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Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2018

15:47. 20 июня 2018 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

“Серая зона” под Желобком



По заявлением ВСУ, они продвинулись в очередной "серой зоне" на правлении Желобок-Смелое в духе попыток продвижения к Петровскому.
Сам Желобок последние дни подвергался серьезным обстрелом, в результате чего там были разрушены последние дома и поселок оставила последняя жительница.
Это уже не первая попытка продвинуться к Желобку, предыдущая закончилась серьезными потерями https://colonelcassad.livejournal.com/3473826.html. Но как не трудно догадаться, линяи на занятие "серых зон" продолжается.
В результате, тактическое положение позиций военных ЛНР у Желобка осложняется (что повышает угрозу для Донецкого), также как создаются и дополнительные трудности для основания Славяносербского выступа.
Скорее всего эта тактика будет реализовываться и далее, пока не будет остановлена здесь увеличением числа 200х со стороны ВСУ, что требует усиления огневого поражения позиций ВСУ к югу от Крымского.





 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

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