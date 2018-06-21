Путин должен отреагировать
Не самый высоконаучный текст, написанный как ответ на разные наезды со стороны общественности, как за излишнюю любовь к Путину, так и за недостаточную мою верноподданаченность
Как сказал нам пресс-секретарь Путина, Президент пока в ситуацию с пенсионной реформой не вмешивался. С точки зрения здравого смысла — это понятно. Правительство взяло на себя ответственность за некий результат (взяло, взяло, в ногах у Путина валялись и просили сохранить за собой места, обязались, клялись, пыль под ногами целовали… в общем, все как положено, только разве что не на камеры), пусть себе работает и по итогам, которые будут подведены достаточно скоро, отвечает.
Все правильно. С точки зрения исполнителя. Так сказать, конюшенного боярина (или как там это называлось в те времена? Герольд? Не совсем точно, не наше слово… Но какой-то аналог был, который указы озвучивал… В общем, дьяк какого-то там приказа). Но фокус в том, что эта тема обсуждалась довольно долго «вообще», а набор пенсионных реформ, каждая из которых, как, впрочем, все, что делали либералы, завершилась грандиозным «пшиком», создал ощущение, что эта тема вообще мало кому интересна. Соответственно, к ней отнеслись и все исполнители, что в Белом доме, что в Кремле.
А времена изменились… Причем сразу по двум причинам. Первая состоит в том, что в мире объявлена новая война глобальных проектов. Вторая – у нас созрел вполне себе полноценный заговор против Царя. Но здесь нужно несколько моментов уточнить.
Для начала — про Царя.
Путин себя таким не воспринимает. Точнее, он с внутренней иронией смотрит на самого себя в роли Царя. Почему часто и одобряет поведение челяди, которое, с точки зрения величия Власти, выглядит не совсем корректно. Для Царя, разумеется. А вот для выборного (и временно) главы государства смотрится вполне нормально. Беда в том, что народ (весь, включая бояр) уже давно смотрит на Путина как на Царя. Нравится это кому-то или нет — никакой роли не играет. А потому, все очень хорошо видят, что некоторые существенно нарушают этикет. А те, кто нарушают, наоборот, чувствуют некоторую свою силу. Которой, отметим, в реальности нет.
Теперь про войну.
Это война не государств и даже не коалиций государств. Это война глобальных проектов. Как, кстати, это было и во второй половине прошлого века. Государства могут договориться и помириться, глобальные проекты — нет. И слабость России в том, что она до сих пор не определилась со своим будущим. Какая нам нужна Россия? Какой глобальный проект мы будем строить? «Западный», под чутким руководством либералов? Православный? Во главе с «царевичем Гошей» и восстановлением сословий? Красный? Капиталистический? Ответа нет и по этой причине у нас проблемы и с Китаем, и с МВФ, и с США, и с Западной Европой…
А в условиях войны даже выборный глава государства становится Царем. Ну, назовем это верховным главнокомандующим. И, соответственно, отношения к этикету и к изменам становится куда более жестким, что называется, «по законам военного времени»! И вот это народ сегодня видит! Он видит повышающиеся цены на бензин, обнаглевших олигархов, фактическую отмену пенсий, повышение налогов… Ему наплевать на тонкости, он помнит, что Царь сказал, что налогов не повышать, медикам и учителям зарплаты поднять. Что он увидел? Что налоги подняты, а врачей и учителей вообще не найти. Ну, то есть, униформа осталась, но лечить и учить некому. Царь не может быть не прав. Значит — измена.
Народ это и воспринимает как заговор. Против него, против России и, разумеется, против Царя. Поскольку Царь в России олицетворяет народ. Хуже того, бояре тоже видят ту же самую картинку и делают из нее свой вывод: поскольку с кем мы — не ясно и не определено, то любые вредительские действия, в том числе направленные на личное обогащение, не являются лично опасными. Ну, действительно, нужно просто вовремя объяснить, что ты сторонник того или иного глобального проекта, что ты за плюрализм и, главное, лично — за Царя. То, что при этом ты участвуешь в заговоре — не страшно, поскольку, теоретически, может оказаться, что в России победит тот проект, который тебе удобнее. И ты в очередной раз отмажешься.
Те, кто организовал заговор против Путина, имеют отличную отмазку. Которая состоит в том, что они говорят: «Ну, батюшка, ты же сам говорил про то, что нам нужна свободная, демократическая и либеральная Россия! Мы её и строим! А то, наши старшие партнеры по свободе и демократии хотят тебя в Гаагу затащить, так это не мы виноваты, а ты, поскольку слушаешь других, плохих советников! Ты начни с нами строить либеральную Россию и тогда, когда тебя потащат в Гаагу мы тебе подберём самых лучших адвокатов!»
Все вышенаписанное — не шутка. Это реальное состояние дел. Нам предложили отказаться от идеологии в ситуации, когда все считали, что идеологию нам будут преподносить как нечто данное, сочиненное в коридорах МВФ и Бильдельбергского клуба. В условиях мира такую ситуацию можно было худо-бедно терпеть. Но сегодня она стала реальной угрозой. В такой ситуации у нас не может быть прочных союзников, они просто не поймут, с кем имеют дело. Да, если бы мы сидели тихо и могли бы просто смотреть на игры других игроков, еще бы ничего. Но последние события показывают, что нас раскрутили на внутренние схватки.
И в такой ситуации Царь (виноват — верховный главнокомандующий) должен вести себя как Царь. То есть выйти на Красное крыльцо и громко объявить, что мы строим, как и почему. И кто должен быть наказан за измену. Про которую все понимают, что она имеет место! И тогда народ успокоится, затянет пояса и начнёт строить (вместе с Царем) новую Россию.
Источник: zavtra.ru
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Очень верное определение состояния общества в России.Мастер неопределенности использовал лимит такого удобного *(всем кажется ,что он свой)положения и все просят открыть личико.Но самое главное ,как мне кажется ,что никто особо к потрясениям не готов,но понимание что надо есть.А так все, как написал Антон-рефлекторная жадность и стяжательство или все-таки -заговор??
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Интервью слушал известного академика экономиста, так что всякие там Пякины и прочие псевдоаналитики отдыхают: Кудрин проводник экономики Вашингтона и др., поэтому здесь не будет нормального развития, т.к. Вашингтону не нужны конкуренты (поэтому ставятся подножки нац.производителю) ну и не будет развития социальной сферы, т.к. … думаю без лишних слов понятно. Кроме этого под прикрытием государства идут валютные спекуляции на бирже. У нас национальная валюта доллар или рубль или уже шекель?
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У нас нет таких наук ,как экономика,философия,социология,история ,нет, они запрещены и даже факультеты закрывают.Тем более академиков -РАН -это массонский орган и русских там нет.Настолько известный ,что и фамилию не помните.Вы как первоклассник ,открыли азбуку и удивились,в 1991 мы,как государство, капитулировали и подписали Акт капитуляции,и пока еще не было победы,чтобы его изменить ,а победитель (США) получает все и назначает своих правителей.Это и говорит коллектив ВП и Пякин уже десятки лет,только старое ,советское поколение отказывается в это верить,ибо своими глазами не увидело американские ,натовские танки в Москве .А целый этаж ЦРУ в Белом Доме с Чубайсом во главе для них не факт.
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Если закрывают, то не значит, что этих наук нет и не будет. Закрывают, чтобы вода была мутнее, чтобы дальше “ловить рыбу в мутной воде”. “Академиков Ран – масонский орган и русских там нет” -ой-ой-ой. Опять забалтать хочешь? Я лучше академика послушаю, чем твой бред здесь читать, болтушка.
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Уж Извините НО…ИТАК:
1.Врагом России – Путина НЕ(!)считаю!
2.Врагом России – “Димон,чика” НАЗЫВАЮ!
3.И…его правящую(“ед-роSSня”)”СТАЮ”!
4.То,что Вы сами “ЭТО” Знаете – сомнениям НЕ подвергаю!
5.СВЕРГНУТЬ(Отстранить от власти)ГАДОВ – вас Призываю!!!
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~~~ ЧУЖИЕ во власти! ~~~
_НЫНЕ в России – во власти НЕТ -
Настоящих, Русских людей!
ТАМ ныне – ТЬМА Б@@@ЕЙ!
ТАМ ныне – МАССА ЧУЖ`ИХ!
ВСЯ власть в России – из нИХ…
_Совет Безопасности ВИДИТ -
Реальный Источник ОПАСНОСТИ!
ЭТО – Т.Н.”российское” правительство,
Которое возглавляет “он” – Димон!
Россия Кричит ему:”Пшёл–ВОН”!
_НЫНЕшняя Т.Н.”российская” власть,
Это ГЛАВНАЯ для России НАПАСТЬ!
Это – “ПОЖИРАЮЩАЯ” Россию ПАСТЬ!
Это – РАЗРУШАЮЩАЯ Россию “МАСТЬ”!
Это ТЕ – кто “ГОНЯТ” Россию в ПРО`ПАСТЬ!
_Во власти в России НЫНЕ – ЖУЛИКИ,ВОРЫ и КАЗНОКРАДЫ!
Расхищают и разрушают Россию – эти ГАДЫ!
Во власти сидящие – ГЛАВНЫЕ расхитители!
Паразиты-ОЛИГАРХИ – это САРАНЧА – вредители!
КУРИРУЕТ это ВРЕДИТЕЛЬство,Т.Н.”российское” правительство!
_Нынешняя – Т.Н.”российская” власть,ОБОСНОВАННО подвергается КРИТИКЕ!
Потому,что политические ДИВЕРСАНТЫ-ВРЕДИТЕЛИ – ТАМ в политике!
“ОНИ” такие создают в РФ “законы”,что страдают миллионы!
ВСЕХ,этИХ – т.н.”политиков” – Ждут Тюрьмы и Зоны!
ДАМ,ЕГО т.н.”правительство” ЭТО – коллективное ВРЕДИТЕЛЬСТВО!
_Политическим ПАРАЗИТОМ-вредителем – для России -
КТО ныне в России – 100%-но ЯВЛЯЕТСЯ?
А та КОДЛА[банда],что “правительством” РФ называется!
МЕДВЕДЕВщиной Россия – изнутри РАЗРУШАЕТСЯ!
КАГАЛ из ЧУЖ`ИХ…названием “правительство” ПРИКРЫВАЕТСЯ!
_Те,кто НЫНЕ в России во власти – НЕ власть!
ОНИ – Враги России,они – ПАРАЗИТическая “МАСТЬ”!
Именно от нИХ Россию – НУЖНО Освобожда[Очища]ть!
В России НУЖНО – Власть МЕНЯТЬ!!! [41-49]“`
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 21-6-18.
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В отношении бензина- Путин сам спровоцировал повышение цен на бензин. Без его решения такого не может быть. Предупредил руководителей нефтеотрасли о грядущем повышении акцизов,тем ничего не оставадось как поднять цены. Крайними оказались другие.Вы задавались вопросом при каких условиях поднялся запад?
Чтобы сделала пятая колонна,чтобы Россия была неразвивающейся страной? Применила ленинский принцип- что интеллигенция это не ум а ***** общества. Поставили бы эту самую интеллигенцию в сферу управления. Сделали? Да. Потому что чем человек больше ” грызет гранит науки”,чем больше читает,тем меньше у него формируется логическое мышление. Где наши бывшие “Артэковцы”, отличники учёбы. Можно всю жизнь писать без ошибок,решать задачи. И станет от этого страна богаче? Не видно. Такие как правило всю жизнь на иждивении государства. Нужна другая система, когда бы коллективы отбирали в руководящий состав людей с логическим мышлением. Возможно это при капсистеме? Нет. Идут в руководящую систему ” люди песочницы”, что за гранью полученной информации, то не воспринимается.
Максимальная производительность труда,как физическая,так и интеллектуальная( изобретательство) как основа передовых стран была при сртельной модели,что подняло СССР,эта модель была внедрена и в Европе. В 90-хгодах западные советники сделали все,чтобы это не было внедрено в России. Возможность этого внедрения была у к.э.н. Путина и Касьянова,но не сделали,а это экономическое преступление перед страной. Весь административный корпус фактически является соучастником данного деяния. Это всего два фактора,но страна никогда не будет в мировых лидерах. По показателям ВВП можно подтянуться если увеличить вывоз сырья. Это не является фактором развития страны,под что подгоняет руководство страны. Вывозится стратегическое сырье- лом цветных чёрных металлов. Дегерат даже не понимает,что его водят за нос. Это значит,что развитие не планируется.
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Автор так и не понял, что в России строится. С каждой секундой в России укрепляется капитализм и это видно по принятым законам и по нашей жизни.