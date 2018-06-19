США приостановят военные учения с Южной Кореей

США приостановят учения с Южной Кореей на время переговоров с КНДР.Пентагон подтвердил факт прекращение учений, фактически подтвердив предшествующие заявления Трампа, который прямо указал на то, что эти учения были дорогостоящей провокацией против Северной Кореи.Пока будет длиться переговорный процесс, систематические военные провокации со стороны США в рамках этих учений на время прекратятся. Это очевидный пряник для КНДР и Китая, но вполне понятно, что от США ждут не этого, а договоренности о выводе систем ПРО и американских войск из Южной Кореи.Если до недавнего времени эта тема была фактически табуирована, то с активизацией переговорного процесса, она оказалась, не без участия Трампа, вброшена в активное обсуждение.Если еще в мае наблюдатели писали, что вопрос вывода фактически не обсуждается и вряд ли возможен (на чем настаивал и президент Южной Кореи), то уже в июне, после заявлений Трампа о желании вывести войска (в том же духе, как он заявляет о желании вывести войска из Сирии), сразу начались обоснования, почему Трамп не сможет этого сделать, ссылаясь на позицию самой Южной Кореи, Пентагона и Госдепа.Но главное уже достигнуто – Китай смог через переговоры КНДР и США продавить обсуждение давно волнующей его темы, ввиду чего Трампу даже пришлось оправдываться, что сам вывод он еще не обсуждал с Ким Чен Ыном. Но эта подоплека переговоров достаточно ясна – не для того Ким Чен Ын обзавелся МБР и ядерными боеголовками, чтобы разменять их на абстрактные обещания со стороны США. Требуется нечто более существенное – мирный договор, вывод систем ПРО, серьезное сокращение/полный вывод группировки войск США в Южной Кореи (сейчас, под 30 000 человек). США еще предстоит принять необходимость фактических, а не декларативных уступок.Приостановка учений, это попытка отделаться второстепенными уступками, пытаясь прикрыть их вопросом избыточной стоимости активной военной политики на территории Кореи.И еще один немаловажный момент – даже эти незначительные уступки были бы невозможны, если бы у КНДР не было ядерного оружия. Когда оно у тебя есть – с тобой вынуждены разговаривать, в противном случае, есть риск повторить судьбу тех стран, у которых его не было.

Источник: colonelcassad.livejournal.com