Вы заходите как пользователь ВК, пишите комментарий, а он одновременно отражается не только на вашей странице ВК (если вы зарепостили пост), но и на стене Державы! Выбрав фильтр, мы сможем увидеть, как по данному вопросу проголосовали наши одноклассники, или жители конкретного региона, или представители определённого профессионального сообщества. Мы будем видеть не только итоговый график, но и поименный список (если конечно гражданин решил сделать своё голосование открытым). Сможем связаться через оставленные контакты с любым проголосовавшим и прямо обсудить вопрос.

Этот живой референдум затратит минимум материальных средств, рассмотрит любое количество вопросов и позволит единомышленникам объединиться в команды для их решения. Мы создаём его для России, но совершенно бесплатно предоставим возможность другим странам использовать данный инструмент для решения их проблем. Для этого будет предусмотрена возможность выбора в меню любого языка интерфейса. Это новая методология принятия коллективно-легитимных решений. В итоге эта живая и абсолютно защищённая модель заменит сегодняшнюю. Время политических динозавров заканчивается!

Принимая решение, человек принимает на себя и ответственность за его последствия. Вертикаль власти никуда не исчезнет, просто изменится метод её формирования и функционирования. От форм хищнической конкуренции мы перейдём к формам сотрудничества и сотворчества. И эти формы позволят совершить мощный цивилизационный скачок нашей многонациональной России, пригласив с собой в это прекрасное будущее всю планету!

Этапы реализации Державы в контексте защищённости голоса от подделки и системы от сбоев.