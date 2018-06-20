Детская литература: умышленное убийство

Система книжной торговли разрушена полностью. Яркий пример – в городе Перми на месте Центрального Книжного магазина нынче возвышается отделение Сбербанка. Сам книжный загнан в подвал. Хотя заходят в него чаще, чем в хранилище денег. Детские библиотеки также «оптимизируются», загоняются на верхние этажи зданий, лишаются минимальной подписки, как это происходит в городе Кубинка-1, и не только там.

В уставах частных издательств написано: «Цель издательства – извлечение прибыли». Слов «воспитание детей» в них нет. Коммерческие издательства заинтересованы больше в развлекательных книжках, лишённых умной дидактики и здоровых психологических установок, чем в книгах воспитывающих и развивающих мышление.

Детская литература, всегда воспитывавшая и формировавшая духовность юных читателей, исчезает на глазах. Развитие IT-технологий ни при чём. Массовая подмена «второй свежестью» идёт по одной причине – капитализму не нужны умные, воспитанные дети , ему нужны бездумные потребители. Идеологию (мировоззрение) запретила «наша» Конституция.



Цены сделали детские книги недоступными для большинства семей, а мизерные тиражи недоступными даже для редкой покупки. Навязывается интернет-торговля, когда книгу не полистаешь.

Шрифты, хлынувшие с запада с прихватизацией, не отвечают стандартам детского чтения СССР, которые были лучшими в мире. Сегодня чтение текстов на планшетах и мониторах из года в год увеличивает число детей, страдающих близорукостью. По данным медицинской статистики, к первому классу 10-12% детей страдают от близорукости, к концу окончания школы близорукость есть почти у 70% детей.

К росту числа близоруких детей успешно ведут интернет и мобильная зависимость, постоянное напряжение глаз у мониторов и экранов телефонов, качество работы которых зависит всегда от множества факторов.

Книга зависимости не формирует. А главное – книга развивает все виды мышления, в отличие от интернета и мультиков, порождающих клиповой мышление. Череда быстро разворачивающихся событий в мультике цепляет внимание и не даёт думать. Осмысления событий не происходит. Окна Овертона работают в полную силу, осознать это часто не может даже взрослый зритель.

Государство продолжает сдавать воспитание и развитие детей на откуп рынку, вместо того, чтобы ужесточить требования к качеству детской литературы, увеличить тиражи, вернуть себе государственные издательства и книжные магазины, восстановить разрушенную систему распространения книг и ЦБС. Утверждение о том, что книга изжила своё век выгодно лишь тем, кто продаёт электронные устройства, которые в свою очередь успешно навязывают школьникам нужную картину мира.

В итоге общество получает группы детей, резко отличающихся друг от друга по умственному, интеллектуальному и духовному развитию. Одни дети выигрывают чемпионаты мира по программированию, другие «колубайнеры» устраивают резню одноклассников в школах

Принадлежащие бизнесу СМИ показывают любые сцены, закладывающие психологические установки и подталкивающие неуравновешенных подростков к асоциальным действиям. Одни «трейсеры» безнаказанно нарушают все правила, другие, чьи родители не могут позволить себе платить за все, не могут найти бесплатную секцию по душе, купить книгу, которая не била бы по карману родителей.

Детская книга всегда была значимым инструментов в воспитании школьников. Отказывшись от детской книги (по сути) государство заранее заложило себе проблемы с будущими взрослыми.

Сегодня типографии продают аж с работниками. «…За 70 млн. Продам готовый бизнес с оборотом в 100 млн., 50 работников. Крупная типография, услугами которой пользуются 40 крупных компаний…» Это лишь одно из объявлений порталов пpoдaж-покупок готовых бизнесов.

В итоге подпольные школьные учебники, напечатанные с нарушениями санитарных норм, приносят иным «издателям» 200% прибыли. Каждый год сыщики обнаруживают тысячи вредных для здоровья учебников. Ворам чужда забота о детском здоровье.

Ещё немного и мелкая неприбыльная розница будет уничтожена. Зачем она? Прибыль всё равно будет, достаточно интернет-цены повысить. Поэтому большинство книг и не покупает, ограничиваясь неудобным чтением с мониторов.

Мои и читательские наблюдения подтверждают данные опросов ВЦИОМ: «Расстаться с 50-100 руб. ради приобретения печатного образца могут 71-73% опрошенных». То есть многие хотят покупать книжки по цене до 100 рублей. Это предел.

Но, если верить «нашим» СМИ, все мы так деградировали, что уже читать разучились. Даром что по опросам ВЦИОМ большинство как читало, так и читает. 35% населения книги покупает, 24% берут читать у других, 18% скачивают из интернета… То есть читают 77%.

Но не рассказывать же рыночным СМИ о проблемах комплектования государственных библиотек детской литературой… Разве библиотеки нужны, когда народ не читает? Уничтожение детской литературы, которая в России всегда воспитывала детей в народных традициях, продолжается. Как и уничтожение системы образования.

Капитализму государственные заботы не нужны. МинЕГЭстерство убийства образования умудрилось выпускные школьные экзамены превратить в охранный бизнес на видеокамерах и издателей, посвятивших свою жизнь выпуску тонн макулатуры «Как ухитриться скинуть ЕГЭ». Тупое натаскивание убивает диалектическое, творческое логическое мышление.

Немногие действительно радеющие о воспитании и развитии детей честные издательства, выпускающие качественные книги, выживают с трудом, ни в чём не получая поддержки от государства. Типичный тираж детской книжки – 3000 экз. Это на страну с населением 146 миллионов человек (школьников – более 14 млн). Мини-тиражи выдают за достижение (мол, зато авторов больше) прекрасно зная, что эти «тиражи» дальше Москвы не ходят. Скупую информацию о новинках можно найти только в интернете. Теле-меле-криво-видение пропаганду чтения игнорирует. «Не надо думать, с нами тот, кто всё за нас решит…»

А то если с оптовиками отношения устанавливать, о рознице думать, о системе распространения, о литературной критике-аналитике, пропаганде чтения, в сёла идти, где по двойной цене книжку не купят, да ещё и авторам с художниками прилично платить – это же половину прибыли отдавать потребуется, если не больше. А сие не по-капиталистически.

Дешёвых книг не купить даже школьным библиотекам. Многие давно уже ничего не выписывают, теряя читателей из-за отсутствия новых поступлений. Хотя куда-куда, а в детские библиотеки должна поступать постоянно.

Для воспитания детей государству крайне необходимо сделать издание книг для них приоритетным в книгоиздании.



Нужно отменить НДС на детскую книгу и отечественную периодику, предоставить дотации библиотекам для подписки на детские российские издания, обязать региональные власти регулярно проводить конференции по проблемам детского чтения, создать в независимые общественные экспертные советы из родителей и педагогов, силой принудить СМИ заниматься популяризацией лучших книг и журналов для детей и родителей под присмотром общественных советов.

Сегодня детские книги недоступны для большинства читателей. Оправданий этому нет. Ибо никакая якобы «наша Конституция» идеологию (мировоззрение) не отменит, подменив её толерантностью, которой плевать на нормальное общество.

Задача детской литературы – воспитывать, развивать способности детей, учить их самостоятельно думать, сострадать, помогать другим, совершенствоваться. Главными законами в России во все века были совесть, справедливость и умереть за Родину, а не служба барским кошелькам.

Нравственные основы личности может формировать только умная детская книга, дешёвая, доступная всюду и всем. Одними планшетиками тут не отделаешься. Чтение книг – всегда размышление. Кто не умеет читать, тот не научится думать. Слово и мысль – не существуют друг без друга.



Нет умных книг – нет нормального воспитания и мировоззрения.





С. Силин

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