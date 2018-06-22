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«Дорога домой»

16:55. 22 июня 2018 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Спустя более 70 лет после окончания ВОВ пропавшими числятся тысячи красноармейцев. Съемочная группа «Звезды» отправилась на их поиски.

По непроходимым болотам журналисты добрались до обломков штурмовика Ил-2 и пикирующего бомбардировщика Пе-2, прошли по местам сражений 170-й Башкирской стрелковой дивизии, которая практически в полном составе погибла в первые дни войны, и раскрыли множество тайн.

Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…

Источник: www.youtube.com

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