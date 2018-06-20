Фантастическое «пророчество» о судьбе Украины воплощается в жизнь

Как известно, западные «партнеры» додавили киевскую власть до принятия закона об антикоррупционном суде, венчающего целую «антикоррупционную» цепочку из ранее созданных НАБУ и САП, которая, по замыслу создателей, должна заводить уголовные дела на любых представителей украинской элиты и доводить их до «логического завершения», лишив оных всякой возможности влиять на этот процесс.

Т. е., по сути, заканчивается процесс (антикоррупционный суд еще предстоит сформировать) создания антиконституционного инструмента внешнего управления Украины, поскольку каждый «можновладец» (власть предержащий — укр.) окажется не просто «под колпаком», но и на коротком поводке. Рыло-то в пуху у всех, а даже если и существуют в украинском политикуме «непаршивые овцы», то, как известно, «был бы человек…»

На неофициальном уровне (в частности, через грантоедских политиков и СМИ) такая линия объясняется разочарованием Запада в нынешней украинской элите, ее «неисправимостью», ну и, естественно, желанием помочь украинскому народу, который «революцией достоинства» и сопротивлением «российской агрессии» показал всему миру, что достоин лучшей жизни по самым высоким западным стандартам.

Но, если бросить ретроспективный взгляд, нетрудно увидеть, что создание механизма прямого внешнего управления Украиной началось еще тогда, когда никакого публичного недовольства постмайданной властью западные страны не высказывали, причем на куда более глубоком уровне, чем дамоклов меч уголовного преследования над каждым украинским чиновником.

Вспомним, как в декабре 2014 года, помимо «диаспорянки» Наталки Яресько, на высокие посты, включая министерские, пришли люди, доселе никакого отношения к Украине не имевшие: литовец Абромавичус, целый десант соратников грузинского экс-президента Саакашвили, который сам позднее стал губернатором Одесской области, а затем — оппонентом № 1 действующего президента.

Было ли это тогда, в 2014 году, экспромтом киевской власти и ее западных «кураторов», вызванным «обнаружившимся» фактом, что местные кадры оказались коррумпированы или (и) недостаточно компетентны? Ведь, как свидетельствовали в то время (и сейчас) многочисленные «утечки», инициатором приглашения «варягов» выступил глава президентской администрации Борис Ложкин. Однако есть все основания считать, что данный проект готовился гораздо раньше.

Уже после победы Евромайдана (когда сторонники «революции достоинства» были еще полны самых радужных ожиданий) в украинском сегменте интернета получил распространение сюжет о том, что некоему украинскому физику удалось, ни много ни мало, побывать в будущем, в 2028 г., причем правдивость его рассказа подтверждена на детекторе лжи.

Приведу лишь небольшие фрагменты описания страны мечты, до жизни в которой украинцам оставалось потерпеть каких-то четырнадцать лет:

«Наша страна становится мировым лидером по созданию новой Модели Общества и в освоении космоса… Мы действительно прорываемся в мировые лидеры. Прежде всего, из-за инновационного научного прорыва. В страну переезжают тысячи ученых со всего мира. Эрик Корнелл, Вольфганг Кеттерле, Джордж Смут, Андрей Гейм живут в Городке гениев. Это в районе нынешней Татарки. А если бы вы видели их Институт физики!

…Общество пришло к выводу, что наш нынешний способ проживания в крупных городах подрывает здоровье, генофонд и уничтожает окружающую среду, плюс это экономически невыгодно и разрушает нормальные связи между людьми друг с другом и природой. Поэтому все населенные пункты решено перестроить в города-сады. Главный их принцип — размер. Не более 30 тысяч человек, преимущественно знакомых между собой, которые сами управляют и ухаживают за своим городом.

— А как выглядят эти города-сады? — Как кольца. В середине — центральная площадь, по принципу древнегреческой агоры. Там горожане собираются на Совет перед местными референдумами, выборами и другими мероприятиями (а они там постоянно).

Вокруг Центральной площади — школы, включая „школы здоровья”. Это у них так поликлиники называются. В „школах здоровья” люди познают устройство человека, его энергетическую систему и науку самоисцеления, как самостоятельно восстанавливать целостность, баланс и гармонию в своем организме, если он вдруг нарушился» и т. д. и т. п.

В общем, Нью-Васюки отдыхают.

Но самое интересное в том, с чего начинается рассказ путешественника во времени (а изначальный постулат, с точки зрения законов жанра, всегда ключевой): «Главу правительства зовут Кареш Пуманэ Арайян, если не ошибаюсь. Он австралиец.

Все очень изменилось. Правительство Украины подбирается теперь из лучших лидеров по всему миру — через специальные рекрутинговые агентства. Заключается контракт с четкими обязательствами и ответственностью за выполнение. В правительстве лишь один украинец — министр обороны».

Вот, оказывается, в чем главный залог успеха новой Украины!

И какой фантастикой это ни кажется, пророчества «физика» начали быстро сбываться! В том самом декабре 2014-го стало известно, что «подбор министров-иностранцев в правительство Яценюка проводило кадровое агентство с мировым именем (WE Partners Украина. — прим. ред.). Руководитель компании Татьяна Фурцева лично подбирала кандидатуры министров».

Последняя в одном из интервью того периода рассказала, что «в мировой практике формирование правительства и управляющих государственных органов с помощью профессиональных консультантов является стандартом». Правда, лишь в одном из приведенных ею примеров речь шла о руководителях высокого ранга: «США — разработаны модели компетенций для руководителей 17 федеральных агентств и министерств на базе библиотеки компетенций».

Если «перевести» на общедоступный язык, тут речь идет лишь о формировании набора требований к кандидатам, а не к подбору персоналий. В остальных же случаях речь явно шла о чиновниках того или иного уровня, который г-жа Фурцева не уточняла. Примеров подбора через агентства министров или их замов, тем более из иностранных граждан, мировая практика доселе не знала.

В общем, можно подивиться точности предсказаний путешественника во времени, но здравый смысл заставляет думать, что этот опус был подготовкой общественного мнения (в числе многих других публикаций и «вбросов»), а не просто плодом чьей-то буйной фантазии.

Однако настоящее открытие меня ждало, когда я вновь отыскал предсказание «физика» в интернете.

В апреле 2014 года я не обратил внимания на то, что это не анонимное сочинение, коих полным-полно гуляет по мировой сети, — оно имеет вполне реального автора. «Освятил» своим именем сей феерический бред Егор Соболев, известный журналист-грантоед, один из «фронтменов» евромайдана, впоследствии ставший главой люстрационного комитета, а затем народным депутатом Украины, главой парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и одним из ближайших сподвижников Михеила Саакашвили.

Помимо того, более глубокое исследование вопроса показало, что в 2014 году имел место повторный запуск в информпространство этого сюжета, а «премьера» состоялась в июне 2013-го, когда Соболев руководил грантоедским «Бюро журналистских расследований „Свидомо”, и тогда прозвучал еще ряд интереснейших пророчеств.

Например, вот такой: «Каждый имеет именной карабин, который хранит дома в сейфе. Это, кстати, один из барьеров для узурпации власти правительством. Представьте себе: все мужское население — с ружьями, еще и объединено в отряды по типу УПА*! Никакой Гетман (так в 2028 году называется глава государства) не осмелится стать тираном.

В Межигорье, кстати, по этому поводу установлен памятный знак. С цитатой Влодзимежа Счисловского: „Каждый тиран должен знать размер собственной шеи”.

— Серьезно? А почему в Межигорье?

— Я не буду об этом рассказывать».

Или еще:

«В тюрьмах до сих пор находятся генералы, которых посадили во время „Большой уборки” 2017 года. Тогда уволили всех руководителей милиции и СБУ, начиная от главы районного управления.

Всем им пожизненно запретили заниматься государственной деятельностью, служить в госорганах. Люди в погонах, которые были причастны к убийствам, пыткам и фабрикациям дел, были осуждены. Высшие должностные лица, отдававшие приказы стрелять в людей, осуждены пожизненно.

— Что значит „стрелять в людей”? Была революция с уличными боями?

— Я не буду об этом рассказывать. Скажу лишь, что милиция не выполнила преступные приказы.

А „Большая уборка” была проведена скорее как способ изменить менталитет правоохранителей.

Поставить руководителей, которые не просто непричастны, не связаны, а вообще не имеют отношения к темному прошлому украинской милиции. Которые хотят служить людям. Многие правозащитники, например, стали прокурорами. Старую прокуратуру, кстати, уволили полностью — до последнего помощника прокурора. Также выгнали всех судей — с запретом претендовать на должность судьи в течение 15 лет. Многие из них подались в адвокаты.

— А где взяли новых?

— В 2017 году был большой призыв по всей Украине — с просьбой идти в государственную власть. В том числе и в правоохранительные органы. Как я уже сказал, много новых прокуроров и судей пришли из правозащитной деятельности. Нынешний глава Украинского Хельсинского союза Аркадий Бущенко в 2028 году — председатель Верховного суда».

И к слову, несколько месяцев назад Аркадий Бущенко стал судьей Верховного суда Украины и назначение известного правозащитника судьей, да еще сразу Верховного суда, минуя обычную судебную карьерную лестницу, было признано весьма неординарным событием.

Ну а о «попадании» остальных приведенных прогнозов читатели могут судить сами, разве что можно отметить, что не милиция отказалась выполнять «преступные приказы», а трусливый «тиран» (законно, демократически избранный президент) побоялся выполнить свои прямые обязанности по защите конституционного строя, да и при создании новой полиции «не так сталося, як гадалося», хотя в объявленной идеологии её обновления совпадение практически стопроцентное.

Наверно, кто-то, «впечатленный» откровениями «путешественника во времени» и его благодарных слушателей из грантоедской конторы, поверит в их правдивость, но мне куда более вероятным представляется то, что еще в 2013 году Егор Соболев был в курсе основных пунктов «большого плана» Запада (США, прежде всего) в отношении Украины и пророчества были одним из шагов по подготовке к будущему Майдану: дескать, хотите «города-сады», выходите свергать тирана Януковича и не бойтесь — милиция преступные приказы выполнять не будет.

Это, кстати, очень интересно в контексте «официальной» версии о едва ли не стихийности Евромайдана, начавшегося с поста в Фейсбуке еще одного топ-грантоеда Мустафы Найема, и задаваемого многими вопроса, почему его кукловоды не стали дожидаться выборов, до которых оставалось чуть больше года и которые Янукович почти наверняка бы проиграл.

Нужна была именно революция, кровавая революция с сопутствующей радикализацией и полномасштабными репрессиями в отношении проигравших, подавлением всех, кто мог бы сопротивляться намеченным «реформам».

А суть их понятна. Судя по всему, Украину давно уже наметили в качестве «пилотного проекта» прямого внешнего управления (при сохранении формальной «незалежности»), осуществляемого пришлыми «варягами», и нынешним правителям изначально была отведена роль «ледокола», который должен расчистить дорогу к власти внешним менеджерам.

Единственное, что, похоже, несколько недооценили авторы «хитрого плана», это готовность «ледоколов» защищать свои позиции, исходя из известного принципа «это наша корова и мы её доим»: практически все «варяги», включая «кооптированных» в «традиционные» правоохранительные органы, выжиты и отправлены восвояси. Пришлось прибегнуть к «плану Б» по созданию параллельных силовых структур.

То, что процесс их создания близится к завершению, показывает, что «вода камень точит», как и то, что там, где их личные интересы напрямую не затронуты, нынешние правители Украины легко идут навстречу пожеланиям западных «партнеров».

Свидетельством чему является деятельность последней остающейся во власти «варяжки» — вопреки всем законам вечно «исполняющей обязанности» министра здравоохранения американско-подданной Ульяны Супрун, которая дает все больше оснований считать, что она не просто «е….я» (как утверждает губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль) психопатка с комплексом сверхценной идеи, а человек, четко выполняющий поставленную задачу по избавлению Украины от излишнего для её нынешних хозяев населения (хотя, может, в этом и состоит её сверхценная идея).

Однако, боюсь, в планы Запада не входит создание на Украине «новой Модели Общества», в которой бы «рядом жили люди с разным доходом. Чтобы не образовывались „бедные” и „богатые” районы» (еще одна цитата из опуса Соболева). Похоже, проблему бедных на Украине как раз и призвана решить Ульяна Супрун.

Ведь в пространных «воспоминаниях о будущем» о пенсионерах буквально ни слова.

И уж тем паче не планируется превращение нашей страны в мировые лидеры. Конкуренты никому не нужны, и давать возможность «переманить» своих гениев Соединенные Штаты и другие западные страны наверняка не собираются.

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Дмитрий Славский

* запрещенная в РФ экстремистская организация.