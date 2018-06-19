Сводки от ополчения Новороссии 19 июня 2018

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя ВС ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки обстановка вблизи линии соприкосновения оставалась напряженной, но контролируемой нашими войсками. Противник незначительно увеличил количество обстрелов из минометов, продолжая тем самым демонстрировать свое презрение достигнутым договоренностям.

На Горловском направлении украинские боевики дважды обстреляли населенный пункт Зайцево. Здесь противник применил одну 82-мм мину, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

На Мариупольском направлении украинские террористы второй день подряд подвергают опасности жизни жителей населенного пункта Новоласпа. На этот раз противник выпустил по поселку десять 120-мм мин.

На Донецком направлении боевики из 93-й отдельной механизированной бригады под командованием военного преступника Клочкова уже традиционно для себя обстреляли г. Докучаевск. Несмотря на относительное снижение огневой активности практически по всем сложным участкам вдоль линии соприкосновения, боевики из 93-й бригады не перестают терроризировать более чем 20-тысячное население города.

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Всего за сутки зафиксировано четыре факта нарушения режима прекращения огня со стороны украинских оккупационных сил.

Военно-политическое руководство Украины беспокоит тот факт, что на оккупированных украинскими террористами территориях Донбасса растет протестная активность населения и активизируется партизанское подполье.

В первую очередь это связано с увеличением недовольства населения данных территорий регулярными обстрелами со стороны самих так называемых украинских защитников. Наиболее резонансными подобными случаями являются обстрел школы в Светлодарске и поселка Железное, где погибла 15-летняя школьница.

Открытые обстрелы со стороны украинских боевиков, спровоцировавшие рост недовольства среди населения на оккупированных Киевом территориях, сводят на ноль все пропагандистские усилия украинских боевиков по демонизации ДНР. В связи с этим главарь украинских оккупационных формирований Наев вынужден был временно отложить проведение акции по героизации самого себя и переключиться на работу с местным населением.

По указанию Наева сформированы несколько групп пропагандистов, задачей которых является взаимодействие с администрациями для «промывания мозгов» мирным гражданам.

В числе приоритетных направлений для данных групп Наевым определены:

— пресечение распространения информации об обстрелах между боевиками различных украинских вооруженных формирований, а в случае утечки данной информации — своевременное ее опровержение;

— своевременное обвинение Вооруженных Сил ДНР в обстрелах оккупированных Киевом территорий, при ошибках украинских корректировщиков, а также для проведения продуманных провокаций и создание поводов для открытия якобы ответного огня;

— активное насаждение выгодных западным странам мнений и разжигание вражды и ненависти к населению Республики со стороны людей, проживающих на оккупированных Киевом территорий для того, чтобы безвозвратно расколоть Донбасс по линии соприкосновения.

Среди украинских боевиков усиливается паника в связи с распространением слухов во время своей работы заместителем командующего «ООС» Залужного в зоне ответственности 30 ОМБр о возможном оставлении украинскими оккупантами своих позиций. По мнению Залужного, данная точка зрения муссируется в Киеве.

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Якобы имеется вероятность, что преступно-олигархическая киевская власть примет решение пойти на уступки в переговорных процессах и окончательно оставит Донбасс. Также Залужный выразил мнение, что киевские власти это будут делать в связи с боязнью нести уголовную ответственность за военные преступления против мирного населения после окончания своего временного нахождения у «кормушки».

Тем не менее для проведения провокационных обстрелов на Горловском направлении командование ОТГ «Север» проводит мероприятия по восполнению запасов боеприпасов подразделений 24 ОМБр до установленных норм.

До 25 июня с полевых артиллерийских складов в Святогоровке и Бараниковке запланировано выдать боевикам 24-й бригады свыше 230 тысяч патронов и около тысячи артиллерийских снарядов, запрещенных Минскими договоренностями калибров.

Командование «ООС» вновь проявило свою полную некомпетентность, выставив себя в глупом виде. Все украинское сообщество, в том числе конкуренты из СБУ, смеются над аналитикой лучших экспертов ВСУ, представивших на официальной странице оккупационной операции свои примитивные измышления, недооценивающие противника.

Такие заявления подтверждают, что украинская разведка полностью деградировала, не владеет обстановкой и живет в собственном выдуманном мире, ограниченном фантазиями и слухами. Такая разведка и её лучшие специалисты только вводят в заблуждение свое командование, которое вынуждено после этой высокопрофессиональной аналитики принимать ошибочные решения, приводящие к поражениям и массовым потерям ВСУ, как, например, в мае под Горловкой.

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