Матвиенко заявила о безотлагательности повышения пенсионного возраста

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU – Законодатели учтут конструктивные предложения противников повышения пенсионного возраста при доработке соответствующего законопроекта, но откладывать реформу нельзя, закон нужно принимать осенью, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.“Что касается отложить – нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть”, – заявила Матвиенко журналистам в среду.Она отметила, что “каждый регион – и исполнительная, и законодательная власть – должен высказать свое отношение к этому проекту закона, 30 дней отводится на это”. “Каждый субъект Федерации должен не в кабинете обсуждать, а идти на площадь, если это будет митинг, встречаться с профсоюзами, с оппозиционными партиями, обсуждать, аргументировать”, – подчеркнула Матвиенко. По ее словам, “это должен быть диалог, в результате которого субъекты Федерации должны высказать свое отношение к этому проекту закона и свои замечания, предложения, которые они должны сформулировать”.“Безусловно, все они будут внимательнейшим образом рассмотрены. И если это в рамках возможного, разумного, они будут учтены при доработке этого законопроекта”, – пообещала Матвиенко.16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.——————————————————————————Как торопятся гады.

Источник: nashaplaneta.su