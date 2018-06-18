О расизме Эйнштейна
17:09. 18 июня 2018 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Тут оказывается Альберт Эйштейн был несвободен от расизма, хотя публично его осуждал.
В июне 2018-го в США впервые опубликовали дневники Альберта Эйнштейна, которые он вел в своих путешествиях. В книге, которая так и называется, — «Путевые заметки Альберта Эйнштейна» — собраны его впечатления от поездок по Азии, Испании и Палестине в 1922-1923 годах. В частности, с осени 1922-го Эйнштейн и его вторая жена (и кузина) Эльза в течение полугода впервые в жизни посетили Гонконг, Сингапур, Японию и Китай. В дневниковых заметках физик и общественный деятель размышляет не только о жизни в дальних странах, но еще и о науке, философии и искусстве. Далеко не все из увиденного Эйнштейну понравилось. Ученый, однажды назвавший расизм «болезнью белых людей», в дневниках отзывался о китайцах как о «работящих, грязных и недалеких людях». Он отдельно отмечал, что во время еды они сидят не на скамьях, а на земле и на корточках — «как европейцы в лесу». Ученый добавлял, что даже дети в Китае ему показались бездуховными и тупыми. «Будет печально, если эти китайцы вытеснят все остальные расы. Для таких как мы одна мысль об этом невыразимо безотрадна», — заключил Эйнштейн в дневнике.
Переводчик дневников Эйнштейна Зеев Розенкранц назвал эти высказывания ученого неприятными: «Они резко контрастируют со сложившимся образом [Эйнштейна] как глубоко гуманистичной фигуры. Думаю, в сравнении с его публичными высказываниями это может вызывать шок. Это менее сдержанные высказывания, он не предполагал, что они будут опубликованы». Розенкранц подчеркнул, что в 1920-е годы в существовали и другие, более терпимые взгляды. Публикация дневников и выдержек из них вызвали резкую реакцию в прессе и социальных сетях. Ученого обвинили в расизме и ксенофобии — и даже призывали «бойкотировать Эйнштейна». Однако многие китайцы вступились за легендарного физика, напомнив, что он посетил Китай не в лучшие для страны времена. «Китайцы жили под бременем голода, войны и нищеты. Как могли жители Китая в то время заслужить уважение Эйнштейна?» — написал один из пользователей китайской социальной сети Weibo.
The Guardian отмечает, что в китайской газете Global Times опубликовали колонку о дневниках Эйнштейна, вызвавшую большой резонанс. «Что бы Эйнштейн сказал [о китайцах] сейчас, если бы увидел, с какой открытостью и пониманием в Китае отнеслись к его дневниковым записям?» — говорится в статье Global Times. Издание South China Morning Post написало, что взгляды Эйнштейна в Китае воспринимают не как расизм или узколобость, а как культурные предубеждения. «Взгляды каждого из нас обусловлены временем, в которое мы живем», — говорится в одном из самых популярных комментариев в сети Weibo на эту тему.
http://perevodika.ru/articles/1199178.html – цинк
PS. Примечательно, что китайцы более толерантно относятся к подобным расистским высказываниям Эйнштейна в их адрес, нежели американцы, которые якобы выступают за равноправие. Как верно указал один из комментаторов, бедность и неразвитость китайцев была порождена тем ужасным для Китая временем, в которое Эйнштейну довелось увидеть эту страну, которой впереди еще предстояли ужасы японской оккупации, гражданской войны, еще более лютого голода и разрухи, прежде чем Мао Цзедун смог вывести китайцев к светлому будущему, которое в последние десятилетия вполне осязаемо.
Источник: colonelcassad.livejournal.com