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Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 июня 2018

09:18. 21 июня 2018 Просмотров - 409 Нет комментариев Опубликовал:

Лицемерие: Анджелина Джоли ужаснулась руинам Мосула, поддержав все вторжения США на Ближний Восток (ФОТО, ВИДЕО)

Лицемерие: Анджелина Джоли ужаснулась руинам Мосула, поддержав все вторжения США на Ближний Восток (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В минувшие выходные голливудская актриса Анджелина Джоли посетила иракский Мосул, который в 2017 году так называемая антитеррористическая коалиция под предводительством США освободила от боевиков ИГИЛ*, фактически сравняв город с землёй.

По оценкам международных структур в ходе бомбардировок Мосула погибло более 900 тысяч человек.

Сегодня Анджелина в качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев стоя на руинах того, что когда-то было процветающим городом, со скорбным лицом ужасается чудовищным разрушениям.

Она посетила лагерь сирийских беженцев в Ираке, попозировав с детьми, живущими там.

Она заявила, что это «самое ужасные разрушения», которые она когда-либо видела за годы своей деятельности в качестве посла доброй воли.

«Эти люди потеряли все. То, что они пережили и потеряли — неизмеримо. Им нужна поддержка, у них ничего не осталось. Голыми руками они пытаются построить все заново. У них нет ничего, но они счастливы, что теперь свободны», — говорит Анджелина.

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Чего Анджелина не рассказала, так это того, что она, будучи едва ли не самой популярной актрисой в мире в последние десять лет, поддержала все вторжения США в страны Ближнего Востока. Она не раз ездила поддержать американских военных, «несущих демократию» тем, чьи дети сейчас живут в лагерях беженцев.

На втором видео — кадры за 2009 год: Анджелина в Багдаде с американскими оккупантами внимательно слушает, как именно иракцев освобождают от государственности, мирной жизни и от жизни вообще.

Это — лучшая иллюстрация лицемерия, которую можно себе представить. 2009 год был не так давно, мы не забыли.

Подобное мы наблюдали в прошлом году, когда американский актёр Орландо Блум, известный своими ролями в трилогии «Властелин колец» и «Пиратах Карибского моря» посетил оккупированный украинскими военными Донбасс в качестве посла UNICEF. Тогда он рассказывал детям Донбасса, как вести себя, если ты нашёл взрывоопасный предмет. Но не рассказал, кто и с чьей поддержкой заминировал обочины дорог, поля и посадки по всему Донбассу.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка

Лицемерие: Анджелина Джоли ужаснулась руинам Мосула, поддержав все вторжения США на Ближний Восток (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Лицемерие: Анджелина Джоли ужаснулась руинам Мосула, поддержав все вторжения США на Ближний Восток (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Лицемерие: Анджелина Джоли ужаснулась руинам Мосула, поддержав все вторжения США на Ближний Восток (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО)

Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО) | Русская весна

Российские и сирийские военнослужащие прочёсывают местность бывшего Эр-Растановского котла на границе провинций Хама и Хомс, каждый день обнаруживая всё больше интересных находок.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

На этой неделе бойцы ВС РФ и САА прочёсывали западную часть района Эр-Растан и обнаружили в населённом пункте Телль-Дау очередной брошенный госпиталь исламистов «Ахрар-Аш-Шам», который был создан под зданием бывшей больницы.

Как выяснилось, боевики заставили местных жителей вырыть обширный подвал, в котором было организовано медицинское учреждение террористов. 

Здесь было обнаружено большое количество медикаментов и оборудования в упаковках с логотипами «UNISEF» и «UNFPA — United Nations Population Fund».

Ранее военкоры «Русской Весны» уже делали репортажи из подобных заведений, обнаруженных военными на ранее оккупированных бандами территориях. Госпиталь в н.п. Телль-Дау стал уже четвёртым, ранее созданным при помощи ООН, а теперь найденным силовиками.

Напомним, что UNISEF — это Международный чрезвычайный детский фонд — всемирно известная организация, официально действующая под эгидой Организации Объединённых Наций.

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Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО) | Русская весна
Сирия: Российские военные обнаружили подземный госпиталь боевиков, созданный при помощи детского фонда ООН (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Котел в Сувейде



Сегодня буднично в Сирии нарисовался еще один котел в западной Сувейде.
Вчера после артподготовки сирийские войска нанесли рассекающий удар в западном направлении и отрезали часть оперативной кишки протянувшейся к востоку от трассы Дамаск-Дераа.


Фактически, после занятия Мусайки, все силы боевиков к северу от поселка оказались в оперативном окружении – они лишились всех коммуникаций.
Есть конечно возможность рвануть на югу через пустыню, но полноценное снабжение при такой конфигурации организовать будет невозможно.

С учетом огромного превосходства в силах, с оперативной точки зрения удерживать такой фронт крайне прроблематично.  Единственный шанс заключался в том, чтобы вмешались США, но данный этап наступления протекает без каких-то активных контрмер США. Сами боевики способны лишь на пассивную оборону и локальные контратаки.
В том виде, в котором существовал фронт в Дераа и западной Сувейде, он мог находиться лишь тогда, когда этот ТВД был второстепенным и САА занималась им по остаточному принципу. Теперь у Асада много свободных сил и он наконец может приступить к зачистке этих территорий, которые годами находились вне контроля Дамаска.
И теперь, протянувшаяся на север оперативная кишка является благоприятной целью для рассекающих ударов. В целом, мы наблюдаем достаточно рутинный процесс дальнейшей очистки территории Сирии. Ждем начала переговоров о капитуляции боевиков засевших в котле.



PS. По ряду других моментов:

1. В Латакии САА понесла существенные потери в результате внезапного нападение боевиков на полевой лагерь. Сирийцы в данном случае все прошляпили, за что и поплатились.
2. США продолжают отрицать свою причастность к удару под Аль-Харрой и кивают на Израиль, мол это скорее всего евреи. Сирийцы между тем продолжают обвинять в ударе именно США.
3. В Ракке и Манбидже SDF организовала протесты против ввода турецких войск в Манбидж. Также были проведены задержания протурецких боевиков. В тоже время про-турецки настроенные племена и туркоманы выступают в поддержку действий Эрдогана и настаивают на том, что США должны делом заставить курдов свалить из Манбиджа.
4. В ближайшее время мы скорее всего увидим пуски "Калибров" с российских кораблей ("Свияжск" и "Великий Устюг") зашедших в Восточное Средиземноморье. Наиболее вероятный вариант использования – поддержка сирийских войск в Дераа и Сувейде.
5. Севастопольский терминал"Авлита", который ранее принадлежал Ахметову, будет использоваться для доставки гражданской техники в Сирию.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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