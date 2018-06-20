Чемпионат в цифрах

Источник: riafan.ru

Несмотря на западные призывы бойкотировать состязание, мундиаль все же проходит в нашей стране. Хотя призывы, нужно сказать, были слабенькие. Так или иначе, в городах-участниках сейчас находятся 32 футбольные команды и сотни тысяч болельщиков.



Делать какие-то выводы о самом состязании слишком рано; впереди ещё почти месяц азартных зрелищ и жарких встреч. Впрочем, уже можно подвести промежуточный итог по части организации турнира.

Одно можно сказать наверняка: иностранных гостей и российских болельщиков встречают тепло. На всех «контрольных» точках работают волонтеры, готовые помочь, подсказать, проводить. В дни матчей на маршрутных автобусах предусмотрен бесплатный проезд до стадионов. Увеличено время работы метро, но, опять же, только в дни игр.

Кроме временных «льгот» для поклонников футбола, появился и ряд ограничений — для всех. В Петербурге и окрестностях, например, нельзя запускать дроны. Во всех городах, и это логично, до 25 июля запретили оборот гражданского оружия.

Но, хочется верить, что болельщикам и без этого хватит хлеба и зрелищ. Одно только открытие произвело такой фурор, что несколько следующих дней висело в новостном топе. Удивил и первый матч: сборная России превзошла ожидания болельщиков и обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Впрочем, не стоит расслабляться. Сейчас каждая команда состоит в одной из восьми групп, а впереди ещё десятки матчей. Финалисты выяснят отношения в тех же Лужниках, именно там пройдет решающая встреча.

А пока спортивные действия рассредоточились в 11 городах и на 12 стадионах. Многие строили с нуля, другие реконструировали так, что их и не узнать теперь. Во сколько же обошелся России горячий прием мирового чемпионата? И сколько принесут в бюджет многочисленные гости? Давайте подсчитаем.

Подготовка инфраструктуры обошлась в 678 миллиардов рублей, это совокупные траты из федеральных, региональных и внебюджетных источников. И не только на спортивные арены. Дороги, новые станции метро, терминалы — список длинный. Еще приблизительно 31 миллиард ушел, собственно, на организацию. Цифра не окончательная, но в оргкомитете уверены, что за пределы 500 миллионов долларов сумма не выйдет.

Валютные расходы болельщиков, приехавших на чемпионат, в рублевом эквиваленте, при самых грубых подсчетах, составляют 10 миллиардов в день.

Всего же чемпионат единовременно посещают порядка 400 тысяч иностранных болельщиков. Их число нельзя ровнять с количеством проданных билетов, ведь многие нацелены посетить не один матч.

К слову, на сегодняшний день продано почти 2,5 миллиона билетов. Треть из них досталась россиянам. В списке лидеров по покупкам также США и Бразилия. А в общей сложности, зрителей мундиаля будет чуть меньше полутора миллионов. Если бы 12 разных матчей одновременно прошли на всех задействованных стадионах, посетить их смогли бы лишь 600 тысяч человек — такова суммарная вместимость спортобъектов.

Остается подвести итог и понять, зачем же в такой неоднозначно политической обстановке России так принципиально был нужен этот чемпионат? За комментарием мы обратились к обозревателю Федерального агентства новостей, общественному и политическому деятелю Николаю Старикову.

«Вы знаете, можно по-разному относиться к футболу. Я, например, хоккейный болельщик, я прекрасно понимаю, что Чемпионат мира, как и Олимпиада – это большой праздник для страны. Это не только возможность построить красивые сооружения, это не только возможность пиара в международном масштабе. Это праздник для государства, для народа, для семьи, а праздники должны быть! Да, конечно, это требует определенных финансовых затрат, но мы же дарим нашим женщинам цветы, подарки. Хотя, двигаясь в логике экономии, вместо цветов можно было купить колбасу. Но от колбасы нет такой радости. Поэтому такие праздники, естественно, должны проходить. Естественно, нужен контроль за расходованием средств. Естественно, надо, чтобы приехало большое количество болельщиков — приток средств был больше, чем потрачено. Это должно быть. Но изначально должен быть праздник. Поэтому Россия и прилагала все усилия для того, чтобы Чемпионат мира по футболу проходил у нас. Мы проводим Чемпионат мира не для того, чтобы кому-то доказать, что мы умные, ездим не на медведях, не пьем водку на улице, не играем все время на балалайках, хотя, это прекрасный музыкальный инструмент. Мы делаем праздник, потому что мы хотим праздника. Принимают они участие в этом празднике — прекрасно. Если бы они объявили нам бойкот – ну, значит, праздновали бы без них. Давайте меньше думать, что они думают о нас. [Давайте] думать о том, как сделать нашу жизнь интересной, нашу страну прекрасной, и тогда у нас все получится», — уверен общественный деятель.

Что же касается перемен в привычном распорядке россиян — жителей городов, по которым прокатится чемпионат — организаторы уверяют, что они будут минимальны: повышенный пассажиропоток на общественном транспорте, «забитые» гостиницы и хостелы, «взлетевшие» тарифы некоторых служб такси. Но куда важнее, чтобы не случилось серьезных беспорядков, особенно — межнациональных. Поводов для них сегодня с лихвой хватает и в политической среде, не нужно, чтобы предметом распрей становился ещё и спорт.

Автор: Исаева Евгения

Источник: nstarikov.ru