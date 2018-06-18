Случайности не случайны? Алексей Орлов и Михаил Ять

Что такое и как понять выражение “случайности не случайны”.



Есть ли какая – то пусть ещё пока не открытая закономерность в случайностях, происходящих в нашей жизни?



Или говоря проще:



Случайности происходят случайно или закономерно?

Есть ли закономерные случайности?

Есть ли у людей свобода выбора или всё предопределено заранее?

Чтобы подробней ответить на эти вопросы, мы и решили записать эту передачу.



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Может остались ещё моменты, которые необходимо осветить?

Может что-то требует уточнения?



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Источник: www.youtube.com