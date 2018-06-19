Книжная лавка. Елена Андреева. Выпуск 6
Книжные новинки 2018
Ведущая – Елена Андреева
Программа «Книжная лавка» посвящена книжным новинкам. Это обзор печатных изданий на разные темы, начиная от художественной литературы, психологии, философии, истории, и заканчивая детскими книгами.
“Книжная лавка” поможет сориентироваться в море книжной продукции, и решить для себя, какая информация будет для вас наиболее полезной и важной.
Программа выходит один раз в два месяца.
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Источник: www.youtube.com