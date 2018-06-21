Сводки от ополчения Новороссии 21 июня 2018

Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики с поличным задержан агент СБУ Татьяна Горбулич с позывным «Тамила» при передаче денежных средств оперативному сотруднику за предоставление сведений о личном составе министерства.

Об этом «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.

Установлено, что уроженка Славяносербского района Татьяна Горбулич с 2014 года проживала на территории временно оккупированного города Счастье, работала поваром на различных объектах, где находились представители украинского силового блока, в том числе вооруженных сил и Службы безопасности Украины.

В 2016 году завербована сотрудником СБУ Иваном Божченко, по заданию которого занималась сбором военных сведений на территории Республики и иной информации в городе Счастье.

Божченко Иван Николаевич, 13.07.1973 г.р., родом с н.п. Лутугино — работает на должности старшего оперуполномоченного Новоайдарского МО УСБУ в Луганской области. За время службы в УСБУ в Луганской области зарекомендовал себя с отрицательной стороны. Имеет дисциплинарные взыскания за употребления спиртных напитков в рабочее время.

20.01.2006 года при исполнении служебных обязанностей Божченко И.Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял служебное удостоверение, печать, а также в районе с. Веселая Тарасовка Лутугинского района оставил служебный автотранспорт ВАЗ 2105, г.н. 3028АІА и на следующий день не мог вспомнить его место нахождения. Несмотря на все нарушения, он продолжает работать в СБУ.

Божченко И.Н. объявлен в розыск.

Татьяна Горбулич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР (Государственная измена). Ей грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

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