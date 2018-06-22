22 июня 1941 года: мы помним!

Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года.

Константин Симонов

Завтра, 22 июня, исполнится 76 лет с того страшного дня, когда в 4 утра, без объявления войны, фашистская Германия и ее союзники вероломно напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.

Будем помнить о всех, кто погиб в боях, всех, кто ценой своей жизни защитил нашу Родину.

Вглядитесь в эти фотографии…

22 июня 1941 года. Москвичи слушают речь В.М. Молотова о начале войны

22 июня 1941 года был выходным днем и поэтому многие просто отдыхали, но в 12 часов дня (время московское) из громкоговорителей, установленных тогда на многих улицах и площадях всех населенных пунктов СССР, было передано правительственное сообщение о начале войны. В этот же день специальным Указом объявляется мобилизация военнообязанных 1905 – 1918 годов рождения… А немцы в это время бомбят наши города, села и медленно, но верно продвигаются вглубь страны…

22 июня 1941 года первые шаги немцев по русской земле

22 июня 1941 года немецкие солдаты переходят государственную границу СССР

22 июня 1941 года мост в Перемышле

22 июня 1941 года немцы на русской земле

Июнь 1941 года Брест

Первые беженцы июнь 1941

Жители одного из городов СССР слушают сообщение об объявлении войны 22 июня 1941 года

Владивосток 22 июня 1941 года

Рабочие завода “Серп и Молот” слушают сообщение об объявлении войны Москва 22 июня 1941 года

Ленинград. Запись добровольцев на фронт июнь 1941 года

Ленинград Запись добровольцев на фронт июнь 1941 года

Строевые занятия с добровольцами июнь 1941 года. Москва

Московская область проводы на фронт июнь 1941

Занятия по изучению оружия июнь 1941 года

Ленинград раздача оружия июнь 1941 года

Советские пограничники в дозоре. Фотография была сделана для газеты на одной из застав на западной границе СССР 20 июня 1941 года, то есть за два дня до войны

Это они встретили врага

Источник: ss69100.livejournal.com