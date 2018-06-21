Эксперты о причинах профессионального выгорания в российских фирмах

Концептуал СМИ Многие сотрудники российских компаний находятся на грани профессионального выгорания и постоянно испытывают стресс

Фото: Владислав Шатило / РБК



Международное рекрутинговое агентство Hays провело исследование мотивации сотрудников российских компаний и предоставило его РБК. В феврале—марте 2018 года аналитики опросили 3600 респондентов — 3114 работников и 486 представителей российских и международных компаний.

По данным Hays, за последние три года 79% опрошенных сотрудников испытывали синдром профессионального выгорания или сталкивались с ним среди коллег и знакомых, 87% периодически вынуждены работать сверхурочно, а 48% всерьез подумывают о том, чтобы устроить перерыв в карьере. Людям не нравится, что работа перестала приносить удовлетворение (33%), им не хватает времени на себя (18%) и семью (13%), многие вообще сомневаются, что делают что-то полезное (16%). Ключевые факторы стресса — это размытые границы обязанностей, давление со стороны руководства и отсутствие коллег, которым можно было бы делегировать полномочия.



Большинство опрошенных работодателей (37%) честно признают, что не используют никакие методы, чтобы сотрудники могли соблюдать баланс между работой и жизнью. 26% утверждают, что дают возможность работать иногда удаленно или предлагают гибкий график. 70% опрошенных работодателей назвали ключевым способом борьбы со стрессом сотрудников отслеживание графика отпусков. В то время как сами сотрудники в качестве важнейшего инструмента борьбы со стрессом предлагают «создание открытой корпоративной культуры, где умеют слушать и слышать сотрудников» (40%). Почти треть респондентов-сотрудников заявили, что их работодатель вообще ничего не делает для борьбы с их стрессом.



Противоречия между работодателями и сотрудниками очевидны, например, в отношении к сверхурочной работе. И те, и другие не против, когда работа занимает больше восьми положенных по трудовому законодательству часов в день. 9% опрошенных сотрудников признались, что переработка более 15 часов в неделю для них норма. Но только 12% рассказали, что дополнительный труд оплачивается по нормам ТК. В то же время 45% опрошенных работодателей заявили, что всегда оплачивают дополнительную работу.



Партнер компании «Экопси Консалтинг» Григорий Финкельштейн считает, что стресс на работе — норма для большинства российских компаний. По его словам, так сложилось исторически: отечественные работодатели хотят от сотрудников героизма и трудовых подвигов, в то время как западные уже пришли к тому, что эффективно работают только те люди, у кого гармонично сочетается личная и профессиональная жизнь.



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