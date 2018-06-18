Джугашвили лучший руководитель нашей страны

Заочное соревнование вождей

Изучив несколько бурных споров сталинистов с путинистами и относя себя к тем и другим в примерно равной степени, считаю необходимым напомнить, что оба руководителя (как и все прочие смертные) действовали далеко не в вакууме и при их оценках необходимо учитывать как обстоятельства, сложившиеся до их прихода к полноценной власти, так и их собственные усилия по использованию и/или изменению этих обстоятельств. В частности, нужно отделять результаты их собственной деятельности от результатов общемировых изменений — например, научного и технического прогресса.

Простейший интегральный показатель — соотношение уровней жизни в стране и мире. По нему наша страна уже по меньшей мере век в плюсе: наш уровень жизни существенно выше среднемирового. Но при Джугашвили данный показатель рос всё время, за исключением разве что Великой Отечественной войны: тогда наш уровень жизни — вследствие боевых действий в самых развитых регионах страны — падал быстрее общемирового, хотя и остался выше. При Путине показатель также рос всё время до начала открытой фазы Четвёртой Мировой — Экономической — войны. Но насколько я могу судить по доступной экономической статистике (с учётом всех неточностей, связанных с различиями методик её исчисления в разные времена и в разных странах), скорость роста при Путине заметно меньше, чем при Джугашвили. С учётом же резкого падения данного соотношения при Горбачёве и Ельцине соотношение уровней жизни сейчас заметно хуже для нас, чем к моменту смерти Джугашвили (не говоря уж о пятилетке пышных похорон — 1981–1985-м годах).

Несомненно влияет на ход событий в стране и мире и позиция, занимаемая руководителями. После многих лет самостоятельных изучений и размышлений пришёл к выводу, что теория, используемая командой Джугашвили, несравненно эффективнее и точнее теории, используемой командой Путина. По косвенным данным полагаю, что сам Путин — в отличие от большей части тех, с кем он работает — постепенно эволюционирует в сторону критики теорий, опирающихся на веру в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. Но эволюционирует, на мой взгляд, слишком медленно. А уж продление президентом существования правительства, руководствующегося такой верой, и подавно вызвало у меня изрядное огорчение. Тем не менее всё ещё надеюсь на перемены к лучшему. И напоминаю, что Джугашвили понадобилось более полутора десятилетий дожидаться явных провалов его оппонентов, руководствовавшихся иными изводами той же, что и у него, марксистской теории, чтобы избавиться хотя бы от самых криворуких руководителей.

Итак, считая Джугашвили несомненно лучшим к данному моменту руководителем нашей страны, в то же время пока не теряю надежды на то, что к моменту исчерпания нынешнего срока полномочий Путина его второе место будет выглядеть заслуженным в глазах всех объективных критиков.

Источник: vassermans.ru