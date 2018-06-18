О фальсификации Стэндфордского эксперимента
22:11. 18 июня 2018 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О фальсификации Стэндфордского эксперимента.
Стэнфордский тюремный эксперимент оказался театральной постановкой
Недавно было показано, что многие психологические эксперименты, проведённые в середине прошлого столетия, имеют серьёзные методологические погрешности, которые иногда ведут к инвалидации результата. Очередь дошла до Стэнфордского тюремного эксперимента, результаты которого тоже оказались неверны.
В 1971 году был проведён эксперимент, который потом вошёл во все университетские учебники по психологии. Волонтёров разделили на две группы — узников и сотрудников тюрьмы, поместили их в импровизированное место лишения свободы в подвале факультета психологии и начали наблюдать. Эксперимент ставил целью выяснить, будут ли люди злоупотреблять властью. Филипп Зимбардо (Philip George Zimbardo), автор эксперимента, делает вывод, что да, будут — многие «тюремщики» стали проявлять садистские черты. Более широкий вывод — многие люди, если их наделить властью над другими, будут эту власть использовать «и в хвост и в гриву».
Всё было бы хорошо, только методология этого эксперимента оставляет желать лучшего. Когда по прошествии многих лет были проведены интервью с участниками эксперимента, они сказали, что думали, что учёные хотели увидеть своего рода импровизационный театр, поэтому они усердно играли роли заключённых и тюремщиков. Так, самый красочный момент, когда один из заключённых прокричал «Я горю изнутри», оказался просто-напросто актёрской игрой. Стоит ли говорить, что надзирателей тренировали быть жестокими — Зимбардо на предварительном тренинге поучал:
Создайте у заключённых чувство тоски, чувство страха, ощущение произвола, чувство, что их жизнь полностью контролируется нами, системой, вами, мной и у них нет никакого личного пространства… Мы будем разными способами отнимать их индивидуальность. Всё это в совокупности создаст у них чувство бессилия. Значит, в этой ситуации у нас будет вся власть, а у них — никакой. То есть, если надзиратели и были жестокими, то потому, что была инструкция так себя вести. А если они были слишком жестокими с подопечными, это лишь дублирует выводы другого эксперимента — Милгрэма (Stanley Milgram), — проведённого в 1963-м году в Йельском университете (Yale University).
Суть последнего в следующем: испытуемый и актёр сидят в разных комнатах. Актёру предложено запомнить пары слов из длинного списка, и испытуемый должен бить его током за каждый неправильный ответ (актёр имитирует боль). Этот и дальнейшие постановки эксперимента показывают, что указание извне является достаточным оправданием для совершения насилия.
Хотя возможно, что многие постановки этого и других экспериментов, не подтвердившие гипотезу, просто не дошли до издательств, — последние с большей охотой соглашаются публиковать статьи про подтверждённые гипотезы.
https://22century.ru/allsorts/66249 – цинк
PS. Помнится у нас про это в институте рассказывали на курсе психологии (по моему при прохождениюю бихевиоризма и практических экспериментов – потом даже на зкзамене билет по этой теме выпал) и там все подавалось как очень серьезное исследование, а оно вон как было.
В паре фильмов на тему, которые смотрел, тоже особо не упирали на то, что "тюремщиков" заставляют себя так вести, обыгрывая в классической трактовке, что дай человеку власть над другим, он превращается в кровавого упыря.
А ведь по сути эксперимент в таком виде с "распределенными и обусловленными ролями", способствовал дегуманизации человека и внедрению через официальную психологическую науку ложных представлений о человеке.
По ссылке https://www.vox.com/2018/6/13/17449118/stanford-prison-experiment-fraud-psychology-replication , на которую ссылается автор статьи, есть еще интересное:
1. Значительное кол-во учебников по психологии продолжают использовать сомнительные или вовсе опровергнутые эксперементальные практики, даже когда они публично опровергаются или подвергаются обоснованному сомнению.
2. Некоторые профессора предпочитают обучать студентов по научным статьям, так как рассматривают учебники как устаревшие или негодные.
3. Упоминается исследование 2016-го года, которое постулирует, что рассматриваемые учебники психологии могут непреднамеренно вводить учащихся в заблуждение.
Источник: colonelcassad.livejournal.com