Человек-легенда Ахмедия Джебраилов

Существует альтернативная точка зрения на историю Джебраилова, которой придерживается Википедия. Беглому азербайджанцу из национального легиона приписали подвиги в стиле белорусского партизанского края, которых в реальности не могло быть в французском сопротивлении. Сторонники этой версии считают, что такой “миф на экспорт” был создан с целью доказать самостоятельное освобождение Франции при небольшой помощи союзников. Что думаете по этому поводу?