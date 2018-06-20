Последние дни Советского Союза. „Демократия” вместо „тоталитаризма”

Открытию съезда предшествовали обстоятельства, которые определяли курс внутренней политики государства в то время. Инициатива проведения съезда исходила от руководителя Коммунистической партии М.С. Горбачева, который в 1987–1988 годах избирает одним из основных стилей своего руководства демократизацию. Главным элементом демократизации должен был стать новый законодательный орган власти – съезд народных депутатов СССР. Идея М.С. Горбачева заключалась в том, чтобы осуществить максимально плавный переход от прежней политической системы, в которой у КПСС была абсолютная монополия на власть в стране, к новой, и, как он считал, более демократической системе правления.

Наверное, отсчет последних дней советской власти можно начинать с 1988 года, а именно с изменений, внесенных в систему управления СССР, и попытки плавного перехода от тоталитарной системы управления к демократической. В нескольких статьях мы расскажем об этой неудавшейся попытке. Начнем с главного инструмента – съезда народных депутатов СССР или, проще говоря, парламента.

Отметим, что цель М.С. Горбачева и тех, кто вместе с ним разрабатывал данную схему, была достаточно бесхитростна и очевидна: создать в виде съезда народных депутатов общенациональную дискуссионную площадку, неспособную в силу своего гигантизма принимать консолидированные решения, но демонстрирующую демократизм и плюрализм мнений.



Тщательно отобранный и более консолидированный очевидным партийным большинством депутатов (как казалось Горбачеву), а потому и более управляемый, избранный на съезде Верховный Совет станет проводить предлагаемую им, Горбачевым, политику без прямого апеллирования к бюрократическим партийным структурам.

Кроме этого, необходимость созыва съезда определялась и той ситуацией, которая к этому времени сложилась в стране. К этому времени в СССР уже почти четыре года шла «перестройка», начатая в апреле 1985 года. Успехи, достигнутые в ее ходе, были в основном внешнеполитические. Ситуация же, сложившаяся внутри страны, была почти катастрофической:

— застой в развитии экономики;

— недостаток бюджетных средств;

— пустые полки магазинов, очереди и талоны, введенные на промышленные и продовольственные товары.

К тому же произошло резкое падение мировых цен на нефть, до 18,2 долларов за баррель, что и поставило страну на грань голода. Не случайно один из делегатов съезда, олимпийский чемпион, легендарный штангист и писатель Ю.П. Власов в своем выступлении сказал: «Люди сыты по горло обещаниями лучшей жизни и решительно требуют перемен».

Все делегаты съезда – это выборные люди. Впервые в истории советского государства должны были пройти выборы, основанные на свободной и альтернативной основе. Из общего числа 2250 народных депутатов 1500 депутатов выбирались напрямую населением по избирательным округам:

— 750 депутатов избирались по территориальным округам на основе равного избирательного права;

— 750 депутатов избирались по национально-территориальным округам и также на основе равного избирательного права (по 32 от каждой союзной республики, по 11 от каждой автономной республики, по 5 – от каждой автономной области и по 1 – от каждого автономного округа);

— остальные 750 депутатов выдвигали из своих рядов КПСС, комсомол, союзы писателей, композиторов, кинематографистов и т. п., Академия наук СССР, профсоюзы, ветеранские и женские объединения. 100 депутатов напрямую представляли стоявшую во главе страны «общественную организацию» – Коммунистическую партию Советского Союза. Также по 100 депутатов выдвигали профсоюзы и кооперативные организации, а по 75 – остальные вышеуказанные организации.

Таким образом, большинство (66,0% депутатов) на съезд избиралось демократическим путем.

Съезд народных депутатов получил очень широкие полномочия, включая принятие Конституции СССР и внесение поправок в нее, избрание из депутатов съезда около пятисот человек в Верховный Совет СССР.

В стране с однопартийной системой руководства это было значимое событие: впервые в истории государства объявлялись такие выборы, к которым допускались не только подобранные представители Коммунистической партии и не только представители других организаций и объединений, но и уважаемые люди страны, выдвинутые самим народом.

Предвыборная кампания проходила очень остро и одновременно совершенно необычно для привыкшего к другой выборной системе советского избирателя, вовлекая его в реальную политическую деятельность.



Развернувшаяся предвыборная борьба принимала даже неожиданные по тем временам формы: страну захлестнула волна теледебатов, постоянно проводились многочисленные митинги, даже стали проводиться реальные социологические опросы.



Характеризуя атмосферу, предшествующую съезду, американский журналист Дэвид Ремник писал: «Люди, которым впервые было предоставлено право политического выбора, вели себя и растерянно, и оживленно. Раньше они не имели опыта участия в настоящих дебатах, настоящих выборах — и немедленно ухватились за такую возможность».

Основной же целью съезда должна была стать выработка программы по модернизации социально-экономической и политической жизни страны. На заседаниях обсуждались проекты государственного устройства в предстоящем будущем, рассматривались новые принципы организации политической власти, а также перспективы экономического развития.

Открывшийся съезд с первых минут своей работы стал ареной острой политической борьбы, которая разгорелась между представителями разных группировок, на нем присутствующих. В адрес съезда и отдельных депутатов ежедневно шли тысячи звонков и телеграмм, которые регулярно зачитывались с трибуны, а на улицах вечера и ночи напролёт кипели митинги.



В Москве центрами митинговой полемики стали Пушкинская площадь, Дом кино и Лужники. Среди уличных трибунов выделялись будущие известные политики: В.И. Новодворская, В.В. Жириновский, В.В. Игрунов, А.К. Исаев.

Вся страна замерла у телевизоров, радиоприемников, боясь пропустить хоть минуту прямой трансляции заседаний. Люди, идущие по улице с присатвленными к ушам компактными транзисторными приемниками, не вызывали ни малейшего удивления прохожих. Всем было ясно: человек слушает съезд.

Одному из наиболее значимых участников съезда, академику Андрею Дмитриевичу Сахарову удалось зачитать проект «Декрета о власти», который предполагал:

— отмену шестой статьи конституции, в которой определялась руководящая и направляющая роль Коммунистической партии Советского Союза;

— передать официально власть в стране Советам;

— сделать все выборы конкурентными, а всех ключевых чиновников – избираемыми на съезде и ему подотчётными;

— в качестве одной из важных целей определялся переход к профессиональной армии и новой федерации с сохранением прежних границ.

В своем выступлении А.Д. Сахаров обратился ко всем участникам съезда, а также гражданам всей страны с прямым призывом поддержать «Декрет».

Важным также был и поднятый вопрос о суверенитете республик и территорий, входящих в состав Советского Союза. Предложения, поступившие от депутатов прибалтийских республик, основывались на статьях о суверенитете, включенных в конституции этих республик. В основу выступлений представителей «народных фронтов» Латвии и Эстонии, литовского «Саюдиса» было положено требование восстановления реального суверенитета.



В их обращении было заявлено: «Мы исходим из того, что союзные республики являются первичными, а федерация – производной. Только республики могут передать Союзу или вернуть себе те или иные полномочия, а не наоборот. Ибо республики создали Союз».



Такие заявления диктовались требованием закрепить в собственности республик все союзное имущество, расположенное на их территориях, включая недра, а законы, принимаемые в рамках Советского Союза, вводить в действие только путем их ратификации в парламентах республик.

Все это в скором времени привело к появлению требований о суверенитете уже и автономий и соответственно о переделе существующих границ, за которыми назревали и вспыхивали конфликты в Нагорном Карабахе, в Абхазии, в Ферганской долине.

Еще один вопрос, ставший важным среди всех обсуждаемых, — вопрос о дальнейшем развитии экономики страны. И прежде всего о возникшем, ставшем уже очевидным противоречии между государственной и рыночной экономикой.

Избранный к этому времени главой правительства Н.И. Рыжков впервые открыл народным депутатам и всей стране реальные факты экономического коллапса:

— на начало 1989 года в стране существовал более чем стомиллиардный бюджетный дефицит;

— запредельный внешний долг;

— полное отсутствие товарных запасов и денег для импорта.

Как было отмечено в его докладе, «негативные тенденции» в экономике страны нарастали постепенно в течение трех последних пятилеток, в то время как официальная статистика и советская пропаганда сознательно лгали, скрывая настоящую правду о ситуации, которая складывалась в экономике.

Предложения, поступившие от депутатов по дальнейшему развитию экономики, были самыми разными и одновременно противоречивыми. Например, Г.Х. Попов, будущий мэр Москвы, в качестве альтернативы предложил оставить в госсекторе не более 50% экономики, остальное же все передать в кооперативную и частную собственность.



В свою очередь, государственную собственность предлагалось «децентрализовать», создавая корпорации и концерны вместо бюрократических ведомств. В выступлении экономиста мирового уровня Н.П. Шмелева прозвучало грозное предостережение: «Если мы не остановим нарастающие, как снежный ком, инфляцию, распад потребительского рынка, чудовищный, рекордный в мире (по отношению к ВВП) бюджетный дефицит, мы в пределах двух-трёх лет можем столкнуться с экономическим крахом».

В те дни еще никто не понимал, что это будет началом конца. Наоборот, все верили в уникальную возможность плавного перехода от тоталитарного строя к демократии. 1-й съезд народных депутатов должен был стать первым и, наверное, самым важным шагом к созданию демократического инструмента, который должен был повести огромную страну вперед, к светлому будущему, о котором так много говорилось на том съезде.

Сегодня уже поздно искать правых и виноватых в одном из величайших событий XX века – катастрофе СССР. Сегодня надо знать и помнить о том, что в те далекие дни, когда разрушалась страна, ни политики (а тем более простые люди) не понимали и не представляли последствий принимаемых ими решений.





Иван Байдаков