Упрощенное гражданство для выходцев с Украины

Пусть и несколько абстрактно, но МВД все-таки объявило о начале процедуры упрощенного получения гражданства жителями Украины вынужденных покинуть эту страну по причине идущей там гражданской войны и преследования инакомыслящих. Таких граждан немало на территории России и уже длительное время это вызывало различные проблемы как для беженцев, так и для государства.Собственно, в МВД просто переозвучили то, что депутаты в Годсуме и ряд сенаторов в Совете Федерации озвучивали последний год. Но закон увяз в различных согласованиях и лишь после недавнего одобрения из Кремля, его актуализировали в практической плоскости.Основная трудность – балансирование упрощенного режима с интересами контолирующих структур. Это по всей видимости и будут обсуждать до осени, когда вероятность принятия такого закона станет достаточно высока.Само собой такой закон нужен, чтобы пресечь позорную практику с угрозой выдачи ополченцев и активистов киевской хунте и облегчить получение паспортов РФ для сторонников России на Украине.Очень бы хотелось, чтобы эта история не затягивалась. Как представляется, такой режим абсолютно необходим, как минимум на период продолжения гражданской войны на Украине. Как ситуация там нормализуется, закон можно и пересмотреть, но сейчас он не то что назрел, а давно уже перезрел и начинает подгнивать.PS. И да, сообщают, что украинский суд освободил капитана "Норда" и разрешил ему выехать в Крым. Стало ли это результатом каких-то закулисных договоренностей или следствием оказанного давление в Азовском море, пока неясно. Стоит впрочем подождать выезда капитана "Норда", а также решения дальнейшей судьбы задержанных в Крыму украинских браконьеров.

Источник: colonelcassad.livejournal.com