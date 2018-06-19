Такой наглой хуцпы от Киселёва мы ещё не слышали
08:47. 19 июня 2018 Просмотров - 212 2 коммент. Опубликовал: brahman
Наглое манипулирование смыслами по вопросу пенсионной реформы. Киселёв буквально вдалбливает в сознание телезрителей слово „справедливость”. Мол, повышение пенсионного возраста – это очень, очень-очень справедливо. Причём склоняет это слово во всех возможных вариантах. Вплоть до того, что, мол, нельзя допустить несправедливости, поэтому предстоящую реформу нужно всем быстро полюбить.
А какая талантливая пауза, когда Киселёв вспоминает, что сто лет назад был определён возраст выхода на пенсию. Мол, видите,.. (пауза) сто лет!!! Как будто за сто лет физиология человека поменялась. И ссылка на практику других стран. А при чём тут другие страны??? Логика где? Это всё равно, что в больнице всем пациентам давать одно и то же лекарство, – ведь в каждой стране свои условия жизни и соцобеспечения!
И ссылается при этом на статистику. Как же! Мы ведь теперь в среднем долго-долго живём, а будем жить ещё дольше… У кого-то есть доверие официальной статистике по демографии??? Думаю, таких оптимистов найдётся немного. Верующим же настоятельно рекомендуем обратиться к откровениям бывшего директора института статистики Симчере.
В общем, манипулирование Киселёвым своей аудиторией – наглое, неприкрытое, отвратительное. Короче, классическая хуцпа: переиначивание смыслов путём искажения логики, использования лжи и профессионального эмоционального воздействия на слушателей.
(Начиная где-то после трёх минут.)
А какая талантливая пауза, когда Киселёв вспоминает, что сто лет назад был определён возраст выхода на пенсию. Мол, видите,.. (пауза) сто лет!!! Как будто за сто лет физиология человека поменялась. И ссылка на практику других стран. А при чём тут другие страны??? Логика где? Это всё равно, что в больнице всем пациентам давать одно и то же лекарство, – ведь в каждой стране свои условия жизни и соцобеспечения!
И ссылается при этом на статистику. Как же! Мы ведь теперь в среднем долго-долго живём, а будем жить ещё дольше… У кого-то есть доверие официальной статистике по демографии??? Думаю, таких оптимистов найдётся немного. Верующим же настоятельно рекомендуем обратиться к откровениям бывшего директора института статистики Симчере.
В общем, манипулирование Киселёвым своей аудиторией – наглое, неприкрытое, отвратительное. Короче, классическая хуцпа: переиначивание смыслов путём искажения логики, использования лжи и профессионального эмоционального воздействия на слушателей.
(Начиная где-то после трёх минут.)
Источник: ss69100.livejournal.com
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СМИ существуют , чтобы формировать , т.н. “общественное мнение” . Чтобы совершить какую-нибудь пакость , надо посредством СМИ представить это , как благо . Россия ( как , впрочем , и остальные страны мира ) не обладает суверенитетом в полной мере . Соответственно , СМИ — прозападные . А пропаганда — это оружие посильнее ядерного ( СССР убили пропагандой для плебса и предательством “элит” , а не горячими боевыми действиями ).
Геббельс — министр пропаганды третьего рейха — говорил :” Чем фантастичнее ложь , тем быстрее в неё поверят !” А ушлый еврей Геббельс знал , о чём говорил .
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Киселев предавать страну начал еще при СССР, когда с Митковой радовались решению прибалтики отделиться, за это и медальку июмеет.