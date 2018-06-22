Драконы – исчезнувшие монстры

У всех этих теорий, если внимательно их анализировать, можно найти множество просчётов в логических конструкциях. Какова бы ни была преемственность при передаче этих древних историй, она не сохранилось бы, если бы регулярно не подкреплялась доказательствами.

Даже в наши дни разница в 2-3 поколения имеет огромную «пропасть» во взглядах на одни и те же вещи. Что говорить о том случае, когда этих поколений было несколько тысяч?

Кроме того, по мере расселения людей по нашей планете, у каждой их группы появлялись более серьёзные факторы, влияющие на их выживание, чем мифические монстры, которые, возможно, терроризировали их далёких предков.

Например, в мифах народов Африки нет, и не может быть Деда Мороза или его аналогов, по вполне понятным, можно сказать, климатическим причинам. Зато драконы есть у всех: и у папуасов, и у эскимосов.

Но и это ещё не всё. Одно дело, когда драконы всплывают в устных преданиях, но совсем другое дело, когда о них пишут люди, имеющие достаточно весомый авторитет в научном мире, на трудах которых базируются те или иные фундаментальные знания.

Первым учёным, упоминающим о драконах, был «отец истории» Геродот Галикарнасский. Да, да, тот самый, автор первого документального труда по истории древнего мира, «Историона». А это ни много, ни мало, а целых одиннадцать томов, информация из которых лежит в основе истории Древней Греции, Египта и Ассирии. Помимо прочего, он в своём произведении описывает летающее существо с когтистыми лапами и огромной пастью, длиной несколько десятков метров, обитающее на южных берегах Скифского царства.

Почему мы, принимая правдивость «Историона», как факт, сомневаемся в другой информации, предоставляемой Геродотом?

Драконы, как представители животного мира, также упоминаются в трудах таких историков и зоологов прошлого, как Тацит, Кассий, Сигфуссон, Таронецци, Гогенштауфен, Мор и многих других. Даже если предположить, что авторы просто раскручивали популярный тренд, и, за неимением прямых доказательств, пользовались либо словами «очевидцев», либо трудами предшественников, всё равно поражает многочисленность упоминаний драконов в серьёзных исследованиях.

Однако, настоящий «драконий бум» начался с появлением археологии и имеющей с ней очень много общих черт палеонтологии. Учёные получили в своё распоряжение множество окаменелостей, и поначалу казалось, что разгадка драконов близка. Первых динозавров, собственно, и приняли за драконов по ошибке. Вскоре выяснилось, что всё не так однозначно, точнее совсем неоднозначно!

Палеонтологическая летопись нашей планеты всё ещё не дописана до конца. То и дело в разных местах находят окаменевшие останки самых разнообразных живых существ, которые не вписываются в общепринятые системы классификации живых организмов, существование которых так или иначе доказано.

Примерно треть найденных окаменелостей тех же динозавров не подходит ни к одному из уже ранее найденных видов. Учёные в таких ситуациях просто разводят руками: как же можно восстановить облик существа и классифицировать его, если от него остались только части задних лап? Существуют вполне научные суждения о том, какими могли бы быть мифические драконы, если они действительно существовали.

Что же это были за существа, какова была их биология? Некоторые учёные выдвигают свои теории по строению и физиологии организмов, подходящих под описания драконов.

Начнём с самой главной их особенности – способности извергать огонь. Из всех относительно простых способов сделать это, подходит только один – сгорание газо-воздушной струи под давлением. В качестве газа использовался водород или метан.

Выработка этого газа в организме дракона могла осуществляться либо при помощи бактерий, его синтезирующих, либо химическим способом. В качестве химического способа может быть рассмотрена реакция какого-то химического вещества с желудочной кислотой дракона, при которой выделялся водород.

Водород, который производился бы в желудке, или где-либо ещё, должен был размещаться в специальных пузырях, наподобие плавательных пузырей у рыб. Поджигаться газ мог при помощи какого-то специфического органа, вырабатывающего искру. Существуют же электрические скаты и сомы, генерирующие напряжения до 1000 вольт в своём теле; мало того, их размеры относительно невелики. Таким образом, можно предположить, что в теле дракона располагалась достаточное количество «батарей» для создания напряжения, необходимого для искры.

А для того, чтобы огонь не попадал внутрь тела животного, его нёбо было устроено специальным образом, но могло менять свою форму. Подобное устройство глотки имеется у некоторых других рептилий, в частности, у крокодилов.

Способность к полёту также может распространяться на пресмыкающихся. Ведь птицы – их далёкие потомки, следовательно, можно допустить, что способность к полёту у пресмыкающихся уже была. Да и почему «допустить»? Птеродактили, птерозавры и орнитохейрусы, множество останков которых было найдено, передвигались именно по воздуху.

У драконов были лёгкие и прочные трубчатые кости и относительно большое сердце, необходимое для обильного питания кислородом мышц, задействованных в полёте. При этом, водород и метан, вырабатывающиеся внутри тела дракона, были легче воздуха и, сохраняющиеся внутри специальных газовых мешков, позволяли несколько облегчить полёт.

Как видим, с точки зрения зоологии нет никаких препятствий в возможности существования подобных созданий. Остаётся ответить только на два вопроса: могли ли эти существа дожить до момента появления первых людей и куда они исчезли?

Ответ на первый вопрос очевиден: очень даже могли. Имея такой арсенал в своём распоряжении, эти хищники обладали огромным преимуществом перед другими видами животных и вымирание от естественных причин им точно уж не грозило. Даже если рассмотреть теорию о том, что им были нужны особенные условия окружающей среды, например, температура, то здесь проблем никаких нет: в случае появления в какой-то местности неблагоприятных условий драконы могли банально перелететь в другие, более удобные для них места.

А вот со вторым вопросом всё несколько сложнее. Если следовать логике и законам выживания на нашей планете, единственной причиной исчезновения драконов могло быть только одно: человечество. Скорее всего, наши предки и были теми, кто положил конец существованию драконов.

Именно драконоборцы были ключевыми героями многих преданий. Персей, Святой Георгий, Беовульф, Ланселот, Добрыня Никитич и прочие, не счесть их числа. Возможно, у нас и выхода другого не было, однако, всё равно, становится как-то стыдно за подобное варварство наших предков.

Не исключено, что где-то всё ещё сохранились последние представители этих гигантов. Несмотря на практически полный контроль нашей планеты человечеством, остаются ещё нетронутые места природы, куда человек заходит крайне редко.

Кроме того, по всему миру с регулярным постоянством находят останки странных существ, так или иначе похожих на мифических летающих ящеров. Возможно, мы ещё сможем повстречать этих прекрасных созданий. Кто знает…