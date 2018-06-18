Картельный сговор против покупателей. Валентин Катасонов
18:39. 18 июня 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Какая техника картельных соглашений?
Картельный монополизм – сговор производителей, что является фактическим монополизмом. Однако формально это – стихия рынка.
Экономика – не наука, а инструмент управления обществом через деньги. Экономическое образование создаёт биороботов, которые подчиняются мировым бангстерам.============================================================================
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