Новости Украины и Новороссии 20 июня 2018

Итак, после ошеломительной победы над Саудовской Аравией со счётом 5 – 0 Россия выиграла у сборной Египта, обыграв фаворитов турнира 3 – ​1.

Мы предлагаем вам заглянуть в украинский сегмент социальных сетей, чтобы увидеть, что происходило там накануне матча, во время и после него.

Разумеется, перед матчем все профессиональные украинцы дружно собрались болеть за Египет, хотя, как известно настоящий “патрiот” вообще не должен смотреть матчи ЧМ-2018, игнорируя его.





Сегодня мы все египтяне!

На Украине до сих пор сокрушаются.

С детства за Египет!

На футбольных форумах перед матчем царил подъём и ликование.

Мне почему-то кажется, что Египет сумеет добиться своего и победить Россию.

“Чемпионат мира не смотрю, но топлю сегодня за Египет, а немного позже – за Уругвай”.

Что-то пошло не так

Как-то ссыкотно за фараонов. Пока у них пожар.

Обратите внимание, как названа ветка на футбольном форуме: Мордор ЧМ 2018: 4 Рейх – Египет

По первому тайму видно, что кацапская сборная – то ещё дерьмо и разгром в первом матче больше случайность.

Как же москалям фартит! Ну как так?! Сначала жребий… Теперь автогол…

Ничего не радует.

Чуваки, я вас читать начал три страницы назад и уже думал, что москали сегодня точно проиграют, а оказывается, вы на их стороне играете!

Москали в своём репертуаре «гибридных» быкующих тактик: пользуясь тем, что арбитр вряд ли назначит второй пенальти хозяевам мундиаля, нагло фолят прям перед носом в зоне.



Не смог: как написать заголовок, если о победе России писать нельзя.

Не, ну я понимаю, что москалям везёт, но как выиграть у Египта? Пацаны, если так пойдёт дальше, они и кубок ЧМ возьмут!

Прослезился.

А теперь прямое включение из Львова:

Сейчас во Львове люди на улицах и в кафе, не стыдясь, массово смотрят матч.

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