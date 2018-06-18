Новости Славянского Мира. Выпуск 102
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
Фондовая коллекция Уватского районного краеведческого музея насчитывает свыше 7 тысяч музейных предметов.
Источник: http://www.uvatregion.ru/livestream/k…
В Ивановской области в Музее первого Совета представлены работы члена Союза дизайнеров России, художника Натальи Демьяненко.
Источник: http://www.museum.ru/N70219
Продолжим артефактами земель славянских
Уникальные артефакты обнаружили во время ремонтных работ инженерных коммуникаций в Большом и Малом Златоустинских переулках столицы.
Источник: http://vm.ru/news/503988.html
Загадочная находка: сарматский след.
Подробности: https://vgae.ru/news/culture/19195-za…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
Фестиваль Ратной славы в Оренбурге стал уже доброй традицией, праздник, который собирает множество людей разных возрастов и национальностей, интересующихся историей и культурой России со времён ранних славян.
Источник: https://vk.com/ratslava
22-23-24 июня содружество Коло Яра проведет праздничный Купальский Обряд на главном этно-фестивале этого лета “Купальская сказка”!
Источник: http://www.kupala2018.ru/
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 18 июня, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы ” Случайности – не случайны?”
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
19 июня, вторник
Как найти следы, путешественников во Времени, часть 1
Автор-сказитель – Вадим Чернобров
20 июня, среда
Как найти следы, путешественников во Времени часть 2
Автор-сказитель – Вадим Чернобров
21 июня, четверг
Человек и Вселенная. Кризис физики
Автор-сказитель – Леонид Феденко
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-