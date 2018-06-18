Новости Славянского Мира. Выпуск 102

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

Фондовая коллекция Уватского районного краеведческого музея насчитывает свыше 7 тысяч музейных предметов.

Источник: http://www.uvatregion.ru/livestream/k…



В Ивановской области в Музее первого Совета представлены работы члена Союза дизайнеров России, художника Натальи Демьяненко.

Источник: http://www.museum.ru/N70219



Продолжим артефактами земель славянских

Уникальные артефакты обнаружили во время ремонтных работ инженерных коммуникаций в Большом и Малом Златоустинских переулках столицы.

Источник: http://vm.ru/news/503988.html



Загадочная находка: сарматский след.

Подробности: https://vgae.ru/news/culture/19195-za…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях

Фестиваль Ратной славы в Оренбурге стал уже доброй традицией, праздник, который собирает множество людей разных возрастов и национальностей, интересующихся историей и культурой России со времён ранних славян.

Источник: https://vk.com/ratslava



22-23-24 июня содружество Коло Яра проведет праздничный Купальский Обряд на главном этно-фестивале этого лета “Купальская сказка”!

Источник: http://www.kupala2018.ru/



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 18 июня, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы ” Случайности – не случайны?”

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



19 июня, вторник

Как найти следы, путешественников во Времени, часть 1

Автор-сказитель – Вадим Чернобров



20 июня, среда

Как найти следы, путешественников во Времени часть 2

Автор-сказитель – Вадим Чернобров



21 июня, четверг

Человек и Вселенная. Кризис физики

Автор-сказитель – Леонид Феденко



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

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Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!



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