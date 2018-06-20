Пенсионная реформа: Кто раскачивает «путинскую стабильность»

Всплеск народного недовольства анонсированной премьер-министром России Дмитрием Медведевым пенсионной реформы получился куда более серьёзным, чем ожидала власть.

Несмотря на то, что согласно «хитрому плану» о грядущем повышении пенсионного возраста было объявлено в начале Чемпионата мира по футболу в России, внимание общества не удалось «смикшировать». На портале change.org петиция Общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» набрало уже два миллиона подписей.

Как написал публицист и политолог Егор Холмогоров на своей странице в соцсети, «громадной ошибкой было начать будировать пенсионный вопрос под чемпионат, потому что вместо «прокатит» получилось «…всякую радость испортили».

Неслучайно, представители разных политических сил оперативно заявили о подготовке уличных акций протеста. В частности, Алексей Навальныйанонсировал масштабную акцию протеста против повышения пенсионного возраста — эту предложенную меру он считает «преступлением и обычным ограблением». В своем «Инстаграме» политик написал, что акция пройдет 1 июля. Заявки на согласование поданы в 20 городах, в которых не проходит Чемпионат мира по футболу.

Это, в частности, Белгород, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Хабаровск, Ярославль.

Со своей стороны представители левых сил подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга против изменений пенсионного законодательства на 4 июля. Предполагается, что митинг пройдёт на площади Революции, сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«На митинге мы планируем дать общую оценку этой реформе, затронуть тему референдума. Мы пригласим туда все политические силы, которые разделяют данное требование, без каких-либо ограничений, планируется широкая акция с участием политических партий и общественных движений», — сообщилкоординатор «Левого фронта».

Готова провести свои митинги и такая обычно лояльная «курсу партии и правительства» структура, как Федерация независимых профсоюзов России.

Особого внимания заслуживает заявление главы Чечни Рамзана Кадыровао том, в республике повышаться пенсионный возраст не будет. Это значит, что свою особую позицию могут заявить и другие национальные образования в России.

Таким образом создаётся ощущение, что власть, сама того не ожидая, заложила сомнения под ту «путинскую стабильность», которая долгие годы являлась её главным аргументом для электората.

— Ещё до того, как премьер-министром России Дмитрием Медведевым было объявлено о готовящейся пенсионной реформе и резком повышении пенсионного возраста, серьёзные социологические исследования показывали, что «путинской стабильности» в нашем обществе уже нет, — говорит старший научный сотрудник Института социологии РАН, кандидат экономических наук, член Научного совета ВЦИОМ Леонтий Бызов. — Общество находится в раздражённом и даже взрывоопасном состоянии. Конечно, речь не идёт о том, что завтра в стране вспыхнут протесты во всероссийском масштабе. Это трудно организовать по разным причинам, в том числе потому, что люди не верят оппозиции, нет сильных харизматичных организаторов, способных вести за собой массы.

Тем не менее, уже можно сказать, что отношения между обществом и властью в результате авантюрной и непродуманной реформы перешли в новое состояние. Я бы охарактеризовал его, как состояние крайнего недоверия. И шаблонное отношение к власти самой умеренной части россиян, которые считают, что власть это стабильность, нам не нужны потрясения, вот это отношение подорвано. Раньше эти люди готовы были идти за властью, их легко можно было убедить в той или иной благой цели высшего руководства страны. Теперь это не так. Последствия пенсионной реформы власти могут быть очень серьезными.

«СП»: — Что конкретно это может быть?

— Сейчас этого никто не знает. Власть спасает по большому счёту убеждение людей в том, что ей нет альтернативы, что некому занять её место.

Хуже всего в этом случае как раз то, что падение авторитета нынешней власти означает падение авторитета государства как такового. Это очень опасно, когда в обществе растут антигосударственнические настроения. Даже смирные обыватели начинают в государстве видеть зло, структуру, которая в любой момент может обмануть, ограбить, и которой надо противостоять всеми силами.

Реакция общества уже сейчас крайне негативная. Очевидно, что Кремль совершил крупную ошибку. Чувствуется, что чиновники уже нервничают, опасаясь последствий пенсионной реформы. Я не исключаю, что именно эта реформа даст такую трещину фундамента «путинской стабильности», которую замазать уже не удастся.

«СП»: — А есть ли шанс у власти всё «отмотать назад». Представим: Дмитрий Медведев перед телеэкраном приносит гражданам России извинения и говорит, что всё с пенсиями будет по-прежнему? Успокоит ли это общество?

— Начать с того, что инициатор реформы не Медведев, а министр финансов Антон Силуанов. Это реальный премьер-министр, отвечающий де-факто не только за финансовый, но и за экономический блок в правительстве. При этом известны ультралиберальные взгляды Силуанова. Его задача — сэкономить деньги для бюджета. А социальные последствия его мало волнуют. Именно поэтому при подготовке пенсионной реформы в России никто не изучал ни рынок труда, ни того, как эта реформа скажется на институте семьи (бабушки теперь ещё меньше смогут сидеть с внуками). Никто себе даже не задавал вопросов, какими будут последствия для общества в целом.

Обратно отмотать этот запущенный процесс уже нельзя. Недоверия посеяно, реформа всё равно будет проведена. Власть в России никогда не отступала принципиально от начатого. Таких случаев в новейшей истории просто не было.

Власть, конечно, может несколько смягчить эту реформу, возможно, так было задумано заранее. Но это не отменяет главного — реформа абсолютно авантюристична. Я, например, не могу сказать сейчас однозначно, что нельзя повышать пенсионный возраст. Требуются серьёзные исследования самых разных специалистов в течение месяцев или даже года-двух. И должен быть очень продуманный механизм осуществления реформы. Но этим в правительстве никто не озаботился, и мы получили то, что получили.

— Власть изначально была готова к негативной реакции общества, — говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. — Данные соцопросов, когда более 90% респондентов высказались против повышения пенсионного возраста, говорят сами за себя. Именно поэтому старт непопулярной реформы был дан одновременно с началом Чемпионата мира по футболу.

Сейчас власть выжидает. Уже не раз было, что волна недовольства в обществе быстро сходила «на нет», или кристаллизовалась вокруг нескольких точек. В данном случае, это могут быть профсоюзы, сторонники Навального, коммунисты. И тогда уже власть начинала работать с каждой «точкой» по отдельности. Думаю, власть и сейчас намерена поступить подобным образом. Какой-то реакции Кремля ждать в ближайшие дни не стоит. Возможно, её не будет и до конца лета. Я даже не исключаю, что волна недовольства уляжется, и каких-то экстраординарных мер принимать не придётся. Может быть, немного понизят планку предлагаемого пенсионного возраста.

«СП»: — А есть вероятность, что в этот раз приём частичного отступления власти не сработает?

— Пока я не вижу оснований для таких выводов. Больше года назад было много недовольства вокруг реновации. Тогда бурлила Москва, но даже на региональном уровне это не вылилось ни во что серьёзное. Отчасти это произошло из-за того, что столичные власти стали работать с точками кристаллизации протеста, пытаясь смягчить недовольство в каждом конкретном случае.

Ситуация с пенсионной реформой, конечно, куда масштабнее. Но всё может пойти по тому же сценарию. Однако если через месяц-два недовольство россиян не уменьшится, а наоборот будет нарастать, власти лучше принять некие экстраординарные меры.