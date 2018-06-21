Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что по итогам 2018 года компания может вдвое увеличить прибыль по сравнению с предыдущим годом, сообщает корреспондент РБК.

«Не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат — предварительные данные прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года», — сказал Сечин на собрании акционеров в Красноярске.

Так же Игорь Сечин не исключил, что часть прибыли пойдет на дополнительное материальное стимулирование работы топ-менеджмента компании.

Что ж, неплохо. Несмотря на кризис и нестабильную ситуацию на рынке углеводородов Сечину удалось добиться серьезных показателей, которые не могут не радовать акционеров компании и ее топ-менеджмент.

Подождите, стоп! А это не тот ли Сечин, который буквально принуждает правительство РФ к оказанию материальной помощи в размере 300 млрд рублей нефтяным компаниям, которые, по его словам, несут ежедневные убытки и находятся буквально на грани краха? Не о тех ли нефтяных компаниях докладывал буквально вчера президенту РФ вице-премьер Дмитрий Козак, делая акцент на том, что в результате заморозки цен на топливо они недополучают ежедневно 1 млрд рублей прибыли?

Ничего не пойму. Так плохи дела у нефтяников или нет? Несут убытки или получают сверхприбыль, которую пускают на дивиденды и премии управленцам? А может быть в России два Игоря Сечина и две Роснефти? Одна, зажатая правительством в жесткие рамки несет убытки и постоянно просит помощи, чтобы не зачахнуть, а вторая, выжимая все соки из населения, удваивает свою прибыль, на радость акционерам и некоторым сотрудникам? Кто пояснит мне, что происходит?

Источник: voicesevas.ru