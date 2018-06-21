Древний православный храм без алтаря (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
19:27. 21 июня 2018 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Православный храм без алтаря. Церковь Николая в Руднево Тульской области имеет пристроенный позже алтарь.
Фото храма Николая в Руднево Тульской области: https://vk.com/album19650752_254391702
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Источник: www.youtube.com