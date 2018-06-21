Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 июня 2018
- 08:36 Лицемерие: Анджелина Джоли ужаснулась руинам Мосула, поддержав все вторжения США на Ближний Восток (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:55 Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО).
- Вчера 20:46 Котел в Сувейде.
Лицемерие: Анджелина Джоли ужаснулась руинам Мосула, поддержав все вторжения США на Ближний Восток (ФОТО, ВИДЕО)
В минувшие выходные голливудская актриса Анджелина Джоли посетила иракский Мосул, который в 2017 году так называемая антитеррористическая коалиция под предводительством США освободила от боевиков ИГИЛ*, фактически сравняв город с землёй.
По оценкам международных структур в ходе бомбардировок Мосула погибло более 900 тысяч человек.
Сегодня Анджелина в качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев стоя на руинах того, что когда-то было процветающим городом, со скорбным лицом ужасается чудовищным разрушениям.
Она посетила лагерь сирийских беженцев в Ираке, попозировав с детьми, живущими там.
Она заявила, что это «самое ужасные разрушения», которые она когда-либо видела за годы своей деятельности в качестве посла доброй воли.
«Эти люди потеряли все. То, что они пережили и потеряли — неизмеримо. Им нужна поддержка, у них ничего не осталось. Голыми руками они пытаются построить все заново. У них нет ничего, но они счастливы, что теперь свободны», — говорит Анджелина.
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Чего Анджелина не рассказала, так это того, что она, будучи едва ли не самой популярной актрисой в мире в последние десять лет, поддержала все вторжения США в страны Ближнего Востока. Она не раз ездила поддержать американских военных, «несущих демократию» тем, чьи дети сейчас живут в лагерях беженцев.
На втором видео — кадры за 2009 год: Анджелина в Багдаде с американскими оккупантами внимательно слушает, как именно иракцев освобождают от государственности, мирной жизни и от жизни вообще.
Это — лучшая иллюстрация лицемерия, которую можно себе представить. 2009 год был не так давно, мы не забыли.
Подобное мы наблюдали в прошлом году, когда американский актёр Орландо Блум, известный своими ролями в трилогии «Властелин колец» и «Пиратах Карибского моря» посетил оккупированный украинскими военными Донбасс в качестве посла UNICEF. Тогда он рассказывал детям Донбасса, как вести себя, если ты нашёл взрывоопасный предмет. Но не рассказал, кто и с чьей поддержкой заминировал обочины дорог, поля и посадки по всему Донбассу.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО)
Российские и сирийские военнослужащие прочёсывают местность бывшего Эр-Растановского котла на границе провинций Хама и Хомс, каждый день обнаруживая всё больше интересных находок.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
На этой неделе бойцы ВС РФ и САА прочёсывали западную часть района Эр-Растан и обнаружили в населённом пункте Телль-Дау очередной брошенный госпиталь исламистов «Ахрар-Аш-Шам», который был создан под зданием бывшей больницы.
Как выяснилось, боевики заставили местных жителей вырыть обширный подвал, в котором было организовано медицинское учреждение террористов.
Здесь было обнаружено большое количество медикаментов и оборудования в упаковках с логотипами «UNISEF» и «UNFPA — United Nations Population Fund».
Ранее военкоры «Русской Весны» уже делали репортажи из подобных заведений, обнаруженных военными на ранее оккупированных бандами территориях. Госпиталь в н.п. Телль-Дау стал уже четвёртым, ранее созданным при помощи ООН, а теперь найденным силовиками.
Напомним, что UNISEF — это Международный чрезвычайный детский фонд — всемирно известная организация, официально действующая под эгидой Организации Объединённых Наций.
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Котел в Сувейде
Сегодня буднично в Сирии нарисовался еще один котел в западной Сувейде.
Вчера после артподготовки сирийские войска нанесли рассекающий удар в западном направлении и отрезали часть оперативной кишки протянувшейся к востоку от трассы Дамаск-Дераа.
Фактически, после занятия Мусайки, все силы боевиков к северу от поселка оказались в оперативном окружении – они лишились всех коммуникаций.
Есть конечно возможность рвануть на югу через пустыню, но полноценное снабжение при такой конфигурации организовать будет невозможно.
С учетом огромного превосходства в силах, с оперативной точки зрения удерживать такой фронт крайне прроблематично. Единственный шанс заключался в том, чтобы вмешались США, но данный этап наступления протекает без каких-то активных контрмер США. Сами боевики способны лишь на пассивную оборону и локальные контратаки.
В том виде, в котором существовал фронт в Дераа и западной Сувейде, он мог находиться лишь тогда, когда этот ТВД был второстепенным и САА занималась им по остаточному принципу. Теперь у Асада много свободных сил и он наконец может приступить к зачистке этих территорий, которые годами находились вне контроля Дамаска.
И теперь, протянувшаяся на север оперативная кишка является благоприятной целью для рассекающих ударов. В целом, мы наблюдаем достаточно рутинный процесс дальнейшей очистки территории Сирии. Ждем начала переговоров о капитуляции боевиков засевших в котле.
PS. По ряду других моментов:
1. В Латакии САА понесла существенные потери в результате внезапного нападение боевиков на полевой лагерь. Сирийцы в данном случае все прошляпили, за что и поплатились.
2. США продолжают отрицать свою причастность к удару под Аль-Харрой и кивают на Израиль, мол это скорее всего евреи. Сирийцы между тем продолжают обвинять в ударе именно США.
3. В Ракке и Манбидже SDF организовала протесты против ввода турецких войск в Манбидж. Также были проведены задержания протурецких боевиков. В тоже время про-турецки настроенные племена и туркоманы выступают в поддержку действий Эрдогана и настаивают на том, что США должны делом заставить курдов свалить из Манбиджа.
4. В ближайшее время мы скорее всего увидим пуски "Калибров" с российских кораблей ("Свияжск" и "Великий Устюг") зашедших в Восточное Средиземноморье. Наиболее вероятный вариант использования – поддержка сирийских войск в Дераа и Сувейде.
5. Севастопольский терминал"Авлита", который ранее принадлежал Ахметову, будет использоваться для доставки гражданской техники в Сирию.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com