Антарктида теряет рекордное количество льда

Антарктида потеряла рекордные 2,72 трлн тонн льда за последнюю четверть века. Американские и британские климатологи опубликовали тревожные результаты в журнале Nature.

По оценкам исследователей, скорость таяния антарктических ледников за последние 5 лет ускорилась в три раза. До 2012 года самый холодный континент Земли терял лед со скоростью 76 млрд тонн в год. Но в период с 2012 по 2017 годы этот показатель возрос до в 219 млрд тонн.

Как отмечает журнал, из-за такой высокой скорости таяния льдов Антарктиды ежегодное повышение уровня моря на нашей планете составляет 3 мм.

Журнал в этом же номере приводит данные еще одного исследования, согласно которому при сохранении нынешних темпов таяния льдов Антарктиды уровень мирового океана в ближайшие полвека может повыситься на 3,5 метра.

Новые данные о рекордной скорости таяния льдов Антарктиды являются результатом работы 84 ученых и 44 международных организаций под эгидой NASA и Европейского космического агентства. С начала 1990-х годов эта группа ученых анализировала данные спутниковой съемки антарктического ледяного покрова.

Читайте также: Битва за Георгиевскую ленту в Беларуси (ВИДЕО)