20 июня, выступая на правительственном часе в Совфеде, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что если бы не было бюджетного правила, то стоимость доллара составляла сейчас 50 рублей, передает РИА Новости. Министр отметил, что существующее бюджетное правило направлено в первую очередь на обеспечение прогнозируемого курса рубля. Если бы оно не действовало, то российская валюта была бы крепче, однако в случае снижения нефтяных цен произошла бы обратная ситуация. «Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям», — добавил глава Минфина.

Силуанов отметил, что «задача при этом не формировать запасы, хотя это важно, а обеспечить предсказуемость курсовых колебаний в интересах предпринимательства».

"Я конечно понимаю, что мнение Хазина многих моих коллег раздражает, но мне Хазин нравится, как хороший аналитик. А этот материал я публикую лишь для того, что бы мы задавали вопросы своим депутатам, профсоюзам. Что бы мы наконец то начали классовою борьбу против этого засилья воров, бандитов прикрывающихся либеральными ценностями." -Jackomb.