Случайности не случайны? Алексей Орлов и Михаил Ять
Что такое и как понять выражение “случайности не случайны”.
Есть ли какая – то пусть ещё пока не открытая закономерность в случайностях, происходящих в нашей жизни?
Или говоря проще:
Случайности происходят случайно или закономерно?
Есть ли закономерные случайности?
Есть ли у людей свобода выбора или всё предопределено заранее?
Чтобы подробней ответить на эти вопросы, мы и решили записать эту передачу.
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Источник: www.youtube.com