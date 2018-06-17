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ЗДРАВЫЕ МЫСЛИ.ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

15:38. 17 июня 2018 Просмотров - 184 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Ursus 17 июня 2018 в 16:17 Ссылка Пометить
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    Определенный гуманизм в решениях правительства РФ есть. Допустим, что бы могло им помешать совсем отменить пенсии? Ничего. Совсем ничего.
    Никто даже не рыпнется, так на кухне или в интернете попищат, и всё.
    Но они не сделали этого. В некотором роде они заботятся о своей пастве. Просто время сейчас для них трудное.

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