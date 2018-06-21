Сводки от ополчения Новороссии 21 июня 2018
- 04:38 Агент СБУ «Тамила» задержана с поличным при попытке собрать сведения о кадровом составе МГБ ЛНР (ФОТО).
- Вчера 23:12 Саханка под постоянным обстрелом ВСУ.
- Вчера 22:02 Финансовые убытки и потери ВСУ.
- Вчера 19:54 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 20.06.2018.
Агент СБУ «Тамила» задержана с поличным при попытке собрать сведения о кадровом составе МГБ ЛНР (ФОТО)
Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики с поличным задержан агент СБУ Татьяна Горбулич с позывным «Тамила» при передаче денежных средств оперативному сотруднику за предоставление сведений о личном составе министерства.
Об этом «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.
Установлено, что уроженка Славяносербского района Татьяна Горбулич с 2014 года проживала на территории временно оккупированного города Счастье, работала поваром на различных объектах, где находились представители украинского силового блока, в том числе вооруженных сил и Службы безопасности Украины.
В 2016 году завербована сотрудником СБУ Иваном Божченко, по заданию которого занималась сбором военных сведений на территории Республики и иной информации в городе Счастье.
Божченко Иван Николаевич, 13.07.1973 г.р., родом с н.п. Лутугино — работает на должности старшего оперуполномоченного Новоайдарского МО УСБУ в Луганской области. За время службы в УСБУ в Луганской области зарекомендовал себя с отрицательной стороны. Имеет дисциплинарные взыскания за употребления спиртных напитков в рабочее время.
20.01.2006 года при исполнении служебных обязанностей Божченко И.Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял служебное удостоверение, печать, а также в районе с. Веселая Тарасовка Лутугинского района оставил служебный автотранспорт ВАЗ 2105, г.н. 3028АІА и на следующий день не мог вспомнить его место нахождения. Несмотря на все нарушения, он продолжает работать в СБУ.
Божченко И.Н. объявлен в розыск.
Татьяна Горбулич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР (Государственная измена). Ей грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.
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Саханка под постоянным обстрелом ВСУ
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Финансовые убытки и потери ВСУ
Документы внутренней отчетности ВСУ указывающие на масштаб невозмещенных убытков, не целевого использования бюджетных средств и потерь от взрывах на складах боеприпасов.
Коррупция и горе-командиры.
Всем привет! Сегодня мы хотели бы поделиться с Вами интересными данными, которые проливают свет на масштабы коррупции и воровства в ВСУ, а также другие интересные моменты, среди которых, в частности, очень интересные цифры, касающиеся суммы невозмещенных убытков в воинских частях и учреждениях ВСУ.
Итак, на 01.04.2018 сумма невозмещенных убытков составила 8 921 600 000. грн.
Основной частью (86%) учтенных невозмещенных убытков (7 698,0 млн. грн.) остаются потери военного имущества в результате трех чрезвычайных событий,
произошедших в 2004 году в пгт. Новобогдановка (2 296 900 000. грн.),
в 2008 году в Лозовая (3 019 600 000. грн.)
и в 2017 году в г. Балаклея (2 381 500 000. грн.).
Так, поджигая собственные склады с боеприсами, с целью скрыть факты недостач, украинские горе-командиры спалили имущества на семь с половиной миллиардов гривен!
Кроме этого, что тоже интересно, 7% суммы невозмещенных убытков (654800000. грн.) составляют боевые потери вооружения и военной техники в ходе проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данная цифра гораздо скромнее, однако при сравнении становится ясно, что воинам ДНР и ЛНР можно даже не наступать, укры и так прекрасно справляются с задачей разрушения собственной армии и экономики. Еще в данных документах, прикрепленных ниже, приводится информация о нарушениях в составлении и подаче отчетности в Вооруженных силах Украины за первый квартал 2018 года.
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http://sprut.win/news/105-korrupciya-i-gore-komandiry.html – цинк (за наводку спасибо читателю из Мариуполя)
Жалко, что не указан совокупный размер убытков от взрывов в Калиновке и Сватово. Там картина была не менее яркой.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 20.06.2018
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