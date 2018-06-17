Золотое Правило тысячелетий – догма или ориентир? Елена Сидорович и Татьяна Беленко

Человеческие отношения что это такое. Давайте поговорим …



Елена Сидорович и Татьяна Беленко



Как поступать с другими людьми? Это всегда интересовало и интересует многих. Вопрос взаимоотношений между людьми – один из важнейших для человека, поскольку вся наша жизнь есть множественность отношений.



Часто мы слышим рекомендации из разных источников, как светских,философских, так и религиозных, о том, как надо поступать с другими людьми.

Говорят, что надо поступать с людьми так, как вы хотите, чтобы они с вами поступали.



А почему не так:

- Поступайте с людьми так, как они того заслуживают!



А может так:

- Поступайте с людьми так, как хотите с ними поступать!



Мнения разделились. Всё имеет место быть.

А чему учили наши Боги?

И что говорят наши русские пословицы и поговорки?



Итак, приглашаем вас в экскурс по волнам нашей памяти, где поговорим о разных трактовках в истории “золотого правила”. Задумаемся вместе,так, всё таки, как надо поступать с другими людьми?



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Источник: www.youtube.com