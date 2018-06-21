Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 июня 2018

В минувшие выходные голливудская актриса Анджелина Джоли посетила иракский Мосул, который в 2017 году так называемая антитеррористическая коалиция под предводительством США освободила от боевиков ИГИЛ*, фактически сравняв город с землёй.

По оценкам международных структур в ходе бомбардировок Мосула погибло более 900 тысяч человек.

Сегодня Анджелина в качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев стоя на руинах того, что когда-то было процветающим городом, со скорбным лицом ужасается чудовищным разрушениям.

Она посетила лагерь сирийских беженцев в Ираке, попозировав с детьми, живущими там.

Она заявила, что это «самое ужасные разрушения», которые она когда-либо видела за годы своей деятельности в качестве посла доброй воли.

«Эти люди потеряли все. То, что они пережили и потеряли — неизмеримо. Им нужна поддержка, у них ничего не осталось. Голыми руками они пытаются построить все заново. У них нет ничего, но они счастливы, что теперь свободны», — говорит Анджелина.

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Чего Анджелина не рассказала, так это того, что она, будучи едва ли не самой популярной актрисой в мире в последние десять лет, поддержала все вторжения США в страны Ближнего Востока. Она не раз ездила поддержать американских военных, «несущих демократию» тем, чьи дети сейчас живут в лагерях беженцев.

На втором видео — кадры за 2009 год: Анджелина в Багдаде с американскими оккупантами внимательно слушает, как именно иракцев освобождают от государственности, мирной жизни и от жизни вообще.

Это — лучшая иллюстрация лицемерия, которую можно себе представить. 2009 год был не так давно, мы не забыли.

Подобное мы наблюдали в прошлом году, когда американский актёр Орландо Блум, известный своими ролями в трилогии «Властелин колец» и «Пиратах Карибского моря» посетил оккупированный украинскими военными Донбасс в качестве посла UNICEF. Тогда он рассказывал детям Донбасса, как вести себя, если ты нашёл взрывоопасный предмет. Но не рассказал, кто и с чьей поддержкой заминировал обочины дорог, поля и посадки по всему Донбассу.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка