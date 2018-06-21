Почему произошла трагедия 22 июня 1941 года

Много есть объяснений случившемуся летом 1941 года. В основном это эмоциональные оценки и мифы. Мол, боялся Сталин Гитлера. Или наоборот — собирался на Гитлера напасть и совсем фюрера не боялся. Все это не имеет никакого отношения к трагедии, которая началась 77 лет назад.

Причин у катастрофы лета 1941 года было несколько. Вот они.

1. Желание Сталина сыграть роль США

То есть сыграть роль, которую Штаты оставили себе и в Первой и во Второй мировых войнах. Вступить в борьбу последними и диктовать условия послевоенному миру. Не получилось — тяжесть борьбы легла на наши плечи. Но ведь стоило попробовать.

Сама мысль натравить Гитлера на тех, кто его породил, на Лондон и Париж, была интересной и захватывающей. Чтобы начать путь к довоенному миру с Германией, Сталин пожертвовал республиканской Испанией, где рано или поздно победа была бы за Франко (Гитлером и Муссолини). Предварительно вывез золотой запас республики. Цинично? Не циничнее, чем любая деятельность любого политика на высоком посту.

2. Сталин был уверен, что Гитлер не нападет

Почему? Потому, что Сталин был умным человеком и прекрасно понимал, что воевать на два фронта Германия не сможет. Иосиф Виссарионович читал «Майн Кампф», где Гитлер именно это прямо и пишет. Война на два фронта погубила Германию в Первой мировой. Зачем же фюреру нападать на нас, не закончив уничтожение Англии?

Не было ни одной причины для этого. Риск колоссален, выигрыш сомнителен. И главное: в первый же день Россия и Англия становятся союзниками. Между тем в июне 1941 года отношения между Лондоном и Москвой были настолько «теплыми», что англичане отозвали своего посла. На момент удара нацистов он был в Лондоне уже несколько недель. Союзниками нас сделал безумный поступок Гитлера. Кто мог предположить, что он совершит такую авантюру?

3. Тут резонно возникает вопрос: а как быть с концентрацией на границе с СССР массы германских войск?

Что, не видел их Сталин? Не верил? Видел. И думал, что понимает, зачем они стоят на границе с Советским Союзом. Пять миллионов солдат спрятать невозможно, Гитлер их и не прятал особо. Ему нужно было убедить главу СССР, что эти солдаты стоят не против русских. Выдвижение германских дивизий к нашим границам совершилось в последние недели и даже дни. Как же видел ситуацию Сталин?

Германия проводит операцию прикрытия перед ударом по Англии. Только будет этот удар осуществляться не на остров, не через Ла-Манш, а в Иран, Ирак и Индию. Туда шел еще Наполеон, чтобы задушить англичан. В мае в Ираке вспыхнули бои: немцы спровоцировали антибританское восстание. Черчилль ввел туда войска, после чего английская армия с боями ворвалась на территорию принадлежащей Франции Сирии. Французы поддерживали немцев и воевали с британцами, а другие «деголлевские французы» продвигались вместе с англичанами через Пальмиру и Дамаск.

Сталин не понимал, что Гитлер одновременно пытается готовиться к удару по англичанам на Ближнем Востоке и по русским на востоке. При этом каждой из сторон приготовления немцев к нападению на них казались прикрытием перед ударом по другой стороне. Переговоры с Британией Гитлер провел, отправив в Лондон Рудольфа Гесса, который якобы по личной инициативе туда «улетел». Не случайно все материалы по этому делу засекречены англичанами до сих пор. Были и другие источники, знаки и сигналы, которые убеждали Сталина — Гитлер не нападет. Не может он быть столь глупым и и не может позволить взять верх эмоциям…

4. Ну и наконец, не будем забывать, что Гитлер создал первоклассную военную машину

22 июня, только не 1941, а 1940 года капитулировала Франция — одна из сильнейших держав того времени. При этом вдребезги была разбита и британская армия, которая была Гитлером отпущена из Дюнкерка как первый мостик к потенциальному миру с Британией. На разгром союзников Гитлеру понадобилось совсем мало времени: с 10 мая по 20-е числа июня.

При этом даже фактора внезапности не было: войну французы и англичане объявили немцам 3 сентября 1939 года. Никаких репрессий во Франции также не было. Так как же объяснить такой разгром? Невероятной силой удара и прекрасными боевыми качествами вермахта.

Так вот, Красную армию за такое время на колени поставить не удалось. Мы удержались и выстояли. Но стоило это нам невероятно дорого. Миллионы замученных пленных в первые годы войны. И уморили их нацисты вовсе не потому, что СССР не ратифицировал Женевскую конвенцию. Германия ту конвенцию подписала. А в ней есть строки: сторона подписавшая обязана её соблюдать по отношению ко всем пленным.

СССР же соблюдал эти документы, заявив об этом на весь мир. Имея у себя отдельное, собственное положение о военнопленных. Которое было лучше, чем Женевская конвенция, и давало больше прав пленным. А не подписал СССР ту конвенцию сперва только по одной причине: она была расистской и делила людей на сорта по происхождению, званию и цвету кожи…

Так, что и мучили и убивали наших пленных нацисты только по одной причине: нелюдями они были.

Поэтому победили мы!

Автор: Николай Стариков специально для ФАН

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru