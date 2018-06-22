Крадут пенсию и последнюю коммунистическую мечту

Концептуал СМИ Никита Кричевский о повышении пенсионного возраста

Правительство пытается ослабить народное негодование от повышения пенсионного возраста – обещает поднять пенсии аж на целую тысячу рублей в месяц и обещает отменить балльную систему подсчёта размера выплаты пенсий. И все это делается под попыткой отвлечь чемпионатом по футболу и объяснениями, зачем надо поднимать пенсионный возраст.



Но все это оказывается бессмысленным, поскольку менее, чем за неделю петиция об отмене повышения пенсионного возраста набрала более полутора миллионов подписей, интернет разрывается от этой темы. Митинги протеста уже идут в регионах, всероссийская акция протеста запланирована на 28 июля. О том, почему Правительству уже не удастся наладить контакт с населением, и к чему приведёт ситуация, НаканунеТВ рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.



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Антискрепа, Кричевский Н.А.

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