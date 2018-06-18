Конец старой системы всё ближе: «Цельная монета»: идея из Швейцарии

Она называется «цельной монетой» и представляет собой концепцию, на которой основывается предложение денежной реформы, чему способствовала группа швейцарских граждан и которая была представлена в Милане ассоциацией Free Heads ,

06 марта 2016 года

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА ОБРАЗ ЖИЗНИ





Согласно предлагаемому проекту реформы, только национальный банк должен иметь право на создание новых денег и должен поставлять их в обращение без долгов; то есть должны быть деньги, которые не должны быть погашены и для которых не нужно требовать интереса (ссудного процента).

«В Швейцарии статья 99 [1] Конституции предусматривает, что денежный сектор числится за федеральным правительством, единственным учреждением с правом чеканить монету и печатать купюры, но нет никакого упоминания о безналичных деньгах, – объясняет Константин Деметр, член Комитета «цельной монетной инициативы и координатор региональной группы Тичино – приватизация вопроса о деньгах – настоящий скандал. Власть создавать деньги должна быть убрана из банков и передана государству. За предлагаемый референдум [2], который намерен восстановить власть национального банка были поданы В Бернскую федеральную канцелярию более чем 100 тысяч подписей после сбора, который начался в июне 2014 года и завершился в декабре 2015 года. Цель состоит в том, чтобы проголосовать в 2017 году (получается, что референдум был отложен и должен состояться сейчас - 10 июня 2018 года). Нельзя отрицать глубокое влияние, которое имеет денежный вопрос на благосостояние отдельных людей и на природу. Среди недостатков сегодняшней системы, основанной на банковских деньгах, есть ограничение долгом: деньги не образуются без предоставления банками кредитов. Для каждого имущества в обращении есть свой должник. Поэтому долг необходим системе: она рухнет, если не будет должников. Потому что создание денег и долгов идет рука об руку, сумма денег зависит от уверенности банков в возврате денег, которые они ввели в обращение в виде долгов».

«Поэтому мы сталкиваемся с необоснованной экономической системой, потому что, если деньги выдаются в форме долга, стоимость капитала увеличивается, цены на товары и услуги обязательно возрастают, доходы и заработная плата снижаются, а рабочие места постепенно сокращаются, особенно в малом и среднем бизнесе, вынуждены закрывать свои двери, а в более крупных – передислоцировать. Каков результат? Появляются отсутствие безопасности и надежности также по причине возможных банкротств банков. И если банк терпит неудачу, акционеры и вкладчики теряют все, – объясняет Деметра.

«Здоровая экономика нуждается в стабильной денежной массе постоянного годового движения, которое способно поддерживать рост без тряски и отказа системы с сегодняшних позиций – повторяет Деметра – В предлагаемой системе только Национальный банк может создавать новые деньги и их количество будет определяться этим институтом, который был бы демократически легитимным и работал в соответствии с решениями финансовой политики, продиктованными парламентом. Но не только: деньги могли бы попадать напрямую в карманы граждан или использоваться для создания общественных услуг».

Sergio Morandi финансовый консультант, а также член областной инициативной группы Тичино «цельной монеты», объясняет, в чем преимущество новой системы, с его точки зрения: «Прежде всего, была бы всего только одна монета, гарантируемая государством, которая легко вводится и более безопасна, поскольку текущие счета не будут частью банковских банкротных счетов. Финансовые пузыри будут устранены, экономика станет более стабильной, и государству больше не придется вмешиваться, чтобы спасти банки. Короче говоря, с этой системой банковские учреждения будут размещены на том же уровне, что и любая другая компания».

Швейцарские банкиры думают иначе, через свою ассоциацию , они отвергли этот тезис, пояснив, что, если бы было реализовано так, как предложено движением за цельную монету, проявилось бы удорожание ипотеки и кредитов для всех компаний и особенно более мелких;они также заявляют, что будут иметь место негативные последствия для рабочих мест, налоговых поступлений, экономической системы и благосостояния самой Швейцарии. По мнению швейцарских банкиров, выпуск денег не позволяет банкам получать безрисковую прибыль за счет третьих лиц; напротив, кредиторы будут подвергаться значительному риску. Что касается опасностей для акционеров и инвесторов в случае банкротства, то они напомнили, что их страна имеет самые строгие режимы «Too big too fail» в мире и что депозиты защищены через безопасную систему гарантий.

Поэтому было ли бы полезно провести различие между странами по вопросам денежно-кредитной политики? Могла ли реформа «цельной монеты» быть в Италии? Марко Саба из Centro Studi Monetari объясняет свое видение: «Стратегия, которая должна быть принята в Италии, отличная: здесь мы должны повысить осведомленность о Счетной палате и всех органах, ответственных за сертификацию и проверку того, как банками ведутся правила учета, Сегодня одна из самых серьезных проблем заключается в том, что нет правильности бухгалтерского учета; критерии, принятые банковскими учреждениями для определения кредитоспособности, то есть метода определения того, кому предоставляются деньги, – это хорошая репутация, доброе имя и дружба ».

«По монете не отрицается ее значимость, действительно, – заключил Саба, – это является законным и правовым инструментом, как того требует государство, он является окончательным, циркулярным и освобождающим. Однако нужно соблюдать правила и не позволять того, что только некоторые люди занимаются этими проблемами, потому что эти проблемы имеют ощутимые последствия для реальной жизни. Не случайно то, что некоторые драматические события, которые потрясли нашу страну, часто имели четкий цикл: пик банков, эпизод терроризма, а затем крах банков».

Для просмотра видео конференции: www.salvo5puntozero.tv

По инициативе: http://www.iniziativa-moneta-intera.ch/

[1] Денежный сектор числится за Конфедерацией; она одна имеет право чеканить монеты и выпускать банкноты.

[2] Предложение о новом тексте Конституции в статью 99 гласит, что: 1. Конфедерация гарантирует снабжение экономики деньгами и финансовыми услугами. В этом она может отступить от принципа экономической свободы. 2. Только Конфедерация выпускает монеты, банкноты и безналичные деньги в качестве законных платежных средств.

Марта Валота

Источник перевода https://www.terranuova.it/News/Stili-di-vita/Moneta-intera-l-idea-dalla-Svizzera.

https://vk.com/@238695014-celnaya-moneta-ideya-iz-shveicarii