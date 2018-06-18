Педагог Макаренко
11:12. 18 июня 2018 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Деятельность и творчество Антона Семёновича Макаренко постоянно подвергались критике, отношение к ним менялось, но в целом оставалось спорным. Основная миссия, которая выпала на его долю, – это работа с крайне сложными подростками. Дети, которые к нему попадали, официально обозначались как дефективные. Малолетние беспризорники, юноши и девушки с такой сильной склонностью к преступному образу жизни, что кое-кому уже светил расстрел.
Критика педагогических методов Макаренко
Многие критики подхода Макаренко лишь приезжали к нему с инспекторскими проверками, а то и довольствовались отчётами о таковых. Сущности его воспитанников они не понимали, сами с такими работать не пробовали. Конечно, они видели беспризорников на улицах, могли бы негодовать, если бы эти ребята стащили их кошелёк, но найти с ними общий язык… Смело можно сказать о том, что это бы не получилось, ведь воспитывать этих детей так, как воспитывают всех других, бессмысленно.
Проверяющие видели коллектив с жёсткой, почти военной дисциплиной. При этом подчинение в нём строится на базе лидерства наиболее харизматичных воспитанников. Воспитанники коммуны имени Горького строятся и маршируют с барабанами и горнами. На просьбу самого Макаренко что-то сделать отвечают «Есть!». Это испугало тем, что не вписывалось в стандарты поведения обычных детей.
В головы критиков не пришла вполне логичная мысль, что на тот момент было две альтернативы – нравы и традиции преступного сообщества и отношения, построенные на базе военных. Гражданская война только-только кончилась. Это не время благости, но время строгости. Поэтому ребята сами перестроились на военный лад, ибо другого и понять бы не смогли. Или они преступники, или коммунары. Последнее неизбежно вело к появлению почти армейских взаимоотношений.
Второй причиной для критики стал беспрекословный авторитет Макаренко, даже немного возведённый в фанатичную преданность к нему отдельных воспитанников. И это при крайней строгости с его стороны, даже рукоприкладстве, как фиксировалось в отчётах.
Вновь прослеживается непонимание ситуации. Держать этих ребят в страхе могло разве что специально обученное отделение красноармейцев. Никакой охраны, никакой помощи, ничего, кроме денежного довольствия, его станция, как проходила по документам коммуна, не получала. Если бы той молодёжи что-то не понравилось, то они в лучшем случае просто разбежались бы, а в худшем могли и расправиться со своим наставником. Если когда-то педагог Макаренко и надавал кому-то тумаков, то по той причине, что ещё не имел достаточно опыта, просто сорвался. Регулярно распускать кулаки не получилось бы по объективным причинам.
В реальности его педагогическая система возникла в качестве ответной реакции на ситуацию. Для того чтобы понять, что воспитывать в обычном смысле тех детей и подростков он не может, не нужно быть умным или глупым. Такое понимание быстренько придёт к тем, кто попробует. Заслуга Макаренко в другом – он в кратчайшие сроки нашёл ответ на вопрос, что делать в такой ситуации. Не убежал в панике, а смог объяснить, что кровати ломать не запрещается. Только и спать придётся на сломанных. Работать он в общем-то и не заставляет, но не вырастят овощи – кушать будет нечего. В соседних деревнях много не дадут, там тоже голодно. И выбор каждый делал сам – хочется жизни в подвалах и на чердаках – пожалуйста, бегите… Но только потом винить в этом можно будет только себя.
Сущность методики
Основными принципами Макаренко стали:
Педагог Макаренко не подавлял личность, но не мог строить всё вокруг и каждого. Коллектив для него был в приоритете. Что касается труда, то он быстро смекнул невозможность трудиться просто так. Нужна суперцель… Работать ради похлёбки – скучно. Поэтому создавалась идеология превращения убогого монастыря в коммунистический рай с высшими идеалами. Они же на самом деле организовали театр, с которым выступали в различных уездах. Делали коммуну реальным примером возможности качественной жизни при социализме.
Трудовое воспитание потом тоже критиковалось. Однако не нужно забывать, что первая станция, впоследствии коммуна имени Горького, изначально почти не содержалась государством. Она разместилась в бывшем монастыре, в котором наспех починили крышу.
Помощь Максима Горького
Понял суть ситуации и помощь оказывал только Максим Горький. Он побывал в коммуне своего имени, ему всё понравилось. Но то Горький, который мог посмотреть на мир глазами юных коммунаров. Однако удельный вес критиков победил. Коммуну закрыли, признав методы несоветскими, а заступничество Горького помогло Макаренко лишь избежать ареста. Горький познакомил его с несколькими чекистами, которым всё понравилось. Под протекцией ОГПУ создаётся вторая коммуна, куда педагог Макаренко перетягивает костяк первой. Теперь коммуна работает в Харьковской области, носит имя Ф. Э. Дзержинского, а трудовая деятельность воспитанников направлена на сбор электроинструментов, а позже фотоаппаратов. Легендарный ФЭД начали собирать именно в коммуне Макаренко. Да так хорошо, что немного позже ОГПУ объявляет мастерские своим заводом закрытого типа.
Сам же педагог был переведён в Киев и взят в штат НКВД, став помощником начальника отдела трудовых колоний. Потом возглавлял педагогическую часть трудовой колонии № 5 в Броварах под Киевом. Но, видимо, всё хуже соответствовал системе. Чуть позже он будет выведен за штат НКВД. После этого Антон Семёнович Макаренко занимается только литературным трудом. Книги печатают, но не в педагогических издательствах, а в виде художественной прозы, тоже не без протекции Горького.
Умер Макаренко в 1939 году во время поездки на пригородном поезде. Его система осталась невостребованной, хотя пытались её изучать и развивать не только в СССР, но и в ФРГ. Ни у кого ничего такого повторить не вышло. Система оказалась очень сильно связанной с личностью своего автора – одного из великих учителей человечества.
Памятник Антону Макаренко в ЭТНОМИРе
Великий педагог изображён скульптором Алексеем Леоновым в компании со своими воспитанниками из Харьковской трудовой коммуны им. Дзержинского, которой он руководил с 1927 по 1935 год. У одного из ребят в руках тот самый легендарный фотоаппарат ФЭД (расшифровка названия-аббревиатуры – Феликс Эдмундович Дзержинский), производство которого было впервые налажено именно здесь. На этой должности Макаренко осуществил свою задумку о создании настоящего индустриального предприятия. Коммунары получали зарплату, могли учиться в вузах и рассчитывать на хорошую стипендию. Группами воспитанники отправлялись в походы, ездили на экскурсии, ходили в театры, занимались в технических и художественных кружках. Многие из учеников Макаренко впоследствии стали известными и уважаемыми в стране людьми.
Скульптура Макаренко с детьми у входа – яркое напоминание о том, что ЭТНОМИР является парком семейного отдыха, с множеством образовательных программ для детей самого разного возраста.
Источник
Критика педагогических методов Макаренко
Многие критики подхода Макаренко лишь приезжали к нему с инспекторскими проверками, а то и довольствовались отчётами о таковых. Сущности его воспитанников они не понимали, сами с такими работать не пробовали. Конечно, они видели беспризорников на улицах, могли бы негодовать, если бы эти ребята стащили их кошелёк, но найти с ними общий язык… Смело можно сказать о том, что это бы не получилось, ведь воспитывать этих детей так, как воспитывают всех других, бессмысленно.
Проверяющие видели коллектив с жёсткой, почти военной дисциплиной. При этом подчинение в нём строится на базе лидерства наиболее харизматичных воспитанников. Воспитанники коммуны имени Горького строятся и маршируют с барабанами и горнами. На просьбу самого Макаренко что-то сделать отвечают «Есть!». Это испугало тем, что не вписывалось в стандарты поведения обычных детей.
В головы критиков не пришла вполне логичная мысль, что на тот момент было две альтернативы – нравы и традиции преступного сообщества и отношения, построенные на базе военных. Гражданская война только-только кончилась. Это не время благости, но время строгости. Поэтому ребята сами перестроились на военный лад, ибо другого и понять бы не смогли. Или они преступники, или коммунары. Последнее неизбежно вело к появлению почти армейских взаимоотношений.
Второй причиной для критики стал беспрекословный авторитет Макаренко, даже немного возведённый в фанатичную преданность к нему отдельных воспитанников. И это при крайней строгости с его стороны, даже рукоприкладстве, как фиксировалось в отчётах.
Вновь прослеживается непонимание ситуации. Держать этих ребят в страхе могло разве что специально обученное отделение красноармейцев. Никакой охраны, никакой помощи, ничего, кроме денежного довольствия, его станция, как проходила по документам коммуна, не получала. Если бы той молодёжи что-то не понравилось, то они в лучшем случае просто разбежались бы, а в худшем могли и расправиться со своим наставником. Если когда-то педагог Макаренко и надавал кому-то тумаков, то по той причине, что ещё не имел достаточно опыта, просто сорвался. Регулярно распускать кулаки не получилось бы по объективным причинам.
В реальности его педагогическая система возникла в качестве ответной реакции на ситуацию. Для того чтобы понять, что воспитывать в обычном смысле тех детей и подростков он не может, не нужно быть умным или глупым. Такое понимание быстренько придёт к тем, кто попробует. Заслуга Макаренко в другом – он в кратчайшие сроки нашёл ответ на вопрос, что делать в такой ситуации. Не убежал в панике, а смог объяснить, что кровати ломать не запрещается. Только и спать придётся на сломанных. Работать он в общем-то и не заставляет, но не вырастят овощи – кушать будет нечего. В соседних деревнях много не дадут, там тоже голодно. И выбор каждый делал сам – хочется жизни в подвалах и на чердаках – пожалуйста, бегите… Но только потом винить в этом можно будет только себя.
Сущность методики
Основными принципами Макаренко стали:
- невмешательство в процесс разделения всего коллектива на группы при активном участии в формировании мировоззрения лидеров каждой малой группы;
- привлечение детей к труду;
- создание системы активной помощи в развитии положительных, конструктивных индивидуальных черт каждого.
Педагог Макаренко не подавлял личность, но не мог строить всё вокруг и каждого. Коллектив для него был в приоритете. Что касается труда, то он быстро смекнул невозможность трудиться просто так. Нужна суперцель… Работать ради похлёбки – скучно. Поэтому создавалась идеология превращения убогого монастыря в коммунистический рай с высшими идеалами. Они же на самом деле организовали театр, с которым выступали в различных уездах. Делали коммуну реальным примером возможности качественной жизни при социализме.
Трудовое воспитание потом тоже критиковалось. Однако не нужно забывать, что первая станция, впоследствии коммуна имени Горького, изначально почти не содержалась государством. Она разместилась в бывшем монастыре, в котором наспех починили крышу.
Помощь Максима Горького
Понял суть ситуации и помощь оказывал только Максим Горький. Он побывал в коммуне своего имени, ему всё понравилось. Но то Горький, который мог посмотреть на мир глазами юных коммунаров. Однако удельный вес критиков победил. Коммуну закрыли, признав методы несоветскими, а заступничество Горького помогло Макаренко лишь избежать ареста. Горький познакомил его с несколькими чекистами, которым всё понравилось. Под протекцией ОГПУ создаётся вторая коммуна, куда педагог Макаренко перетягивает костяк первой. Теперь коммуна работает в Харьковской области, носит имя Ф. Э. Дзержинского, а трудовая деятельность воспитанников направлена на сбор электроинструментов, а позже фотоаппаратов. Легендарный ФЭД начали собирать именно в коммуне Макаренко. Да так хорошо, что немного позже ОГПУ объявляет мастерские своим заводом закрытого типа.
Сам же педагог был переведён в Киев и взят в штат НКВД, став помощником начальника отдела трудовых колоний. Потом возглавлял педагогическую часть трудовой колонии № 5 в Броварах под Киевом. Но, видимо, всё хуже соответствовал системе. Чуть позже он будет выведен за штат НКВД. После этого Антон Семёнович Макаренко занимается только литературным трудом. Книги печатают, но не в педагогических издательствах, а в виде художественной прозы, тоже не без протекции Горького.
Умер Макаренко в 1939 году во время поездки на пригородном поезде. Его система осталась невостребованной, хотя пытались её изучать и развивать не только в СССР, но и в ФРГ. Ни у кого ничего такого повторить не вышло. Система оказалась очень сильно связанной с личностью своего автора – одного из великих учителей человечества.
Памятник Антону Макаренко в ЭТНОМИРе
Великий педагог изображён скульптором Алексеем Леоновым в компании со своими воспитанниками из Харьковской трудовой коммуны им. Дзержинского, которой он руководил с 1927 по 1935 год. У одного из ребят в руках тот самый легендарный фотоаппарат ФЭД (расшифровка названия-аббревиатуры – Феликс Эдмундович Дзержинский), производство которого было впервые налажено именно здесь. На этой должности Макаренко осуществил свою задумку о создании настоящего индустриального предприятия. Коммунары получали зарплату, могли учиться в вузах и рассчитывать на хорошую стипендию. Группами воспитанники отправлялись в походы, ездили на экскурсии, ходили в театры, занимались в технических и художественных кружках. Многие из учеников Макаренко впоследствии стали известными и уважаемыми в стране людьми.
Скульптура Макаренко с детьми у входа – яркое напоминание о том, что ЭТНОМИР является парком семейного отдыха, с множеством образовательных программ для детей самого разного возраста.
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com