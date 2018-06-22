«Дорога домой»

Спустя более 70 лет после окончания ВОВ пропавшими числятся тысячи красноармейцев. Съемочная группа «Звезды» отправилась на их поиски.



По непроходимым болотам журналисты добрались до обломков штурмовика Ил-2 и пикирующего бомбардировщика Пе-2, прошли по местам сражений 170-й Башкирской стрелковой дивизии, которая практически в полном составе погибла в первые дни войны, и раскрыли множество тайн.



Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…





Источник: www.youtube.com