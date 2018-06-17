Я больше не могу работать с этой женщиной

Давеча обострился раскол в правящей коалиции в Германии, которую в очередной раз напряг вопрос мигрантов, так как Меркель продолжает цепляться за старую политику "открытых дверей", а министр МВД выступает в русле предложения европейских правых и евроскептиков, которые настаивают на закрытии границ. После успехов правых в Италии, Австрии, Венгрии, нет ничего удивительного в том, что и Германию затрагивают эти поветрия (вспоминаем об успехах "Альтернативы для Германии"). Но одно дело, когда речь идет о претензиях оппозиции к Меркель, которая за свою долгую карьеру их неоднократно переживала. В данном случае, старый вопрос обострил противоречия внутри правящей коалиции и внезапно поставил под вопрос положение Меркель, хотя казалось бы ничто не предвещало – скорее наоборот, после фрондерских заявлений в адрес США и Трампа, Меркель уже было приготовилась побороться за место главного спикера "свободного ЕС" с Макроном, а тут очень некстати подоспел конфликт с министром МВД, который публично заявил, что "не будет работать с этой женщиной".Как уже заявил бунтующий министр МВД Зеехофер, представляющий баварскую ХСС, если Меркель в июне не достигнет компромисса с другими странами ЕС по поводу ужесточения миграционного режима, то министр самолично закроет границу и начнет высылать беженцев из Германии. Это весьма забавно смотрится, когда министры немецкого правительства выдвигают подобные ультиматумы бундесканцлеру, но тем не менее это теперь часть актуальной политической повестки, где миграционный вопрос является самым слабым местом в положении Меркель и теперь по нему бьют не только правые из "Альтернативы для Германии", но и партнеры по коалиции. Эта тема уже давно не отпускает европейских карикатуристов, отголоски чего докатились и до Чемпионата мира в России, где немецкие болельщики агитировали на трибунах против Меркель.

Источник: colonelcassad.livejournal.com