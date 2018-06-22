Драконы – исчезнувшие монстры
13:16. 22 июня 2018 Просмотров - 99 Один комментарий Опубликовал: brahman
— Чтобы стать героем, нужно убить дракона.
Поэтому у нас так мало героев!
— Ага. И совсем не осталось драконов…
Следы гигантских летающих рептилий есть в эпосах всех народов Земли. Можно как угодно относиться к достоверности этих эпосов или причинах, по которым драконы появляются в них, но факт того, что это явление присутствует во всех преданиях, наводит на определенные мысли.
По этому поводу есть несколько мнений официальной науки. Согласно одного из них, драконы идеально подходят под воплощение всех человеческих страхов перед пресмыкающимися.
Действительно, первые люди были очень удивлены тем, что в таких относительно меленьких существах, как змеи, скрывается сила, способная благодаря одному незначительному укусу отправить человека в мир иной.
Впрочем, пресмыкающиеся больших размеров тоже мало радовали человечество: крокодилы и гигантские вараны также любви к нам не испытывали. Ну а способность летать и извергать пламя во всех культурах относилась к неотвратимости «божественной кары», приходящей с неба и всё очищающей.
Есть и более прозаическая точка зрения. Она подразумевает контакты предков человечества с некоторыми, дожившими до нас динозаврами, окончательно вымершими не 60 миллионов, а несколько десятков тысяч лет назад.
А по поводу присутствия драконов во всех культурах тоже имеется вполне себе простое объяснение: всё современное человечество является потомками одной группы существ, устные сказания которых и сохранились у всех их потомков.
Поэтому у нас так мало героев!
— Ага. И совсем не осталось драконов…
Следы гигантских летающих рептилий есть в эпосах всех народов Земли. Можно как угодно относиться к достоверности этих эпосов или причинах, по которым драконы появляются в них, но факт того, что это явление присутствует во всех преданиях, наводит на определенные мысли.
По этому поводу есть несколько мнений официальной науки. Согласно одного из них, драконы идеально подходят под воплощение всех человеческих страхов перед пресмыкающимися.
Действительно, первые люди были очень удивлены тем, что в таких относительно меленьких существах, как змеи, скрывается сила, способная благодаря одному незначительному укусу отправить человека в мир иной.
Впрочем, пресмыкающиеся больших размеров тоже мало радовали человечество: крокодилы и гигантские вараны также любви к нам не испытывали. Ну а способность летать и извергать пламя во всех культурах относилась к неотвратимости «божественной кары», приходящей с неба и всё очищающей.
Есть и более прозаическая точка зрения. Она подразумевает контакты предков человечества с некоторыми, дожившими до нас динозаврами, окончательно вымершими не 60 миллионов, а несколько десятков тысяч лет назад.
А по поводу присутствия драконов во всех культурах тоже имеется вполне себе простое объяснение: всё современное человечество является потомками одной группы существ, устные сказания которых и сохранились у всех их потомков.
У всех этих теорий, если внимательно их анализировать, можно найти множество просчётов в логических конструкциях. Какова бы ни была преемственность при передаче этих древних историй, она не сохранилось бы, если бы регулярно не подкреплялась доказательствами.
Даже в наши дни разница в 2-3 поколения имеет огромную «пропасть» во взглядах на одни и те же вещи. Что говорить о том случае, когда этих поколений было несколько тысяч?
Кроме того, по мере расселения людей по нашей планете, у каждой их группы появлялись более серьёзные факторы, влияющие на их выживание, чем мифические монстры, которые, возможно, терроризировали их далёких предков.
Например, в мифах народов Африки нет, и не может быть Деда Мороза или его аналогов, по вполне понятным, можно сказать, климатическим причинам. Зато драконы есть у всех: и у папуасов, и у эскимосов.
Но и это ещё не всё. Одно дело, когда драконы всплывают в устных преданиях, но совсем другое дело, когда о них пишут люди, имеющие достаточно весомый авторитет в научном мире, на трудах которых базируются те или иные фундаментальные знания.
Первым учёным, упоминающим о драконах, был «отец истории» Геродот Галикарнасский. Да, да, тот самый, автор первого документального труда по истории древнего мира, «Историона». А это ни много, ни мало, а целых одиннадцать томов, информация из которых лежит в основе истории Древней Греции, Египта и Ассирии. Помимо прочего, он в своём произведении описывает летающее существо с когтистыми лапами и огромной пастью, длиной несколько десятков метров, обитающее на южных берегах Скифского царства.
Почему мы, принимая правдивость «Историона», как факт, сомневаемся в другой информации, предоставляемой Геродотом?
Драконы, как представители животного мира, также упоминаются в трудах таких историков и зоологов прошлого, как Тацит, Кассий, Сигфуссон, Таронецци, Гогенштауфен, Мор и многих других. Даже если предположить, что авторы просто раскручивали популярный тренд, и, за неимением прямых доказательств, пользовались либо словами «очевидцев», либо трудами предшественников, всё равно поражает многочисленность упоминаний драконов в серьёзных исследованиях.
Однако, настоящий «драконий бум» начался с появлением археологии и имеющей с ней очень много общих черт палеонтологии. Учёные получили в своё распоряжение множество окаменелостей, и поначалу казалось, что разгадка драконов близка. Первых динозавров, собственно, и приняли за драконов по ошибке. Вскоре выяснилось, что всё не так однозначно, точнее совсем неоднозначно!
Палеонтологическая летопись нашей планеты всё ещё не дописана до конца. То и дело в разных местах находят окаменевшие останки самых разнообразных живых существ, которые не вписываются в общепринятые системы классификации живых организмов, существование которых так или иначе доказано.
Примерно треть найденных окаменелостей тех же динозавров не подходит ни к одному из уже ранее найденных видов. Учёные в таких ситуациях просто разводят руками: как же можно восстановить облик существа и классифицировать его, если от него остались только части задних лап? Существуют вполне научные суждения о том, какими могли бы быть мифические драконы, если они действительно существовали.
Что же это были за существа, какова была их биология? Некоторые учёные выдвигают свои теории по строению и физиологии организмов, подходящих под описания драконов.
Начнём с самой главной их особенности – способности извергать огонь. Из всех относительно простых способов сделать это, подходит только один – сгорание газо-воздушной струи под давлением. В качестве газа использовался водород или метан.
Выработка этого газа в организме дракона могла осуществляться либо при помощи бактерий, его синтезирующих, либо химическим способом. В качестве химического способа может быть рассмотрена реакция какого-то химического вещества с желудочной кислотой дракона, при которой выделялся водород.
Водород, который производился бы в желудке, или где-либо ещё, должен был размещаться в специальных пузырях, наподобие плавательных пузырей у рыб. Поджигаться газ мог при помощи какого-то специфического органа, вырабатывающего искру. Существуют же электрические скаты и сомы, генерирующие напряжения до 1000 вольт в своём теле; мало того, их размеры относительно невелики. Таким образом, можно предположить, что в теле дракона располагалась достаточное количество «батарей» для создания напряжения, необходимого для искры.
А для того, чтобы огонь не попадал внутрь тела животного, его нёбо было устроено специальным образом, но могло менять свою форму. Подобное устройство глотки имеется у некоторых других рептилий, в частности, у крокодилов.
Способность к полёту также может распространяться на пресмыкающихся. Ведь птицы – их далёкие потомки, следовательно, можно допустить, что способность к полёту у пресмыкающихся уже была. Да и почему «допустить»? Птеродактили, птерозавры и орнитохейрусы, множество останков которых было найдено, передвигались именно по воздуху.
У драконов были лёгкие и прочные трубчатые кости и относительно большое сердце, необходимое для обильного питания кислородом мышц, задействованных в полёте. При этом, водород и метан, вырабатывающиеся внутри тела дракона, были легче воздуха и, сохраняющиеся внутри специальных газовых мешков, позволяли несколько облегчить полёт.
Как видим, с точки зрения зоологии нет никаких препятствий в возможности существования подобных созданий. Остаётся ответить только на два вопроса: могли ли эти существа дожить до момента появления первых людей и куда они исчезли?
Ответ на первый вопрос очевиден: очень даже могли. Имея такой арсенал в своём распоряжении, эти хищники обладали огромным преимуществом перед другими видами животных и вымирание от естественных причин им точно уж не грозило. Даже если рассмотреть теорию о том, что им были нужны особенные условия окружающей среды, например, температура, то здесь проблем никаких нет: в случае появления в какой-то местности неблагоприятных условий драконы могли банально перелететь в другие, более удобные для них места.
А вот со вторым вопросом всё несколько сложнее. Если следовать логике и законам выживания на нашей планете, единственной причиной исчезновения драконов могло быть только одно: человечество. Скорее всего, наши предки и были теми, кто положил конец существованию драконов.
Именно драконоборцы были ключевыми героями многих преданий. Персей, Святой Георгий, Беовульф, Ланселот, Добрыня Никитич и прочие, не счесть их числа. Возможно, у нас и выхода другого не было, однако, всё равно, становится как-то стыдно за подобное варварство наших предков.
Не исключено, что где-то всё ещё сохранились последние представители этих гигантов. Несмотря на практически полный контроль нашей планеты человечеством, остаются ещё нетронутые места природы, куда человек заходит крайне редко.
Кроме того, по всему миру с регулярным постоянством находят останки странных существ, так или иначе похожих на мифических летающих ящеров. Возможно, мы ещё сможем повстречать этих прекрасных созданий. Кто знает…
Даже в наши дни разница в 2-3 поколения имеет огромную «пропасть» во взглядах на одни и те же вещи. Что говорить о том случае, когда этих поколений было несколько тысяч?
Кроме того, по мере расселения людей по нашей планете, у каждой их группы появлялись более серьёзные факторы, влияющие на их выживание, чем мифические монстры, которые, возможно, терроризировали их далёких предков.
Например, в мифах народов Африки нет, и не может быть Деда Мороза или его аналогов, по вполне понятным, можно сказать, климатическим причинам. Зато драконы есть у всех: и у папуасов, и у эскимосов.
Но и это ещё не всё. Одно дело, когда драконы всплывают в устных преданиях, но совсем другое дело, когда о них пишут люди, имеющие достаточно весомый авторитет в научном мире, на трудах которых базируются те или иные фундаментальные знания.
Первым учёным, упоминающим о драконах, был «отец истории» Геродот Галикарнасский. Да, да, тот самый, автор первого документального труда по истории древнего мира, «Историона». А это ни много, ни мало, а целых одиннадцать томов, информация из которых лежит в основе истории Древней Греции, Египта и Ассирии. Помимо прочего, он в своём произведении описывает летающее существо с когтистыми лапами и огромной пастью, длиной несколько десятков метров, обитающее на южных берегах Скифского царства.
Почему мы, принимая правдивость «Историона», как факт, сомневаемся в другой информации, предоставляемой Геродотом?
Драконы, как представители животного мира, также упоминаются в трудах таких историков и зоологов прошлого, как Тацит, Кассий, Сигфуссон, Таронецци, Гогенштауфен, Мор и многих других. Даже если предположить, что авторы просто раскручивали популярный тренд, и, за неимением прямых доказательств, пользовались либо словами «очевидцев», либо трудами предшественников, всё равно поражает многочисленность упоминаний драконов в серьёзных исследованиях.
Однако, настоящий «драконий бум» начался с появлением археологии и имеющей с ней очень много общих черт палеонтологии. Учёные получили в своё распоряжение множество окаменелостей, и поначалу казалось, что разгадка драконов близка. Первых динозавров, собственно, и приняли за драконов по ошибке. Вскоре выяснилось, что всё не так однозначно, точнее совсем неоднозначно!
Палеонтологическая летопись нашей планеты всё ещё не дописана до конца. То и дело в разных местах находят окаменевшие останки самых разнообразных живых существ, которые не вписываются в общепринятые системы классификации живых организмов, существование которых так или иначе доказано.
Примерно треть найденных окаменелостей тех же динозавров не подходит ни к одному из уже ранее найденных видов. Учёные в таких ситуациях просто разводят руками: как же можно восстановить облик существа и классифицировать его, если от него остались только части задних лап? Существуют вполне научные суждения о том, какими могли бы быть мифические драконы, если они действительно существовали.
Что же это были за существа, какова была их биология? Некоторые учёные выдвигают свои теории по строению и физиологии организмов, подходящих под описания драконов.
Начнём с самой главной их особенности – способности извергать огонь. Из всех относительно простых способов сделать это, подходит только один – сгорание газо-воздушной струи под давлением. В качестве газа использовался водород или метан.
Выработка этого газа в организме дракона могла осуществляться либо при помощи бактерий, его синтезирующих, либо химическим способом. В качестве химического способа может быть рассмотрена реакция какого-то химического вещества с желудочной кислотой дракона, при которой выделялся водород.
Водород, который производился бы в желудке, или где-либо ещё, должен был размещаться в специальных пузырях, наподобие плавательных пузырей у рыб. Поджигаться газ мог при помощи какого-то специфического органа, вырабатывающего искру. Существуют же электрические скаты и сомы, генерирующие напряжения до 1000 вольт в своём теле; мало того, их размеры относительно невелики. Таким образом, можно предположить, что в теле дракона располагалась достаточное количество «батарей» для создания напряжения, необходимого для искры.
А для того, чтобы огонь не попадал внутрь тела животного, его нёбо было устроено специальным образом, но могло менять свою форму. Подобное устройство глотки имеется у некоторых других рептилий, в частности, у крокодилов.
Способность к полёту также может распространяться на пресмыкающихся. Ведь птицы – их далёкие потомки, следовательно, можно допустить, что способность к полёту у пресмыкающихся уже была. Да и почему «допустить»? Птеродактили, птерозавры и орнитохейрусы, множество останков которых было найдено, передвигались именно по воздуху.
У драконов были лёгкие и прочные трубчатые кости и относительно большое сердце, необходимое для обильного питания кислородом мышц, задействованных в полёте. При этом, водород и метан, вырабатывающиеся внутри тела дракона, были легче воздуха и, сохраняющиеся внутри специальных газовых мешков, позволяли несколько облегчить полёт.
Как видим, с точки зрения зоологии нет никаких препятствий в возможности существования подобных созданий. Остаётся ответить только на два вопроса: могли ли эти существа дожить до момента появления первых людей и куда они исчезли?
Ответ на первый вопрос очевиден: очень даже могли. Имея такой арсенал в своём распоряжении, эти хищники обладали огромным преимуществом перед другими видами животных и вымирание от естественных причин им точно уж не грозило. Даже если рассмотреть теорию о том, что им были нужны особенные условия окружающей среды, например, температура, то здесь проблем никаких нет: в случае появления в какой-то местности неблагоприятных условий драконы могли банально перелететь в другие, более удобные для них места.
А вот со вторым вопросом всё несколько сложнее. Если следовать логике и законам выживания на нашей планете, единственной причиной исчезновения драконов могло быть только одно: человечество. Скорее всего, наши предки и были теми, кто положил конец существованию драконов.
Именно драконоборцы были ключевыми героями многих преданий. Персей, Святой Георгий, Беовульф, Ланселот, Добрыня Никитич и прочие, не счесть их числа. Возможно, у нас и выхода другого не было, однако, всё равно, становится как-то стыдно за подобное варварство наших предков.
Не исключено, что где-то всё ещё сохранились последние представители этих гигантов. Несмотря на практически полный контроль нашей планеты человечеством, остаются ещё нетронутые места природы, куда человек заходит крайне редко.
Кроме того, по всему миру с регулярным постоянством находят останки странных существ, так или иначе похожих на мифических летающих ящеров. Возможно, мы ещё сможем повстречать этих прекрасных созданий. Кто знает…
***
Источник: ss69100.livejournal.com
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Здравствуйте уважаемые
Для победы в борьбе с сионизмом необходимо сменить стратегию. Сионизм одевается в одежды правды. Обвинения и ругательства только усиливают его влияние. Практический разум существует на технологиях проектного мышления, в основе которого законы соотношения Целого и частей. В науке закономерности проектного мышления раскрывали через соотношение Янь-Инь-Ци в Восточной философии, в Европе, Сократ – через «знак -значение –смысл», Гегель – через» тезис-антитезис-синтез» и они представлены в качестве технологий в науке нормология. В религиозных представлениях христианства через триединство Бог-Отец, Бог Сын, Бог-Дух Святой в Святой Троице.
Операции абстрагирования формальной логики разрушают Целостность проектного мышления. Например, К. Маркс показывал законы развития капитализма через абстрагированные соотношении «товар – деньги – товар», деньги –товар – деньги и другие. В результате исчезли гуманистические цели в развитии производства. Даже на уровне развития социалистических отношений они остались в качестве благих пожеланий и при реализации их в качестве практических целей породили разрушения, репрессии и нарушение прав человека системой общественных отношений.
Такую же операцию обрезания смысла совершил Д. Розенталь, автор книг по современному русскому языку. Он заменил триединства «слово-значение смысл», «имя существительное – прилагательное – глагол» на соотношение «слово-значение-слово», которые стали основой всех его работ. В результате, освоение русского языка стало затруднительным для всего мира и к нему потеряли интерес в даже русские дети в школах, для которых он является родным.
Патологическую ненависть к проектному мышления даже не скрывают. Например, в течении двух лет основы его я разъясняю на форуме 74.ru , в разделе философия в таких темах «Плюрализм мнений уничтожит цивилизацию на Земле и Россию», «Ноосфера Город Разума», «Национальная идея России» и так далее под своей фамилией Николай Мигашкин. Обычно я перестаю общаться даже при отсутствии учтивости, но здесь столкнулся с неприкрытой ненавистью ко всему духовному России, оскорблениями в адрес христианства, ну и меня, конечно.
Такой грязи нет ни на одном портале областей России. Мне стало интересно. Почему они себе позволяют это? Почему они не боятся даже российских законов? Бывший губернатор Челябинской области М. Юревич очевидно был связан с сектой Хабад. Б. Дубровский тоже позволяет оскорблять и глумиться над российскими духовными ценностями и христианской верой. Для меня они орки,, поэтому предлагаю разоблачать орков (а среди них и представители других национальностей) и их политику в науке и политике. Определение орков на 74 ру. Например, Р. Абрамович лет 15 назад заявил “Я хочу рыбой заняться. Её можно только брать и не надо восстанавливать”. Такова психология всех орков ростовщиков, в банковском секторе и промышленности, когда ради прибыли идут на всё – разрушая экологию и духовные ценности России.
Евреи такими стали от влияния глупости. А глупые люди обычно чаще себя рекламируют, что они умные и даже гениальные . Д-р Хачнекер указывает, что «психическая болезнь, свойственная евреям, проявляется в их неспособности различать между тем, что правильно и неправильно.” Источник, Официальный журнал Американской ассоциации психиатров “Психиатрические новости” от 25 октября 1972 года. И здесь сообщается следующее: “Доктор-психиатр Арнольд Хачнекер, который в свое время лечил президента Никсона
с уважением Николай Мигашкин