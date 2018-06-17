ЗДРАВЫЕ МЫСЛИ.ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Источник: www.youtube.com
Определенный гуманизм в решениях правительства РФ есть. Допустим, что бы могло им помешать совсем отменить пенсии? Ничего. Совсем ничего.Никто даже не рыпнется, так на кухне или в интернете попищат, и всё.Но они не сделали этого. В некотором роде они заботятся о своей пастве. Просто время сейчас для них трудное.
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Определенный гуманизм в решениях правительства РФ есть. Допустим, что бы могло им помешать совсем отменить пенсии? Ничего. Совсем ничего.
Никто даже не рыпнется, так на кухне или в интернете попищат, и всё.
Но они не сделали этого. В некотором роде они заботятся о своей пастве. Просто время сейчас для них трудное.