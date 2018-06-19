Россия — Саудовская Аравия​​​​​​: не только футбол

Цена на нефть сегодня — один из ключевых показателей в мировой экономике. Для бюджета России и общего состояния нашей страны стоимость углеводородов также играет огромную роль. Вот почему футбольная встреча между сборными России и Саудовской Аравии была лишь предлогом для того, чтобы за столом переговоров встретились политические команды двух стран.

В то время как футболисты заканчивали последние приготовления к матчу, президент РФ Владимир Путин принял в Кремле наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. И если на поле игроки обеих команд старались забить гол в ворота соперника, то за столом переговоров все была куда сложнее. По сути, ворота у нас одни на всех, а гол, в них забитый, автоматически наносит ущерб бюджету всех нефтедобывающих стран.

При этом Россия и Саудовская Аравия являются одними из самых главных нефтедобывающих стран. На сегодня совместно они добывают около 25% мировой нефти. Это означает, что любые действия Саудовской Аравии на нефтяном рынке могут нанести серьезный ущерб нашей стране.

В истории так уже было. В апреле 1985 года пленум ЦК КПСС начинает говорить о необходимости Перестройки. В октябре того же года Саудовская Аравия начинает резко наращивать добычу нефти, цена на углеводороды падает в несколько раз, что приводит к серьезному недополучению Советским Союзом валютных доходов.

Чуть позднее обрушение цен на нефть Горбачев использует как предлог для начала «нового мышления», попыток договориться с Западом, которые на самом деле будут прямой сдачей всех наших позиций и продажей всех наших союзников.

Таким образом, Саудовская Аравия сыграла важную роль в уничтожении нашей страны, будучи в одном ряду с внутренними предателями, исполняя одну и ту же пьесу, написанную вашингтонскими режиссерами. С того момента прошли десятилетия, а роль Саудовской Аравии в определении стоимости черного золота только возросла.

Резкое обрушение цен на нефть, которое инициировали американцы в 2014 году, нанесло серьезный ущерб и бюджету самой Саудовской Аравии. Однако, будучи союзниками Вашингтона, саудиты не могут просто «отказать» своим американским друзьям, даже если следование их просьбам подрывает саудовский бюджет. Так, в 2016 году бюджет этой страны впервые за долгие годы понес серьезные убытки, уйдя «ниже ватерлинии» на 87 млрд долларов.

Именно в этот момент Россия предложила решение проблемы. По личной инициативе Путина в конце 2016 года было заключено соглашение, в котором приняли участие 13 стран ОПЕК и 11, не входящих в картель.

Суть договоренности, получившей название «Сделка ОПЕК+», была такой: страны договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016-го в течение первых шести месяцев 2017 года. Соглашение с тех пор продлевали несколько раз, а итогом этого стала цена на нефть выше 70 долларов за баррель.

И тут Соединенные Штаты «попросили» Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день. Это произошло в самом начале июня 2018 года. Через несколько дней в американской прессе появилась информация, что «чуткие» саудиты начали по просьбе своих вашингтонских «друзей» наращивать добычу нефти после двухлетнего сокращения производства сырья.

Это значит, что сделка ОПЕК+ оказалась под угрозой, а США вновь руками Саудовской Аравии предприняли попытку утопить цену на углеводороды. Реакция Кремля — собрать «команды» за столом переговоров. При этом задача футболистов хоть и сложна, но бесхитростна, а суть нефтяной встречи куда сложнее.

Необходимо войти в положение саудитов и дать им возможность сохранить лицо, выполнить требования Вашингтона, но при этом сделать это так, чтобы цена на нефть вниз не пошла.

Итогом встречи футбольных команд России и Саудовской Аравии стал фактический разгром саудитов. На дипломатическом поле такой цели даже не ставилось. Итогом встречи Путина и наследного принца стало решение совместно выступать за продление соглашения ОПЕК+ бессрочно! При этом было заявлено и о том, что Россия и Саудовская Аравия намерены предложить ОПЕК+ поднять добычу нефти в третьем квартале.

Таким образом, был достигнут некий компромисс: саудиты увеличат объемы добычи нефти, но спустя время и под строгим контролем. Главное, Саудовская Аравия не будет осуществлять никаких односторонних действий, которые могут в одночасье обрушить нефтяной рынок.

Ждем очередного хода Вашингтона. Внимательно следим за нефтяными котировками. И болеем за сборную России. По футболу. И не только…

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru