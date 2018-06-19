Упрощенное гражданство для выходцев с Украины
17:19. 19 июня 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Пусть и несколько абстрактно, но МВД все-таки объявило о начале процедуры упрощенного получения гражданства жителями Украины вынужденных покинуть эту страну по причине идущей там гражданской войны и преследования инакомыслящих. Таких граждан немало на территории России и уже длительное время это вызывало различные проблемы как для беженцев, так и для государства.
МВД России начало процедуру упрощения получения российского гражданства для беженцев с Донбасса и Украины. Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов, передает ТАСС.
«Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее время», — сказал он.
«В принципе, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматриваем это. Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну», — отметил Зубов.
По его словам, министерство также прорабатывает механизмы возвращения соотечественников в Россию из всех стран.
«В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. И такие предложения поступают, в этом направлении мы работаем», — подчеркнул замглавы МВД.
Собственно, в МВД просто переозвучили то, что депутаты в Годсуме и ряд сенаторов в Совете Федерации озвучивали последний год. Но закон увяз в различных согласованиях и лишь после недавнего одобрения из Кремля, его актуализировали в практической плоскости.
Основная трудность – балансирование упрощенного режима с интересами контолирующих структур. Это по всей видимости и будут обсуждать до осени, когда вероятность принятия такого закона станет достаточно высока.
Само собой такой закон нужен, чтобы пресечь позорную практику с угрозой выдачи ополченцев и активистов киевской хунте и облегчить получение паспортов РФ для сторонников России на Украине.
Очень бы хотелось, чтобы эта история не затягивалась. Как представляется, такой режим абсолютно необходим, как минимум на период продолжения гражданской войны на Украине. Как ситуация там нормализуется, закон можно и пересмотреть, но сейчас он не то что назрел, а давно уже перезрел и начинает подгнивать.
PS. И да, сообщают, что украинский суд освободил капитана "Норда" и разрешил ему выехать в Крым. Стало ли это результатом каких-то закулисных договоренностей или следствием оказанного давление в Азовском море, пока неясно. Стоит впрочем подождать выезда капитана "Норда", а также решения дальнейшей судьбы задержанных в Крыму украинских браконьеров.
Источник: colonelcassad.livejournal.com