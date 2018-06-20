VK Fest: Двойные стандарты ВКонтакте

Все мы пользуемся социальной сетью ВКонтакте: общаемся с друзьями, слушаем музыку, смотрим видео, распространяем информацию, особо не задумываясь о том, как устроены внутренние алгоритмы ресурса, и каких взглядов придерживаются те, кто сегодня управляет крупнейшей соцсетью России. Но с недавних пор руководство ВКонтакте начало организовывать общественные мероприятия, по которым можно оценить направленность молодёжной политики ресурса. Например, в 2017 году состоялась первая музыкальная премия VK Music Awards, а с 2015 года ВКонтакте совместно с радио Рекорд ежегодно проводят музыкально-развлекательный фестиваль VK Fest. Вот о нём подробно и поговорим.

Фестиваль проходит в летние месяцы под открытым небом в Санкт-Петербурге и собирает до 80 тысяч человек. Основная аудитория мероприятия – это люди моложе 30 лет, в том числе дети и подростки, так как возрастных ограничений нет. В рамках фестиваля организуются десятки площадок по различным темам: «Компьютерные игры», «Косплей», «Блогеры», «Инновации», «Лектории» и так далее. Приоритетное внимание, естественно, посвящено музыкальному направлению. Но прежде, чем познакомимся с главными исполнителями, которых поддерживает ВКонтакте, давайте узнаем принципы VK-Fest.

Как указано на сайте: Организаторы говорят «да» здоровому образу жизни; вежливости; активному отдыху; саморазвитию; инновационности; желанию сделать мир вокруг себя лучше. Говорят «нет» алкоголю, политической пропаганде и фонограммам. Молодцы, отличные принципы, так и надо – осталось только проверить, соответствуют ли слова делу. А проверить это очень легко.

Фестиваль VK FesT: По оглашению – созидательная деятельность на благо общества. Что в действительности?

Как сообщается в официальной группе ВКонтакте и на сайте радио Рекорд, хедлайнерами фестиваля в 2018 году станут такие исполнители как Don Diablo, Баста, ARTY, Little Big, LOBODA, ХЛЕБ, Элджей, Зомб, Feduk и другие. С творчеством некоторых из них мы и познакомимся. Сначала несколько кадров одного из последних клипов Элджея, который называется «Минимал»:

«Вокруг одни идиоты и светодиоды. «Я пью черную воду и алкоголь. Я не знаю кто ты, – да и по*уй. Ведь сегодня, ты точно пойдешь со мной. Точно пойдешь со мной».

Вежливость, саморазвитие и никакого алкоголя, говорите, ну да, конечно… Но, может быть, это случайность, и стоит обратить внимание на других исполнителей ВК-Феста. Вот, например, песни группы Хлеб: «Поехали ко мне», «Давай в очко».

Простите, что мы демонстрируем вам эти кадры, но ВКонтакте официально сотрудничает с этими исполнителями, приглашая их на фестиваль, ориентированный в том числе на детей и молодёжь. А центральные СМИ, например, ТАСС и другие, ни слова не говорят о недопустимости популяризации подобных музыкантов, а только рекламируют VK-Fest и его участников. Вот, кстати, ещё одна группа, которая, по всей видимости, тоже желает «сделать мир лучше», и уже второй год подряд будет участвовать в фестивале. Группа Little Big русскоязычная, но поёт на английском – почему, вы поймёте, прочитав перевод.

Весьма показательно, что администрация ВКонтакте не упускает момента рассказать о том, как она успешно борется с насилием и группами смерти. Иначе как двойными стандартами и лицемерием это не назовёшь. Кстати, не обойдётся на фестивале и без песни Fedukа и Элджея «Розовое вино», которая в прошлом году победила на первой музыкальной премии ВКонтакте. Вот только, какое совпадение, она тоже про алкоголь, наркотики и пошлость.

«Мы уже в океане, дискотек, алкоголя и мариванны. Kiss, kiss, вдыхай меня

через кэс, через кэс. Моя волшебная палочка в твоих руках. Крекс-пекс!»

В целом, весь текст песни – это плотно упакованная программа наркотизации и деградации личности. Конечно, не всем нравится слово «пропаганда», и можно было бы использовать в нашем видео более мягкие термины по типу «бесструктурное управление», «социальный инжиниринг», «технология мягкой силы» и так далее, но суть от этого не изменится. Цель кураторов всех этих музыкальных коллективов превратить вас и ваших детей в пьяных, опущенных и безвольных рабов, и такие якобы молодёжные кумиры идеально подходят для решения данной задачи. Они деградируют сами и будут вести за собой толпу. При этом, делают это они искренне в погоне за славой или осознанно по посвящению, вопрос второстепенный.

Найдётся на VK-Fest место и множеству блогеров, по типу тех, чьей деятельности мы посвятили один из наших предыдущих видеообзоров. Свои вип-места получат и администраторы крупнейших пабликов ВКонтакте, таких как МДК или Лентач. Будут представлены и мировые бренды: от телеканала ТНТ и до Sony PlayStation. Всё для вас, дорогая молодёжь. Развлекайтесь и ни о чём не думайте. Ведь это никакая не пропаганда алкоголя, насилия, пошлости, потребительства и прочих деструктивных моделей поведения, это просто творчество «свободных и успешных людей», которых потрудилась собрать для вас команда ВКонтакте и радио Рекорд. Или нет?

Источник: feedproxy.google.com