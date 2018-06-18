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Антарктида теряет рекордное количество льда

00:30. 18 июня 2018 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:
Антарктида теряет рекордное количество льда | Русская весна

Антарктида потеряла рекордные 2,72 трлн тонн льда за последнюю четверть века. Американские и британские климатологи опубликовали тревожные результаты в журнале Nature.

По оценкам исследователей, скорость таяния антарктических ледников за последние 5 лет ускорилась в три раза. До 2012 года самый холодный континент Земли терял лед со скоростью 76 млрд тонн в год. Но в период с 2012 по 2017 годы этот показатель возрос до в 219 млрд тонн.

Как отмечает журнал, из-за такой высокой скорости таяния льдов Антарктиды ежегодное повышение уровня моря на нашей планете составляет 3 мм.

Журнал в этом же номере приводит данные еще одного исследования, согласно которому при сохранении нынешних темпов таяния льдов Антарктиды уровень мирового океана в ближайшие полвека может повыситься на 3,5 метра.

Новые данные о рекордной скорости таяния льдов Антарктиды являются результатом работы 84 ученых и 44 международных организаций под эгидой NASA и Европейского космического агентства. С начала 1990-х годов эта группа ученых анализировала данные спутниковой съемки антарктического ледяного покрова.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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