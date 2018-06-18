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Кто был хранителями Руси. Александр Пыжиков

19:32. 18 июня 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Роль духовного родства в крестьянском мировоззрении и глубокий смысл "побратимства"

На каких основах строилось представление крестьян о духовной жизни, как это мировоззрение определяло повседневную жизнь. Что означает родительский статус, приобретаемый человеком в загробной жизни. Кто становился в посмертном существовании “родителями”, как осуществлялась их связь с живыми, что могло помешать человеку помогать своим близким с того света. Как поступки человека при жизни определяли его загробный статус. Почему “утро вечера мудренее” и что происходит с человеком в 40 дней после его кончины. Как староверческий менталитет откликался в нашем недавнем советском прошлом.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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