Золотое Правило тысячелетий – догма или ориентир? Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Человеческие отношения что это такое. Давайте поговорим …
Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Как поступать с другими людьми? Это всегда интересовало и интересует многих. Вопрос взаимоотношений между людьми – один из важнейших для человека, поскольку вся наша жизнь есть множественность отношений.
Часто мы слышим рекомендации из разных источников, как светских,философских, так и религиозных, о том, как надо поступать с другими людьми.
Говорят, что надо поступать с людьми так, как вы хотите, чтобы они с вами поступали.
А почему не так:
- Поступайте с людьми так, как они того заслуживают!
А может так:
- Поступайте с людьми так, как хотите с ними поступать!
Мнения разделились. Всё имеет место быть.
А чему учили наши Боги?
И что говорят наши русские пословицы и поговорки?
Итак, приглашаем вас в экскурс по волнам нашей памяти, где поговорим о разных трактовках в истории “золотого правила”. Задумаемся вместе,так, всё таки, как надо поступать с другими людьми?
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com