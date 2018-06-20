Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2018
15:47. 20 июня 2018 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 12:45 “Серая зона” под Желобком.
- 11:00 ВСУ обстреляли пригород Луганска из «доработанных» РПГ.
- Вчера 21:10 Как Украина «освобождает» жителей Саханки своими снарядами.
“Серая зона” под Желобком
По заявлением ВСУ, они продвинулись в очередной "серой зоне" на правлении Желобок-Смелое в духе попыток продвижения к Петровскому.
Сам Желобок последние дни подвергался серьезным обстрелом, в результате чего там были разрушены последние дома и поселок оставила последняя жительница.
Это уже не первая попытка продвинуться к Желобку, предыдущая закончилась серьезными потерями https://colonelcassad.livejournal.com/3473826.html. Но как не трудно догадаться, линяи на занятие "серых зон" продолжается.
В результате, тактическое положение позиций военных ЛНР у Желобка осложняется (что повышает угрозу для Донецкого), также как создаются и дополнительные трудности для основания Славяносербского выступа.
Скорее всего эта тактика будет реализовываться и далее, пока не будет остановлена здесь увеличением числа 200х со стороны ВСУ, что требует усиления огневого поражения позиций ВСУ к югу от Крымского.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВСУ обстреляли пригород Луганска из «доработанных» РПГ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Как Украина «освобождает» жителей Саханки своими снарядами
К оглавлению | Источник: www.youtube.com