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Новости Украины и Новороссии 20 июня 2018

09:53. 20 июня 2018 Просмотров - 273 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня мы все египтяне: как украинцы болели против России в Интернете (ФОТО)

Сегодня мы все египтяне: как украинцы болели против России в Интернете (ФОТО) | Русская весна

Итак, после ошеломительной победы над Саудовской Аравией со счётом 5 – 0 Россия выиграла у сборной Египта, обыграв фаворитов турнира 3 – ​1.

Мы предлагаем вам заглянуть в украинский сегмент социальных сетей, чтобы увидеть, что происходило там накануне матча, во время и после него.

Разумеется, перед матчем все профессиональные украинцы дружно собрались болеть за Египет, хотя, как известно настоящий “патрiот” вообще не должен смотреть матчи ЧМ-2018, игнорируя его.

Сегодня мы все египтяне!

На Украине до сих пор сокрушаются.

С детства за Египет!

На футбольных форумах перед матчем царил подъём и ликование.

Мне почему-то кажется, что Египет сумеет добиться своего и победить Россию.

“Чемпионат мира не смотрю, но топлю сегодня за Египет, а немного позже – за Уругвай”.

Что-то пошло не так

Как-то ссыкотно за фараонов. Пока у них пожар.

Обратите внимание, как названа ветка на футбольном форуме: Мордор ЧМ 2018: 4 Рейх – Египет

По первому тайму видно, что кацапская сборная – то ещё дерьмо и разгром в первом матче больше случайность.

Как же москалям фартит! Ну как так?! Сначала жребий… Теперь автогол…

Ничего не радует.

Чуваки, я вас читать начал три страницы назад и уже думал, что москали сегодня точно проиграют, а оказывается, вы на их стороне играете!

Москали в своём репертуаре «гибридных» быкующих тактик: пользуясь тем, что арбитр вряд ли назначит второй пенальти хозяевам мундиаля, нагло фолят прям перед носом в зоне.

Не смог: как написать заголовок, если о победе России писать нельзя.

Не, ну я понимаю, что москалям везёт, но как выиграть у Египта? Пацаны, если так пойдёт дальше, они и кубок ЧМ возьмут!

Прослезился.

А теперь прямое включение из Львова:

Сейчас во Львове люди на улицах и в кафе, не стыдясь, массово смотрят матч.

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Колонна российской бронетехники с символикой ДНР и ЛНР едет по Белоруссии (ФОТО, ВИДЕО)

Колонна российской бронетехники с символикой ДНР и ЛНР едет по Белоруссии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

«Бронепробег» российской военной техники «Дорога Мужества» в Белоруссии. Сегодня колонна прошла по центральной улице Ленина до памятника «Катюша» в г. Орша, а оттуда — к Коллегиуму Иезуитов, передают местные СМИ. Отметим, что в колонне техника в основном советская.

На транспорте участников пробега замечена символика ДНР, ЛНР и надписи «Новороссия, мы с вами».

«Милиция не только не штрафовала за незарегистрированную символику, но и расчищала дорогу перед колонной», — возмущаются некоторые местные журналисты на страницах своих изданий.

«”Бронепробег” российской военной техники “Дорога Мужества” в этом году выглядел более агрессивно, чем в прошлом», — пишут издания.

После площади колонна направилась в Пищалово, откуда «Катюша» дала свой первый залп по Орше в 1941 г., после колонна поедет на Минск, а оттуда в Брест.

На этой неделе в Москве стартовал 2-й ежегодный Международный бронепробег Союзного государства России и Беларуси «Дорога мужества», приуроченный к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 15 единиц техники едут по маршруту Москва — Брест — Москва. Среди участников бронепробега граждане Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Таджикистана.

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Колонна российской бронетехники с символикой ДНР и ЛНР едет по Белоруссии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Колонна российской бронетехники с символикой ДНР и ЛНР едет по Белоруссии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Власти Украины вернули экипажу «Норда» российские паспорта

Экипажу крымского рыболовецкого судна «Норд», удерживаемого на Украине, вернули российские паспорта, сообщила представитель судовладельца – керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

По ее словам, еще есть вопросы, которые необходимо закончить в правовом поле Украины, передает РИА «Новости».

«По поводу возврата морякам паспортов: да, вернули, но это промежуточный вариант, который не несет каких-то важных последствий, так как суды по всем эпизодам перехода еще идут. Просто возвращение людям тех документов, на которые они имеют право», – сказала Шевелева.

Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в марте.

Украинские правоохранительные органы отобрали у экипажа судна российские паспорта, назвав называли нарушением порядка выезда из «оккупированной территории» наличие у всех членов экипажа «так называемых паспортов граждан России, выданных в городе Керчь».

Вернув российские паспорта экипажу крымского рыболовецкого судна «Норд», власти Украины де-факто признали законную силу выданных в российском Крыму документов.

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