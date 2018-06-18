Нефутбольные баталии футбольного чемпионата

Вот и пришло лето 2018 года. Для многих оно стало долгожданным, ибо впервые в истории стартовал российский Чемпионат мира по футболу. Для многих болельщиков этого популярнейшего вида спорта начался настоящий праздник. Сборная Бразилии в Ростове-на-Дону, Уругвай в Екатеринбурге, португальцы против испанцев в Сочи – это ли не мечта, это ли не сказка.

Но реалии современного мира таковы, что спорт – это всегда лишь вершина айсберга. Подводная же его часть огромна, грязна и уродлива. И если раньше она достаточно стабильно скрывалась в толще воды, то сегодня регулярно выплывает на всеобщее обозрение.

Так произошло и с Мундиалем 2018. Уж сколько грязи было на него вылито, сколько копий и зубов сломано, сколько подкопов под него сделано – не сосчитать. Весь клуб мировых «любителей» России, от немощных, но визгливых властей Украины, до матёрых и зубастых правительств Великобритании и США – все они приложили максимум усилий, чтобы Чемпионат в России не состоялся.

Были задействованы самые разнообразные рычаги и ресурсы – от попыток обвинить нашу сборную в употреблении допинга (чем немало повеселили наших болельщиков), до резолюций парламентов и демонстративных объявлений бойкота. И здесь, как всегда, своей глупостью и топорностью выделился украинский МИД, когда его глава Павел Климкин прямо заявил, что «футбольный праздник мы должны испортить». Ну вроде как воздух. Уж с этим у киевских властей проблем нет, это они умеют. Но к счастью, их возможности зловонить строго ограничены пределами собственной страны. Да и то – лишь подконтрольной им её части. Совсем другое дело — правительство США – эти хоть и не менее наглые, но куда более изощрённые. Они «скромно» рекомендовали ФИФА перенести церемонию награждения в другую страну – на «нейтральную» территорию. Тот факт, что нельзя вручать футбольную награду в государстве, не нейтральном к правительству Соединённых Штатов, они посчитали само собой разумеющимся.

Весьма показательна и история с английским темнокожим футболистом Дэнни Роузом, который отказался брать с собой свою семью, опасаясь за их безопасность. «Россия каким-то образом получила чемпионат мира, и нам приходится с этим мириться», — заявил он. Просто прелесть. И после этого Великобритания ещё обвиняет наши СМИ в пропаганде. Да что там у ваших подданных в головах творится, чем вы их пичкаете – это вопрос.

Положительный образ России в глазах мировой общественности – вот что является красной тряпкой, раздражающей наших «друзей», вот чего нельзя допустить ни в коем случае. Ведь миллиарды долларов ежегодно тратятся западом на создание и поддержание образа врага – злой, агрессивной, нецивилизованной и непредсказуемой России. А Мундиаль, этот главный спортивный праздник для сотен миллионов людей, организованный и проведённый в нашей стране – он никак не вписывается в подобный образ агрессора. Иностранцы, болельщики со всей планеты приедут смотреть футбол, а заодно увидят, а точнее не увидят всех тех ужасов, которые приписывает нам западная пропаганда. И это острая, зудящая боль для наших «уважаемых партнёров».

Вот и получается так, что в какие бы ворота не влетал мяч на этом Чемпионате мира, гол всегда забивается правительствам Украины, Британии, США. Но самое забавное, что они сами для себя создали такую ситуацию – своим постоянным нытьём и попытками бойкота. И как бы не сыграла наша сборная – Россия уже победила. Всем врагам назло.

Александр Самохвалов (Радио Стыдоба)