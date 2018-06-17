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Золотое Правило тысячелетий – догма или ориентир? Елена Сидорович и Татьяна Беленко

16:13. 17 июня 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Человеческие отношения что это такое. Давайте поговорим …

Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Как поступать с другими людьми? Это всегда интересовало и интересует многих. Вопрос взаимоотношений между людьми – один из важнейших для человека, поскольку вся наша жизнь есть множественность отношений.

Часто мы слышим рекомендации из разных источников, как светских,философских, так и религиозных, о том, как надо поступать с другими людьми.
Говорят, что надо поступать с людьми так, как вы хотите, чтобы они с вами поступали.

А почему не так:
- Поступайте с людьми так, как они того заслуживают!

А может так:
- Поступайте с людьми так, как хотите с ними поступать!

Мнения разделились. Всё имеет место быть.
А чему учили наши Боги?
И что говорят наши русские пословицы и поговорки?

Итак, приглашаем вас в экскурс по волнам нашей памяти, где поговорим о разных трактовках в истории “золотого правила”. Задумаемся вместе,так, всё таки, как надо поступать с другими людьми?

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Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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