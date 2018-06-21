Здоровье на своих грядках. Захар Белинский (Арирадъ). Часть 2

Полезные овощи и фрукты, лечебные травы.



Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)

Часть 1 – https://youtu.be/IhIAPNCFM7c



Умные лечатся у знахарей, целителей, а мудрые лечатся питанием. Народ есть часть Природы, поэтому жить в ладу с природой это гармоничная обыденность. Природа даёт пропитание сполна. Коли так есть, Народ здоров и радостен.

В передаче расскажем чем и как можно оздоровиться и даже полечиться со своей грядки, со своей земли. Поговорим о целебной пользе употребления в пищу овощей – свеклы, репы, брюквы, редьки, хрена, тыквы.

Расскажем о пользе зелени и пряных кореньев. Об употреблении в пищу трав. Как можно оздоравливать себя при помощи деревьев, как вырастить свое целебное дерево. Немного скажем о том, как посадить полезный кустарник или древо, которые будут полезны и важны именно для вас. Уделим внимание тому, с каким настроем следует взращивать полезные плоды и что можно предпринять, что бы наладить дружеское взаимодействие с растениями.

Ответим на вопросы радиослушателей и просто душевно пообщаемся.



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Источник: www.youtube.com