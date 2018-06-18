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К России подбирается жареный петух

15:26. 18 июня 2018 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал:

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Правительство намерено выворачивать карманы населения с удвоенным энтузиазмом

Итак, решено: повышению пенсионного возраста — быть. Причем в самом жестком варианте из всех возможных: никаких компромиссов, повышение пенсионного возраста для мужчин на 5 лет до 65 лет, а женщинам — на 8 лет до 63 лет. Эту схему, предложенную Минфином, утвердило правительство. Правда, в субботу в СМИ просочилась информация, что в Кремле из-за опасений социального взрыва могут несколько смягчить параметры реформы, но принципиально это ничего не меняет.

16 июня в России начались акции протеста, недовольные новыми инициативами правительства Медведева люди вышли, в частности, на улицы Новосибирска. Митинги против пенсионной реформы готовятся и в других городах — Омске, Сыктывкаре, Саратове.

Тем не менее, правительство настойчиво гнет свою линию, объясняя, какие плюсы несет реформа. Остался лишь один вопрос: когда? Кабмин определился, теперь дело за Госдумой, которая должна рассмотреть законопроект. Судя по всему, тянуть с этим наши законотворцы не собираются. По словам спикера Вячеслава Володина, законопроект о повышении пенсионного возраста может быть рассмотрен в первом чтении уже в начале июля. Но к чему такая спешка? И какие последствия могут быть у преждевременного решения повысить пенсионный возраст?

Может быть, чиновники спешат протащить этот законопроект ради соответствия европейской моде повышать пенсионный возраст (в Нидерландах на пенсию все выходят в 68 лет, а в Германии сейчас идёт переход с 65 до 67 лет)? Да, если следовать общемировым трендам, то наш пенсионный возраст явно отстал от мировых: в России сохранился установленный ещё в 1932 году пенсионный возраст в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Вот чиновники постоянно кивают в сторону прогрессивной Европы: мол, продолжительность жизни растёт и у них, и у нас, там повышают пенсионный возраст, а мы чем хуже?

Но стремление во всём подражать западным соседям как аргумент не выдерживает никакой критики. Если уж подражать, то подражать во всём. С этим проблема. В России средний возраст дожития (количество лет, на протяжении которых человек получает пенсию, не путать со средней продолжительностью жизни, этот показатель исчисляется по другому) наконец-то поднялся до 20 лет. Это очень неплохой мировой уровень. Однако у нас очень большая разница в возрасте между мужчинами и женщинами. У мужчин возраст дожития едва превышает 16 лет, а у женщин подбирается к 26 годам.

После повышения пенсионного возраста (а с нынешней медициной и экологией объективно нет особых надежд на то, что люди будут жить намного дольше) возраст дожития у мужчин сократится до 11 лет с копейками, а у женщин до 18 лет.

Посмотрим на Европу. В Германии мужчины получают пенсию 19,4 года, а женщины 22,8 года, в Бельгии 21,1 и 25,8 лет соответственно, во Франции 23 и 27,2 года соответственно. Как-то Россия на этом фоне будет выглядеть совсем бледно. Социально ориентированное государство, говорите?

Есть ещё и объективные экономические показатели. На последнем заседании правительства было объявлено, что без повышения пенсионного возраста государство не сможет выполнять свои социальные обязательства в полном объёме: пенсионеров становится всё больше, а людей в трудоспособном возрасте, которые способны платить полагающиеся страховые отчисления — всё меньше.

По данным Росстата, в 2011 году на 1000 человек населения приходилось в среднем 292,7 пенсионера, а в 2018 году уже 313,7 пенсионера. С каждым годом всё больше денег перечисляется из федерального бюджета в Пенсионный фонд. Только желания постоянно увеличивать расходы на пенсии у чиновников нет: ведь ещё нужно искать деньги на реализацию майских указов. Вот и собирают везде, где могут: повышают налоги, отказывают нефтяникам в субсидиях (а те в ответ повышают цены на бензин), повышают пенсионный возраст. То есть чиновники придерживаются самого простого правила: чтобы в будущем дать людям средства, сейчас их нужно забрать.

А заберут немало: только в первый год реализации реформы люди, попавшие под отсрочку, недополучат 82,2 тыс. рублей, и эта сумма будет расти с каждым годом. Итого мужчины через 10 лет (столько потребуется, чтобы повысить пенсионный возраст на 5 лет) будут недополучать более 820 тыс. рублей, а женщины через 16 лет (это период для повышения на 8 лет) — более 13 млн. рублей. И это ещё оценка без учёта ежегодной индексации пенсий, на самом деле суммы будут больше. Зато государство получит свои 40 с лишним миллиардов рублей в год.

Это всё деньги, которые люди могли получить, потратить на покупку продуктов, различных товаров, тем самым простимулировав развитие производства. Экономике нужен стартер в виде свободных денег у людей. А развитие промышленности и рост прибыли компаний привёл бы к росту зарплат и созданию новых рабочих мест, что помогло бы выполнить новые майские указы президента по повышению благосостояния населения и сокращению бедности. Но это слишком сложная многоходовка для правительства. Поэтому денег не будет, по крайней мере, у людей, попавших под колёса реформы. А вот застой в экономике и рост бедности — запросто. В этом мае средний чек в магазинах и так уже сократился почти на 2% - люди предпочитают экономить.

Вот если бы у нас был стабильный рост экономики, не зависящий от цен на нефть, как в Германии, передовая медицина, как во Франции, а доходы людей позволяли бы пользоваться добровольным пенсионным страхованием, тогда можно было бы говорить о возможности повышения пенсионного возраста, но с условием, что возраст дожития не будет опускаться ниже 19 лет.

Но правительство решение приняло, а Госдума в лице «Единой России», по традиции, против не будет, и примет закон в самом скорейшем времени. Сейчас очень удобное время для проведения непопулярных реформ: люди разъезжаются по курортам и дачам, и их в первую очередь беспокоит огород, а не какие-то законопроекты…

Действуют чиновники, конечно, непоследовательно: ввели дополнительное обременение до того, как подготовили почву. А может, просто сотворили этакого «клюющего петуха» себе для мотивации и стимулов к работе? Ведь теперь ещё острее встает вопрос развития экономики скорейшими темпами.

В США, сколько бы над ними у нас ни смеялись, не побоялись пойти на радикальное снижение налогов и это дало заметные результаты: уже в I квартале 2018 года прибыль компаний выросла на 14%, инвестиции в оборудование выросли более чем на 5%, в нематериальные активы — более чем на 10%, безработица снижается и в следующем году должна составить 3,5%. Такого хорошего показателя безработицы не было с 1969 года. В России же поле для применения подобных мер — широчайшее, а результат может быть ещё более впечатляющим: после долгого застоя всегда следует стремительный рост. Стоит лишь дать толчок (ну, или «клюнуть») в нужном направлении…

 

Источник: svpressa.ru

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Один комментарий»

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    Дана 18 июня 2018 в 15:40 Ссылка Пометить
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    Не обольщайтесь, поднятие пенсионного возраста и за границей, и у нас происходит только по одной причине – ненасытность капитала, у которого главное – прибыль и минимизация издержек.
    Простым языком значит, что им лично не хватает денег на еще большие свои личные расходы и на полную власть над всем миром, а чтобы вы безропотно подчинялись, у вас не должно быть вообще ничего.

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