Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 июня 2018

Авиаудар под Аль-Харрой

Ночью США нанесли авиаудар по позициям Хезбаллы и САА на востоке провинции Дейр-эз-Зор (между Абу-Кемалем и Аль-Каимом).Погибло 38 человек (в основном из иракской Хезбаллы), еще несколько десятков получили ранения. Официально США отрицают факт удара (по заявлению Пентагона, самолеты коалиции ударов в этом районе не наносили), но если вспоминать аналогичные эпизоды 2016-2017 года, то можно вспомнить, что в ряде из них США также отрицали свою ответственность (например, удар сентября 2016 года, который привел к гибели более 80 солдат САА и обрушению обороны одной из стенок анклава в Дейр-эз-Зоре). Сирийское правительство обвинило США в ударе беспилотников по сирийским и иракским военным, которые ведут операции по ликвидации остатков банд ИГИЛ на востоке провинции Дейр-эз-Зор.Я бы предположил, что США пытаются нарушить взаимодействие сирийских и иракских военных, а также иранских прокси, которые ведут операции в приграничных районах с целью ликвидации ИГИЛ.Удар произошел на фоне продолжающихся попыток начать переговоры заправил SDF с Асадом о будущем единой Сирии и слухах о том, что Дамаск выдвигает требования допуска государственных чиновников и Мухабарата в Рожаву.Необходимость удерживать позиции в Рожаве будет требовать от США все новых провокаций или подобных ударов, чтобы обосновывать продолжение оккупации северо-восточной Сирии борьбой с ИГИЛ, Ираном, Хезбаллой и т.д. и т.п.

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США отрицают бомбовый удар по Сирии

Пентагон опровергает сообщения об ударе американских ВВС или ВВС коалиции по сирийским войскам в районе Аль-Букемаль. «Это не удар США или коалиции», — заявил РИА Новости представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй. Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие и пострадавшие. Читайте также: ЛНР: немецкие и американские СМИ прибыли на Донбасс со спецзаданием

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МОЛНИЯ: Коалиция США нанесла удар по армии Сирии

Боевой самолёт американский коалиции нанёс бомбовый удар по одной из позиций сирийских военных в районе города Харри юго-восточнее Абукемаля (Аль-Букамаля) в провинции Дейр эз-Зор. В результате этой агрессии есть убитые и раненые военнослужащие. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA. Читайте также: Сирия: Штурмовик Су-25 атаковал укрепрайон боевиков США, — кадры удара (ВИДЕО)

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Алеппо. Землятресение

Вышел огромный документальный фильм от Anna-News посвященный битве за Алеппо. Авторам отлично удалось показать масштбность центрального сражения крупнейшей войны XXI века и то, как оно проехалось по судьбам этого древнего города и его жителей, которых некоторые успели неоднократно похоронить, заочно сдавая город боевикам. Но город выстоял.

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