Новости Украины и Новороссии 20 июня 2018
- 08:41 Сегодня мы все египтяне: как украинцы болели против России в Интернете (ФОТО).
- Вчера 23:41 “Завтра я сдoxну”. Люди под Paдой.
- Вчера 22:12 Колонна российской бронетехники с символикой ДНР и ЛНР едет по Белоруссии (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:51 Власти Украины вернули экипажу «Норда» российские паспорта.
Сегодня мы все египтяне: как украинцы болели против России в Интернете (ФОТО)
Итак, после ошеломительной победы над Саудовской Аравией со счётом 5 – 0 Россия выиграла у сборной Египта, обыграв фаворитов турнира 3 – 1.
Мы предлагаем вам заглянуть в украинский сегмент социальных сетей, чтобы увидеть, что происходило там накануне матча, во время и после него.
Разумеется, перед матчем все профессиональные украинцы дружно собрались болеть за Египет, хотя, как известно настоящий “патрiот” вообще не должен смотреть матчи ЧМ-2018, игнорируя его.
Сегодня мы все египтяне!
На Украине до сих пор сокрушаются.
С детства за Египет!
На футбольных форумах перед матчем царил подъём и ликование.
Мне почему-то кажется, что Египет сумеет добиться своего и победить Россию.
“Чемпионат мира не смотрю, но топлю сегодня за Египет, а немного позже – за Уругвай”.
Что-то пошло не так
Как-то ссыкотно за фараонов. Пока у них пожар.
Обратите внимание, как названа ветка на футбольном форуме: Мордор ЧМ 2018: 4 Рейх – Египет
По первому тайму видно, что кацапская сборная – то ещё дерьмо и разгром в первом матче больше случайность.
Как же москалям фартит! Ну как так?! Сначала жребий… Теперь автогол…
Ничего не радует.
Чуваки, я вас читать начал три страницы назад и уже думал, что москали сегодня точно проиграют, а оказывается, вы на их стороне играете!
Москали в своём репертуаре «гибридных» быкующих тактик: пользуясь тем, что арбитр вряд ли назначит второй пенальти хозяевам мундиаля, нагло фолят прям перед носом в зоне.
Не смог: как написать заголовок, если о победе России писать нельзя.
Не, ну я понимаю, что москалям везёт, но как выиграть у Египта? Пацаны, если так пойдёт дальше, они и кубок ЧМ возьмут!
Прослезился.
А теперь прямое включение из Львова:
Сейчас во Львове люди на улицах и в кафе, не стыдясь, массово смотрят матч.
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“Завтра я сдoxну”. Люди под Paдой
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Колонна российской бронетехники с символикой ДНР и ЛНР едет по Белоруссии (ФОТО, ВИДЕО)
«Бронепробег» российской военной техники «Дорога Мужества» в Белоруссии. Сегодня колонна прошла по центральной улице Ленина до памятника «Катюша» в г. Орша, а оттуда — к Коллегиуму Иезуитов, передают местные СМИ. Отметим, что в колонне техника в основном советская.
На транспорте участников пробега замечена символика ДНР, ЛНР и надписи «Новороссия, мы с вами».
«Милиция не только не штрафовала за незарегистрированную символику, но и расчищала дорогу перед колонной», — возмущаются некоторые местные журналисты на страницах своих изданий.
«”Бронепробег” российской военной техники “Дорога Мужества” в этом году выглядел более агрессивно, чем в прошлом», — пишут издания.
После площади колонна направилась в Пищалово, откуда «Катюша» дала свой первый залп по Орше в 1941 г., после колонна поедет на Минск, а оттуда в Брест.
На этой неделе в Москве стартовал 2-й ежегодный Международный бронепробег Союзного государства России и Беларуси «Дорога мужества», приуроченный к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 15 единиц техники едут по маршруту Москва — Брест — Москва. Среди участников бронепробега граждане Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Таджикистана.
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Власти Украины вернули экипажу «Норда» российские паспорта
Экипажу крымского рыболовецкого судна «Норд», удерживаемого на Украине, вернули российские паспорта, сообщила представитель судовладельца – керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
По ее словам, еще есть вопросы, которые необходимо закончить в правовом поле Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в марте.
Украинские правоохранительные органы отобрали у экипажа судна российские паспорта, назвав называли нарушением порядка выезда из «оккупированной территории» наличие у всех членов экипажа «так называемых паспортов граждан России, выданных в городе Керчь».
Вернув российские паспорта экипажу крымского рыболовецкого судна «Норд», власти Украины де-факто признали законную силу выданных в российском Крыму документов.
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