Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 июня 2018
- 11:50 Авиаудар под Аль-Харрой.
- 09:15 США отрицают бомбовый удар по Сирии.
- 01:26 МОЛНИЯ: Коалиция США нанесла удар по армии Сирии.
- Вчера 23:07 Алеппо. Землятресение.
Авиаудар под Аль-Харрой
Ночью США нанесли авиаудар по позициям Хезбаллы и САА на востоке провинции Дейр-эз-Зор (между Абу-Кемалем и Аль-Каимом).
Погибло 38 человек (в основном из иракской Хезбаллы), еще несколько десятков получили ранения. Официально США отрицают факт удара (по заявлению Пентагона, самолеты коалиции ударов в этом районе не наносили), но если вспоминать аналогичные эпизоды 2016-2017 года, то можно вспомнить, что в ряде из них США также отрицали свою ответственность (например, удар сентября 2016 года, который привел к гибели более 80 солдат САА и обрушению обороны одной из стенок анклава в Дейр-эз-Зоре). Сирийское правительство обвинило США в ударе беспилотников по сирийским и иракским военным, которые ведут операции по ликвидации остатков банд ИГИЛ на востоке провинции Дейр-эз-Зор.
Я бы предположил, что США пытаются нарушить взаимодействие сирийских и иракских военных, а также иранских прокси, которые ведут операции в приграничных районах с целью ликвидации ИГИЛ.
Удар произошел на фоне продолжающихся попыток начать переговоры заправил SDF с Асадом о будущем единой Сирии и слухах о том, что Дамаск выдвигает требования допуска государственных чиновников и Мухабарата в Рожаву.
Необходимость удерживать позиции в Рожаве будет требовать от США все новых провокаций или подобных ударов, чтобы обосновывать продолжение оккупации северо-восточной Сирии борьбой с ИГИЛ, Ираном, Хезбаллой и т.д. и т.п.
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США отрицают бомбовый удар по Сирии
Пентагон опровергает сообщения об ударе американских ВВС или ВВС коалиции по сирийским войскам в районе Аль-Букемаль.
«Это не удар США или коалиции», — заявил РИА Новости представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.
Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие и пострадавшие.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МОЛНИЯ: Коалиция США нанесла удар по армии Сирии
Боевой самолёт американский коалиции нанёс бомбовый удар по одной из позиций сирийских военных в районе города Харри юго-восточнее Абукемаля (Аль-Букамаля) в провинции Дейр эз-Зор.
В результате этой агрессии есть убитые и раненые военнослужащие.
Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
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Алеппо. Землятресение
Вышел огромный документальный фильм от Anna-News посвященный битве за Алеппо. Авторам отлично удалось показать масштбность центрального сражения крупнейшей войны XXI века и то, как оно проехалось по судьбам этого древнего города и его жителей, которых некоторые успели неоднократно похоронить, заочно сдавая город боевикам. Но город выстоял.
Этот фильм раскрывает события последнего страшного периода жизни людей и города Алеппо. Хаос войны, перечеркнутые человеческие судьбы и разрушения исторического наследия мировой культуры.
С началом трагических сирийских событий город Алеппо считался тихой гаванью, где даже оппозиционные митинги проходили только по пятницам. 19 июля 2012 в истории города появилась еще одна запись – начало вооруженного противостояния. Обычный водитель автобуса – палестинский беженец был застигнут войной врасплох. В то время все жители города стояли перед выбором, на чью сторону им встать. Тогда еще никто не мог предположить, что впереди их ждут 4 года кровавого хаоса. В 2013 году вооруженная оппозиция была в одном шаге от полного захвата города. Но город все-таки устоял и ему было суждено вновь поднять правительственные флаги в декабре 2016 года. Судьбы героев причудливым образом были вплетены в историю города, и именно через их многочисленные рассказы становится видна вся трагедия разрушенного войной города.
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