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Крадут пенсию и последнюю коммунистическую мечту

16:53. 22 июня 2018 Просмотров - 143 Один комментарий Опубликовал:

Никита Кричевский о повышении пенсионного возраста

Правительство пытается ослабить народное негодование от повышения пенсионного возраста – обещает поднять пенсии аж на целую тысячу рублей в месяц и обещает отменить балльную систему подсчёта размера выплаты пенсий. И все это делается под попыткой отвлечь чемпионатом по футболу и объяснениями, зачем надо поднимать пенсионный возраст.

Но все это оказывается бессмысленным, поскольку менее, чем за неделю петиция об отмене повышения пенсионного возраста набрала более полутора миллионов подписей, интернет разрывается от этой темы. Митинги протеста уже идут в регионах, всероссийская акция протеста запланирована на 28 июля. О том, почему Правительству уже не удастся наладить контакт с населением, и к чему приведёт ситуация, НаканунеТВ рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

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Антискрепа, Кричевский Н.А.

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

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    макс 22 июня 2018 в 17:49 Ссылка Пометить
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    Как аффективный менеджер сочетаю что Медвелева надо продать педофилам считаю что как по размеру и мозгам он вполне будит пользоваться успехом у престольных жителей Евросоюза а если его помыть и подкрасить то и по всему миру!

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