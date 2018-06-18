Письма. «2024»

Привет.

Только один вопрос: зачем разваливать СССР в 70-х, чтобы восстанавливать его в 2000-х?! Не проще ли было вообще ничего не делать?

Т. В. Здравствуйте!

Во-первых, те, кто разваливал СССР и те, кто его теперь восстанавливает — это разные люди и никогда они «не будут братьями». Развал СССР был долгосрочной операцией иностранных разведок, которые способствовали приходу к власти сначала Андропова. Он привел на своих плечах Яковлева и Горбачева, которые создали все предпосылки для прихода к власти «команды» Ельцина. Эта «команда» правит Россией до сих пор.

https://cont.ws/@altairhantengr/977619

Его вели наверх с самого начала (О приходе к власти Горбачева)

https://cont.ws/@anddan01/906053

США уничтожает Россию “ГАРВАРДСКИЙ ПРОЕКТ”- “ХЬЮСТОНСКИЙ ПРОЕКТ” Статья от 2011 года много раз была опубликована, и еще больше было попыток изложенные факты дискредитировать любыми путями и признать выдумкой и фальшивкой… И если директива Далесса это фальшивка то почему в ней как в зеркале отражаются все происходящие в России процессы деградации страны, превращение ее в колонию запада..? Тектонические процессы… так уже политолухи называют происходящее сегодня. Последние события в геополитике видимо открывают другие варианты развития событий… США уничтожает Россию-План Алена Даллеса -”ГАРВАРДСКИЙ ПРОЕКТ”- “ХЬЮСТОНСКИЙ ПРОЕКТ”

С приходом Горбачева началась подготовка к рейдерскому захвату страны, а уже командой Ельцина рейдерский захват СССР был успешно завершен.

Во-вторых, «ничего не делать» всегда проще, но далеко не всегда это лучшая тактика. Народ СССР в основной своей массе «ничего не делал», когда СССР разваливали, хотя референдум однозначно показал желание народа сохранить СССР в прежних границах. Сейчас рейдеры вступили в стадию окончательной ликвидации того, что еще оставалось от захваченного предприятия — «великого и могучего» СССР. Оставалось до 2018 года совсем немного — народ и его права требования, ну и кое-что по мелочи: остатки инфраструктуры, медицины и образования. Вопрос в том, сохраним ли мы то, что осталось и начнем восстанавливать то, что мы имели, или окончательно похороним всякую надежду на социальную справедливость.

С уважением, Татьяна

Письмо:

http://pravosudija.net/article/2024-ili-my-rozhdeny-chtob-kafku-sdelat-bylyu

Честно говоря я читаю вот эту тему у вас и меня не покидает чувство, что кто-то сбежал из дурдома.

Чтоб где-то что-то было положено на чей-то счет!!! Да еще предлагается этим воспользоваться – это как Голубков предлагал бежать, вложить и стать богатым.

Т. В. Здравствуйте!

Голубков предлагал вложить свои кровные в некую структуру, обещая некий баснословный доход, а коллектив авторов статьи «2024»… говорит о том, что права требования граждан СССР продолжают действовать даже после передачи его имущества в управление «правительству РФ» и, невзирая на создание многочисленных фирм-однодневок типа «РФ», «Россия» и прочих. Голубков подрывал доверие к независимым финансовым институтам, авторы же пытаются показать юридически слабые места рейдерских структур.

И в отличие от МММ они ничего и никуда «вкладывать» не предлагают, а бесплатно предоставляют гражданам информацию, которая, надеюсь, поможет гражданам СССР отстаивать свои права самостоятельно. Воспользуетесь Вы этой информацией, или не воспользуетесь, — выбор за Вами.

С уважением, Татьяна