У нас количество НПФ сократилось в разы. Их разворовали

Концептуал СМИ Никита Кричевский об экономической стратегии государства

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский рассуждает, как эффективно мы реагируем на изменение ситуации в России и мире. Что такое «пенсионный возраст»? Что есть пенсионная реформа в том виде, как нам предлагают? Как быть с бесплатным проездом, бесплатными лекарствами и обеспечением местами в детских садах? Почему и кем разворованы негосударственные пенсионные фонды? Какими должны быть пенсионные взносы? Ждёт ли нас повышение ставок НДФЛ? Почему национальный доход не перераспределяется среди населения? При каких условиях повысится доверие общества к власти?



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Антискрепа, Кричевский Н.А.

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