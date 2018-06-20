Человек-легенда Ахмедия Джебраилов
21:30. 20 июня 2018 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Существует альтернативная точка зрения на историю Джебраилова, которой придерживается Википедия. Беглому азербайджанцу из национального легиона приписали подвиги в стиле белорусского партизанского края, которых в реальности не могло быть в французском сопротивлении. Сторонники этой версии считают, что такой “миф на экспорт” был создан с целью доказать самостоятельное освобождение Франции при небольшой помощи союзников. Что думаете по этому поводу?
Источник: www.kramola.info